Munkába indult, kis híján a frontra került egy férfi Ukrajnában + videó

Ukrajnában a kényszersorozás mindennapossá vált

Horishni Plavniban egy ukrán toborzóiroda emberei megpróbáltak elhurcolni egy munkába igyekvő férfit. A szemtanúk arról számoltak be, hogy a támadók könnygázt is alkalmaztak. A járókelők közbeavatkozásának köszönhetően a férfi megmenekült. Az incidens komoly felháborodást váltott ki a város lakói között.

Korábban az Origó írt róla, hogy az osztrák sajtó szerint Magyarországon rendezhetik a Putyin–Zelenszkij-csúcsot.

Borítókép: Az ukrán hadsereg súlyos gondokkal küzd (Fotó: AFP)