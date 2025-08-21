UkrajnakényszersorozásTCKtoborzás

Munkába indult, kis híján a frontra került egy férfi Ukrajnában + videó

A Poltavai régióban egy férfit próbáltak elvinni a katonai toborzóközpont munkatársai, miközben az illető éppen munkába tartott. Szemtanúk szerint a TCK emberei gázspray-t is bevetettek, miután a járókelők közbeléptek az incidensnél. Az eset újabb példája annak, hogy Ukrajnában a frontra próbálnak vinni mindenkit, aki mozgósítható.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 12:02
Az ukrán hadsereg súlyos gondokkal küzd
Az ukrán hadsereg súlyos gondokkal küzd Fotó: IRYNA RYBAKOVA Forrás: The 93rd Kholodnyi Yar Separate
Az ukrán hadsereg súlyos gondokkal küzd. Egyfelől a kényszersorozás miatt erősödik a lakosság ellenállása, másrészről számos hadköteles igyekszik elkerülni a katonai szolgálatot, sokan szökéssel. A rosszul kiképzett katonák túlélési esélyei rendkívül csekélyek, ezzel magyarázható a magas dezertálási ráta Ukrajna hadseregében.

Ukrajnában a kényszersorozás mindennapossá vált
Ukrajnában a kényszersorozás mindennapossá vált
Fotó AFP

Ukrajnában a kényszersorozás mindennapossá vált

Horishni Plavniban egy ukrán toborzóiroda emberei megpróbáltak elhurcolni egy munkába igyekvő férfit. A szemtanúk arról számoltak be, hogy a támadók könnygázt is alkalmaztak. A járókelők közbeavatkozásának köszönhetően a férfi megmenekült. Az incidens komoly felháborodást váltott ki a város lakói között.

Korábban az Origó írt róla, hogy az osztrák sajtó szerint Magyarországon rendezhetik a Putyin–Zelenszkij-csúcsot.

Borítókép: Az ukrán hadsereg súlyos gondokkal küzd (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

