Az ukrán hadsereg súlyos gondokkal küzd. Egyfelől a kényszersorozás miatt erősödik a lakosság ellenállása, másrészről számos hadköteles igyekszik elkerülni a katonai szolgálatot, sokan szökéssel. A rosszul kiképzett katonák túlélési esélyei rendkívül csekélyek, ezzel magyarázható a magas dezertálási ráta Ukrajna hadseregében.
Munkába indult, kis híján a frontra került egy férfi Ukrajnában + videó
A Poltavai régióban egy férfit próbáltak elvinni a katonai toborzóközpont munkatársai, miközben az illető éppen munkába tartott. Szemtanúk szerint a TCK emberei gázspray-t is bevetettek, miután a járókelők közbeléptek az incidensnél. Az eset újabb példája annak, hogy Ukrajnában a frontra próbálnak vinni mindenkit, aki mozgósítható.
Ukrajnában a kényszersorozás mindennapossá vált
Horishni Plavniban egy ukrán toborzóiroda emberei megpróbáltak elhurcolni egy munkába igyekvő férfit. A szemtanúk arról számoltak be, hogy a támadók könnygázt is alkalmaztak. A járókelők közbeavatkozásának köszönhetően a férfi megmenekült. Az incidens komoly felháborodást váltott ki a város lakói között.
Korábban az Origó írt róla, hogy az osztrák sajtó szerint Magyarországon rendezhetik a Putyin–Zelenszkij-csúcsot.
Borítókép: Az ukrán hadsereg súlyos gondokkal küzd (Fotó: AFP)
