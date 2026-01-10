Zökkenőmentes a házi segítségnyújtás a rendkívüli időjárás ellenére

A rendkívüli időjárás ellenére is zökkenőmentesen működik a házi segítségnyújtó szolgáltatás – közölte Fülöp Attila a Facebook-oldalán. A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára bejegyzésében hangsúlyozta: tavaly az igénylések alapján 77,1 milliárd forintot fordítottak erre a feladatra, országosan 1410 szolgáltató biztosítja az ellátást.
Fülöp Attila kifejtette: a szolgáltatás célja, hogy az idősek és egészségügyi állapotuk miatt segítségre szorulók a saját otthonukban kapjanak támogatást. A segítők
- a gondozási és alapápolási feladatok ellátásában,
- a személyi higiénia biztosításában,
- a gyógyszeradagolás és az étkezés segítésében,
- a bevásárlásban,
- a gyógyszerkiváltásban és ügyintézésben
- nyújtanak számukra segítséget
– sorolta az államtitkár.
Így a mindennapokban is biztonságot és segítséget tudunk nyújtani
– mutatott rá Fülöp Attila.
Az államtitkár egy rászoruló idős asszonynál tett látogatásáról készült videójában kitért arra is:
több ezer szociális segítő dolgozik az országban, aki házhoz megy segítséget nyújtani jellemzően olyan idősekhez, akiknek szükségük van arra, hogy helyettük elvégezze valaki a bevásárlást vagy házhoz hozza a gyógyszert.
Ebben az időjárásban fontos, hogy velük legyennek azért is, hogy „legyen kivel beszélgetni, legyen kivel bizalmat építeni és megosztani a mindennapok gondjait” – hangsúlyozta Fülöp Attila.
Borítókép: Fülöp Attila államtitkár meglátogatott egy rászoruló idős nőt (Forrás: Facebook)
