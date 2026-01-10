Zökkenőmentes a házi segítségnyújtás a rendkívüli időjárás ellenére

A rendkívüli időjárás ellenére is zökkenőmentesen működik a házi segítségnyújtó szolgáltatás – közölte Fülöp Attila a Facebook-oldalán. A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára bejegyzésében hangsúlyozta: tavaly az igénylések alapján 77,1 milliárd forintot fordítottak erre a feladatra, országosan 1410 szolgáltató biztosítja az ellátást.

Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Fülöp Attila kifejtette: a szolgáltatás célja, hogy az idősek és egészségügyi állapotuk miatt segítségre szorulók a saját otthonukban kapjanak támogatást. A segítők

a gondozási és alapápolási feladatok ellátásában,

a személyi higiénia biztosításában,

a gyógyszeradagolás és az étkezés segítésében,

a bevásárlásban,

a gyógyszerkiváltásban és ügyintézésben

nyújtanak számukra segítséget

– sorolta az államtitkár.

Így a mindennapokban is biztonságot és segítséget tudunk nyújtani

– mutatott rá Fülöp Attila.

Az államtitkár egy rászoruló idős asszonynál tett látogatásáról készült videójában kitért arra is:

több ezer szociális segítő dolgozik az országban, aki házhoz megy segítséget nyújtani jellemzően olyan idősekhez, akiknek szükségük van arra, hogy helyettük elvégezze valaki a bevásárlást vagy házhoz hozza a gyógyszert.

Ebben az időjárásban fontos, hogy velük legyennek azért is, hogy „legyen kivel beszélgetni, legyen kivel bizalmat építeni és megosztani a mindennapok gondjait” – hangsúlyozta Fülöp Attila.

Borítókép: Fülöp Attila államtitkár meglátogatott egy rászoruló idős nőt (Forrás: Facebook)