Kényszersorozás: Harkivban újabb erőszakos mozgósításról számoltak be + videó

Újabb brutális esetről számoltak be a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozás kapcsán.

Kényszersorozás – Harkivban is egyre borzasztóbb esetekről számolnak be Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY / NurPhoto

A helyi beszámolók szerint a férfit a nyílt utcán szólították le a toborzók, majd rövid dulakodás után elvitték, annak ellenére, hogy ágyhoz kötött édesapját ő gondozta. Szemtanúk arról számoltak be, hogy az egyik katona agresszíven próbálta elvenni a telefont a történteket rögzítő állampolgártól, és követelte a felvétel azonnali törlését.

Az utóbbi hónapokban egyre több felvétel és beszámoló került nyilvánosságra Ukrajnában az úgynevezett „önkéntes” mozgósításokról, amikor katonai toborzók köztereken, munkahelyeken vagy akár lakásokból hurcolnak el férfiakat a hadseregbe. A gyakorlat hatalmas társadalmi felháborodást vált ki, mivel sok esetben olyanokat visznek el, akik családtagjaikat ápolják, vagy egészségi állapotuk miatt alkalmatlanok lennének a szolgálatra.

Civil szervezetek és ombudsmani jelentések szerint a kényszerű besorozások súlyosan sértik az alapvető emberi jogokat, miközben az ukrán vezetés a fronton egyre nagyobb emberhiánnyal küzd.

Borítókép: Harkiv (Fotó: AFP)