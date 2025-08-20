Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Kényszersorozás: Harkivban újabb erőszakos mozgósításról számoltak be + videó

Egyre durvább formát ölt az ukrajnai kényszersorozás: Harkivban a katonai toborzóközpont emberei nyílt utcán tepertek le és hurcoltak el egy férfit, aki a súlyosan beteg, ágyhoz kötött édesapját egyedül ápolta. Szemtanúk szerint a katonák agresszíven léptek fel, egyikük még a történteket rögzítő telefont is ki akarta tépni a járókelő kezéből, követelve a felvétel törlését. A videó felkerült az internetre, újabb bizonyítékául annak, hogy az ukrán mozgósítás gyakran erőszakos és jogsértő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 20:32
Harkiv Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY Forrás: NurPhoto
Újabb brutális esetről számoltak be a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozás  kapcsán.

Kényszersorozás
Kényszersorozás – Harkivban is egyre borzasztóbb esetekről számolnak be Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY / NurPhoto

A helyi beszámolók szerint a férfit a nyílt utcán szólították le a toborzók, majd rövid dulakodás után elvitték, annak ellenére, hogy ágyhoz kötött édesapját ő gondozta. Szemtanúk arról számoltak be, hogy az egyik katona agresszíven próbálta elvenni a telefont a történteket rögzítő állampolgártól, és követelte a felvétel azonnali törlését.

Az utóbbi hónapokban egyre több felvétel és beszámoló került nyilvánosságra Ukrajnában az úgynevezett „önkéntes” mozgósításokról, amikor katonai toborzók köztereken, munkahelyeken vagy akár lakásokból hurcolnak el férfiakat a hadseregbe. A gyakorlat hatalmas társadalmi felháborodást vált ki, mivel sok esetben olyanokat visznek el, akik családtagjaikat ápolják, vagy egészségi állapotuk miatt alkalmatlanok lennének a szolgálatra.

Civil szervezetek és ombudsmani jelentések szerint a kényszerű besorozások súlyosan sértik az alapvető emberi jogokat, miközben az ukrán vezetés a fronton egyre nagyobb emberhiánnyal küzd.

Borítókép: Harkiv (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

