Anyagi gondokkal küzdött Dudás Miklós

Továbbra is több kérdés tisztázatlan a világbajnok kajakozó halála kapcsán. Nemrég olyan sérüléseket találtak Dudás Miklós holttestén, amelyek felvetették a halált okozó testi sértés gyanúját. Most pedig kiderült, hogy az utóbbi időszakban megélhetési nehézségei voltak.

2026. 01. 10. 12:09
Dudás Miklós Fotó: Oroszi Beáta
Sportkarrierje lezárása után Dudás Miklós megpróbált új életet kezdeni. Megjelent televíziós produkciókban, részt vett a családi vállalkozásuk működtetésében a pesterzsébeti piacon, később pedig alkalmi munkákat is vállalt, egy időben például sofőrként dolgozott. A sportból származó bevételeit ingatlanokba fektette, ám ezek hozama nem jelentett folyamatos, stabil megélhetést. Az utóbbi időszakban pedig már anyagi gondokkal küzdött az Origo szerint. Ahogy a Magyar Nemzet is megírta, a néhai sportolóra január 5-én találták rá holtan az otthonában. A soron kívül elrendelt boncolás során derült ki, hogy olyan sérülések vannak a holttestén, amelyek arra utaltak, hogy bántalmazhatták. Emiatt halált okozó testi sértés gyanújával indult eljárás az ügyben. 

Dudás Miklós kedvenc tacskójával
Dudás Miklós kedvenc tacskójával

Ismerősei szerint a halálát megelőző időszakban több embertől is kért kölcsön, például a nagyapjától, idősebb Dudás Istvántól is. Rokona halála előtt egy héttel találkozott vele utoljára.

Kért tőlem pár forintot, ötezret vagy tízet. Együtt dolgoztunk régebben a piacon, szoktam neki adni, és olyankor beszélgettünk is

– idézte a szavait a Blikk.

Rendeződött volna Dudás Miklós élete

Baráti köréből származó értesülések szerint Dudás Miklós előtt a közelmúltban új szakmai lehetőség nyílt meg. A volt világbajnok kajakozó személyi edzőként kezdhetett volna dolgozni, ami nemcsak a sport világához való visszatérést jelentette volna, hanem hosszabb távon kiszámíthatóbb megélhetést is biztosíthatott volna számára.

Mindemellett súlyos személyes terhek is nehezedtek rá. 

Környezete szerint különösen nehezen viselte édesapja februári halálát, akit egy benzinkúton majdnem agyonvertek, ami után kómába került, és soha nem tért magához. A tragikusan fiatalon elhunyt sportoló az utóbbi időszakban egyszerre küzdött lelki gondokkal, anyagi bizonytalansággal és több rendezetlen élethelyzettel, amelyek összességükben komoly feszültséget jelenthettek számára.

Csak az Origónak beszélt arról Kovács Lajos rendőrezredes, az ország egyik legjobb nyomozója, mit jelent az, hogy halált okozó testi sértés miatt indult eljárás Dudás Miklós halálának ügyében. Ha kíváncsi rá, mi történhetett a világbajnok kajakozóval, kattintson ide!

x

 

