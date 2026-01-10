Hófúvásra figyelmeztet a meteorológia a hétvégén, térképen az első- és másodfokú figyelmeztetések

A meteorológiai szolgálat szombatra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge hófúvás miatt Hajdú-Bihar vármegyére, valamint a Dunántúlra, Tolna és Baranya vármegye kivételével.

Vasárnapra Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, az ország többi részén – Zala, Csongrád-Csanád és Békés vármegye kivételével – elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás veszélye miatt.