Szombaton késő délután, kora este hidegfront érkezik, hatására kezdetben északkeleten, majd a Dunántúlon is egyre nagyobb területen élénk, majd erős, illetve viharoshoz közeli, óránként 50-60 kilométeres, a szélre érzékenyebb területeken ennél erősebb széllökés is előfordulhat, amely hófúvást, északkeleten erősebb hófúvást is okozhat.
Hófúvásra figyelmeztet a meteorológia a hétvégén, térképen az első- és másodfokú figyelmeztetések
Hófúvásra kell számítani szombaton az északkeleti vármegyékben, vasárnap pedig a Bodrogközben és a Dunántúl középső területein – figyelmeztetett a HungaroMet Zrt.
Éjszaka északkeleten fokozatosan mérséklődik a légmozgás, itt várhatóan megszűnik a hófúvás.
Vasárnap napközben nagy területen kell továbbra is élénk, erős, helyenként viharos, óránként 60-65 kilométeres, a hegyekben ennél erősebb széllökésekre számítani, amely kiemelten a Dunántúli-középhegység tágabb térségében és a magasabb térszíneken erősebb hófúvást is okozhat. Napnyugtát követően fokozatosan mérséklődik a légmozgás, azonban a szél hétfőre virradóan is hordhatja még a havat.
A meteorológiai szolgálat szombatra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge hófúvás miatt Hajdú-Bihar vármegyére, valamint a Dunántúlra, Tolna és Baranya vármegye kivételével.
Vasárnapra Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, az ország többi részén – Zala, Csongrád-Csanád és Békés vármegye kivételével – elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás veszélye miatt.
Az előrejelzés szerint vasárnapra virradóan északkeleten – kiemelten Szabolcsban – nagyobb területen is mínusz 15 fok alatti minimum-hőmérsékletek várhatók, majd vasárnap estétől főként délnyugaton fordulhatnak elő mínusz 15 fok alatti hőmérsékletek.
