Globál Nógrádi Györggyel – Grönland sorsa teljesen átírja a nagyhatalmak jövőjét

Forrnak az indulatok, miután Donald Trump vezetésével az Egyesült Államok elfogta Nicholás Maduro venezuelai államfőt. Nógrádi György szerint az amerikai elnök lépése érdekes irányba terelheti a kínai és az oroszországi kapcsolatokat.

A szakértő szerint egyértelmű üzenetet küldött az amerikai elnök a nagyhatalmaknak: nem érdemes packázni az Egyesült Államokkal, és sosem beszél a levegőbe.

Donald Trump nem mondott le Grönlandról sem, a terület komoly stratégiai jelentőséggel bírhat a következő száz évben. Nógrádi György kiemelte, hogy a grönlandi jég olvadásával Oroszország megtámadhatóvá válik egy olyan irányból, ahonnan eddig biztonságban volt. Megjegyezte, a területi kérdésben nem várható fegyveres konfliktus, inkább tárgyalóasztalok mellett fog eldőlni a sziget sorsa.

Az ugyanakkor teljesen biztos, hogy Grönland sorsa teljesen átrendezi a sakktáblát és a nagyhatalmi pozíciókat.

Németország eközben öt tartományi választásra készül, ami az ingatag kormánykoalíció sorsát is befolyásolhatja. Brüsszelben pedig újabb botrány van kialakulóban: Ursula von der Leyen megint bíróság elé állhat, hogy szint valljon a fegyverlobbiban való részvétel kapcsán.