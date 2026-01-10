Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Fidesz jelöltállító kongresszusa, kövesse nálunk élőben! + videó

nógrádi györgyoroszországdonald trumpgrönlandegyesült államoknémetország

Globál Nógrádi Györggyel – Grönland sorsa teljesen átírja a nagyhatalmak jövőjét

Donald Trump venezuelai akciója rendesen megbolygatta a nemzetközi politikai teret. Az amerikai elnök világossá tette, hogy nem a levegőbe beszél: amit eltervez, azt véghez is viszi. De hogyan változtatja meg a világ rendjét ez a lépés, és mi lesz Kubával vagy éppen Grönlanddal? Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elemzi a helyzetet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 11:51
Forrnak az indulatok, miután Donald Trump vezetésével az Egyesült Államok elfogta Nicholás Maduro venezuelai államfőt. Nógrádi György szerint az amerikai elnök lépése érdekes irányba terelheti a kínai és az oroszországi kapcsolatokat.

A szakértő szerint egyértelmű üzenetet küldött az amerikai elnök a nagyhatalmaknak: nem érdemes packázni az Egyesült Államokkal, és sosem beszél a levegőbe.

Donald Trump nem mondott le Grönlandról sem, a terület komoly stratégiai jelentőséggel bírhat a következő száz évben. Nógrádi György kiemelte, hogy a grönlandi jég olvadásával Oroszország megtámadhatóvá válik egy olyan irányból, ahonnan eddig biztonságban volt. Megjegyezte, a területi kérdésben nem várható fegyveres konfliktus, inkább tárgyalóasztalok mellett fog eldőlni a sziget sorsa.

Az ugyanakkor teljesen biztos, hogy Grönland sorsa teljesen átrendezi a sakktáblát és a nagyhatalmi pozíciókat.

Németország eközben öt tartományi választásra készül, ami az ingatag kormánykoalíció sorsát is befolyásolhatja. Brüsszelben pedig újabb botrány van kialakulóban: Ursula von der Leyen megint bíróság elé állhat, hogy szint valljon a fegyverlobbiban való részvétel kapcsán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

