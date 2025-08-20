Az ukrán toborzók egyre nagyobb gondokkal küzdenek: nemcsak az erőszakos kényszersorozás elleni fellépések váltak mindennapossá, hanem a katonák tömeges szökése is. Szakértők szerint az ukrán hadsereg hónapok óta utánpótlási problémákkal küzd. Ezúttal Harkivban Zelenszkij emberei hatalmas erőkkel vonultak ki egyetlen emberhez.
Zelenszkij emberrablói könyörtelenek + videó
Harkivban öt rendőrautó érkezett egy férfihoz. Az eset felkeltette a helyiek figyelmét, és vitákat váltott ki a Zelenszkij-féle hatóságok fellépésének indokoltságáról.
Zelenszkij emberrablói Harkivban ijesztgettek
Harkivban öt rendőrautó érkezett egy férfihoz, akinek az apja rokkant. Az eset felkeltette a helyiek figyelmét, és vitákat váltott ki a hatóságok fellépésének indokoltságáról. A részletek egyelőre nem ismertek.
Borítókép: Szakértők szerint lassan összeomlik az ukrán hadsereg (Fotó: AFP)
