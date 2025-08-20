Az ukrán toborzók egyre nagyobb gondokkal küzdenek: nemcsak az erőszakos kényszersorozás elleni fellépések váltak mindennapossá, hanem a katonák tömeges szökése is. Szakértők szerint az ukrán hadsereg hónapok óta utánpótlási problémákkal küzd. Ezúttal Harkivban Zelenszkij emberei hatalmas erőkkel vonultak ki egyetlen emberhez.

Zelenszkij emberrablói könyörtelenek

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU