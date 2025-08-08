„Ekkorában vagyok, ebben a kicsi országban” – Azahriah bejelentette visszavonulását

„Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban. Most visszavonulok megint a Dome-ig, első zenéig pihentetem ezt a brainrotot, puszilom az azifanoldal adminokat, a Horváth és a Bittó családot Tiszadobon és környékén. Ti vagytok a legjobbak. Októberben tali!” – írta csütörtökön közösségi oldalán Azahriah.

Azahriah korábban vérig sértette követői jelentős részét (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A zenész kifejtette: rosszul esik neki, amikor olyan rajongókkal találkozik, akik állítólag szeretik és felnéznek rá, mégis csak egy közös fotó kedvéért keresik a közelségét – hogy aztán azzal villoghassanak a barátaik előtt, ahelyett hogy néhány őszinte szót váltanának vele. Később azt is bejelentette, hogy ismét visszavonul – egészen az októberi MVM Dome-koncertekig, amik két hónap múlva lesznek.

Azahriah és a Fidesz-szavazók

Emlékezetes: Azahriah legutóbb azzal került a figyelem középpontjába, hogy egy fideszeseket minősítő szöveget osztott meg, amelyben értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte őket. Az előadó aztán hamar rájöhetett, hogy a közönsége jelentős részét is vérig sértette, így törölte a szöveget, és végül kénytelen-kelletlen elnézést kért, még ha csak a maga módján is. Ha a 2024-es EP-választásokat vesszük alapul,

több mint kétmillió magyar embert nevezett mentálisan visszamaradottnak Azahriah.

Később a Fidesz-táborral való békülési szándéka után újra éles hangnemet ütött meg, a Bors kritikáira reagálva így fogalmazott: „jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt”.

Borítókép: Azahriah vérig sértette követői jelentős részét (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)