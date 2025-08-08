Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

AzahriahMVM Koncertekfidesz

„Ekkorában vagyok, ebben a kicsi országban” – Azahriah bejelentette visszavonulását

A zenész legutóbb azzal került a figyelem középpontjába, hogy egy fideszeseket minősítő szöveget osztott meg.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 8:42
azahriah
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban. Most visszavonulok megint a Dome-ig, első zenéig pihentetem ezt a brainrotot, puszilom az azifanoldal adminokat, a Horváth és a Bittó családot Tiszadobon és környékén. Ti vagytok a legjobbak. Októberben tali!” – írta csütörtökön közösségi oldalán Azahriah.

Azahriah
Azahriah korábban vérig sértette követői jelentős részét (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A zenész kifejtette: rosszul esik neki, amikor olyan rajongókkal találkozik, akik állítólag szeretik és felnéznek rá, mégis csak egy közös fotó kedvéért keresik a közelségét – hogy aztán azzal villoghassanak a barátaik előtt, ahelyett hogy néhány őszinte szót váltanának vele. Később azt is bejelentette, hogy ismét visszavonul – egészen az októberi MVM Dome-koncertekig, amik két hónap múlva lesznek.

 

Azahriah és a Fidesz-szavazók

Emlékezetes: Azahriah legutóbb azzal került a figyelem középpontjába, hogy egy fideszeseket minősítő szöveget osztott meg, amelyben értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte őket. Az előadó aztán hamar rájöhetett, hogy a közönsége jelentős részét is vérig sértette, így törölte a szöveget, és végül kénytelen-kelletlen elnézést kért, még ha csak a maga módján is. Ha a 2024-es EP-választásokat vesszük alapul, 

több mint kétmillió magyar embert nevezett mentálisan visszamaradottnak Azahriah.

Később a Fidesz-táborral való békülési szándéka után újra éles hangnemet ütött meg, a Bors kritikáira reagálva így fogalmazott: „jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt”.

Borítókép: Azahriah vérig sértette követői jelentős részét (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.