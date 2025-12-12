ZelenszkijNémetországNATOUkrajnaEurópabéketerv

Európa a válság kapujában: késelés, dróncsapások és diplomáciai patthelyzet

Európa nyugalmát egyre sötétebb árnyak fenyegetik: késelés, dróncsapások, diplomáciai patthelyzetek – a kontinenst közelgő válságok sorozata rázza fel.

Sebők Barbara
2025. 12. 12. 23:59
Európa a válság kapujában Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németországban egy 16 éves fiú életéért küzdenek a kórházban, miután egy karácsonyi vásáron hátba szúrták, miközben Ukrajna és Oroszország közötti békefolyamat ismét zsákutcába került. Pénteken orosz drónok csapásai sújtották az ukrán régiókat, Londonban pedig antiszemita botrány borzolta a kedélyeket. Eközben a NATO főtitkára és európai vezetők egyaránt a kontinens felkészültségét sürgetik, amit Szijjártó Péter sem hagyott szó nélkül. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.

NATO főtitkára és európai vezetők egyaránt a kontinens felkészültségét sürgetik
A NATO főtitkára és európai vezetők egyaránt a kontinens felkészültségét sürgetik. Fotó: AFP

Késes támadás egy német karácsonyi vásáron: életveszélyben egy 16 éves fiú

Súlyos késes támadás történt csütörtök este a németországi Herford városában, a karácsonyi vásár közvetlen közelében. Egy 16 éves fiút hátba szúrtak, állapota válságos. A tettes elmenekült. A támadó egyetlen mozdulattal szúrta hátba a fiatalt, aki életveszélyes sérülésekkel került kórházba. 

A volt ukrán kormányfő szerint esélytelen Zelenszkij új béketerve

Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök szerint teljesen illuzórikus tárgyalásokban bízni azzal az új békekoncepcióval, amelyet Volodimir Zelenszkij az európai vezetőkkel állított össze. Azarov úgy látja: karácsonyig biztosan nem várható előrelépés az ukrajnai konfliktus rendezésében – elsősorban a nyugati országok és maga Zelenszkij hajthatatlan álláspontja miatt. 

A konfliktus rendezése továbbra is bizonytalan

Azarov értékelése szerint egyik új terv sem hozta közelebb a háború lezárását. A volt miniszterelnök úgy véli, hogy a jelenlegi politikai feltételek mellett még a tárgyalások megkezdése is rendkívül nehéz, így a gyors béke esélye gyakorlatilag nulla.

Putyin lecsapott, hatalmas orosz dróntámadás Ukrajna ellen

Az orosz hadsereg nyolcvan csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra, a támadóeszközök nyolcvan százalékát a légvédelem megsemmisítette, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek a csapásokban – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Dróncsapás-sorozat ért több ukrán régiót
Dróncsapássorozat ért több ukrán régiót. Fotó: AFP

Antiszemita botrány Londonban

Komoly antiszemita botrány robbant ki Londonban, miután a legendás Roundhouse koncerthelyszínen a Primal Scream hétfői fellépése alatt egy olyan animációt vetítettek ki, amelyen a Dávid-csillag és a horogkereszt összeolvadó szimbóluma volt látható. A felvétel gyorsan bejárta a brit médiát, és több zsidó szervezet is azonnal felháborodásának adott hangot.

Moszkva: az amerikai béketerv módosított változata több ponton is elfogadhatatlan

A Kreml szerint Washington és Kijev egyeztetései nyomán jelentősen megváltozott az amerikai béketerv, és a módosítások akár tovább is nehezíthetik a tárgyalásos rendezés esélyét. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója újságíróknak úgy fogalmazott: Moszkva még nem látta a frissített amerikai javaslatot, de könnyen lehet, hogy annak számos eleme nem lesz összeegyeztethető Oroszország érdekeivel. 

A Kreml nyilatkozata rávilágít arra is, hogy a kontinens politikai vezetői háttérszereplői a békefolyamatnak. 

Háború kopogtat Európa ajtaján. Fotó: AFP

Európa a háború előszobájába lépett

A brit katonai vezetők arra figyelmeztettek, hogy Európának fel kell készülnie a közvetlen környezetében zajló háborúra, miközben példátlan szintű fenyegetésekről számoltak be, amelyek az Egyesült Királyság fegyveres erőit érik. Adrian Bird, a védelmi hírszerzés vezetője ugyanazon az eseményen, a Királyi Légierő wytoni bázisán arról számolt be, hogy 

az elmúlt egy évben több mint ötven százalékkal nőtt az ellenséges hírszerzési tevékenység a brit katonai személyzet és létesítmények ellen, elsősorban Irán, Kína és Oroszország részéről.

Figyelmeztetései visszhangra találnak Mark Rutte NATO-főtitkár szavaiban is, aki csütörtökön egy berlini beszédében úgy fogalmazott: – Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk arra a háborús léptékre, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át.

A NATO főtitkára kijelentette, olyan háború jön, amilyet nagyapáink óta nem látott a világ

Mark Rutte háborús kijelentésére egész Európa felkapta a fejét. Több európai vezető, köztük magyar miniszterek is aggodalmukat fejezték ki a hangnem és a háborús uszítás miatt. A NATO főtitkára szerint 

öt éven belül támadhat Oroszország, és Európának fel kell készülnie egy olyan nagy háborúra, amit nagyapáink és dédapáink éltek át.

Szijjártó Péter: Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását

A NATO-főtitkár friss nyilatkozata egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseivel szemben, ezért a magyar kormány felszólítja Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását. Ezt írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat

– hangsúlyozta.

Magyar vétó, brüsszeli manőverek, amerikai sürgetés – Ukrajna sorsa a diplomácia mérlegén
Az ukrán EU-integráció több ponton is megtorpant. Fotó: AFP

Itt a céldátum az ukrán uniós csatlakozásra

Brüsszel szerint csak a szükséges reformok következetes végrehajtása nyithatja meg a következő szakaszokat Ukrajna EU-csatlakozásához, amihez egy tervvel is előálltak annak ellenére, hogy a magyar kormány vétója megakadályozta a hivatalos tárgyalások elindítását. Az Európai Bizottság egyik szóvivője úgy kalkulál, hogy Ukrajna uniós csatlakozása 2028 végére válhat realitássá, míg Litvánia külügyminisztere arról beszélt, hogy a 2027-es litván uniós elnökség alatt ez kiemelt prioritás lesz.

Borítókép: Friedrich Merz é Mark Rutte (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu