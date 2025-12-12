Európa a válság kapujában: késelés, dróncsapások és diplomáciai patthelyzet

Németországban egy 16 éves fiú életéért küzdenek a kórházban, miután egy karácsonyi vásáron hátba szúrták, miközben Ukrajna és Oroszország közötti békefolyamat ismét zsákutcába került. Pénteken orosz drónok csapásai sújtották az ukrán régiókat, Londonban pedig antiszemita botrány borzolta a kedélyeket. Eközben a NATO főtitkára és európai vezetők egyaránt a kontinens felkészültségét sürgetik, amit Szijjártó Péter sem hagyott szó nélkül. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.

A NATO főtitkára és európai vezetők egyaránt a kontinens felkészültségét sürgetik. Fotó: AFP

Késes támadás egy német karácsonyi vásáron: életveszélyben egy 16 éves fiú

Súlyos késes támadás történt csütörtök este a németországi Herford városában, a karácsonyi vásár közvetlen közelében. Egy 16 éves fiút hátba szúrtak, állapota válságos. A tettes elmenekült. A támadó egyetlen mozdulattal szúrta hátba a fiatalt, aki életveszélyes sérülésekkel került kórházba.

A volt ukrán kormányfő szerint esélytelen Zelenszkij új béketerve

Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök szerint teljesen illuzórikus tárgyalásokban bízni azzal az új békekoncepcióval, amelyet Volodimir Zelenszkij az európai vezetőkkel állított össze. Azarov úgy látja: karácsonyig biztosan nem várható előrelépés az ukrajnai konfliktus rendezésében – elsősorban a nyugati országok és maga Zelenszkij hajthatatlan álláspontja miatt.

A konfliktus rendezése továbbra is bizonytalan

Azarov értékelése szerint egyik új terv sem hozta közelebb a háború lezárását. A volt miniszterelnök úgy véli, hogy a jelenlegi politikai feltételek mellett még a tárgyalások megkezdése is rendkívül nehéz, így a gyors béke esélye gyakorlatilag nulla.

Putyin lecsapott, hatalmas orosz dróntámadás Ukrajna ellen

Az orosz hadsereg nyolcvan csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra, a támadóeszközök nyolcvan százalékát a légvédelem megsemmisítette, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek a csapásokban – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.