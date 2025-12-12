Iránban őrizetbe vették a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit

A Nargesz Mohammadi Alapítvány az X-en bejelentette: olyan hiteles információkat kapott, amelyek szerint Mohammadit erőszakkal állították elő a rendőrök a múlt héten tisztázatlan körülmények között elhunyt ügyvéd, emberi jogi aktivista Hoszrou Alikordi gyászszertartásán. Chirine Ardakani, Mohammadi francia ügyvédje megerősítette az értesülést.

Az 53 éves Nargesz Mohammadit, akit számos alkalommal ítéltek el és zártak börtönbe, 2023-ban Nobel-békedíjjal tüntették ki azért a harcáért, amelyet az iráni nők elnyomása ellen, az emberi jogok és a szabadság mindenki számára történő biztosításáért folytatott. 2024 decembere óta volt feltételesen szabadlábon.

Egyik fivére, az Oslóban élő Hamid Mohammadi szerint Mohammadinak a lábát ütlegelték és a hajánál fogva rángatták őrizetbe vételekor.

A férfi az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy nővére a börtönben számos betegségtől – tüdő- és szívpanaszoktól – szenvedett, és több operáción átesett.

Az aktivista férje, a Párizsban élő Taghi Rahmani szintén közölte az X-en, hogy feleségét a kelet-iráni Meshedben egy másik ismert emberi jogi aktivistával, Szepideh Goliannal együtt előállították.

A 45 évesen meghalt Hoszru Alikordi a 2022. évi tüntetések megtorlása során őrizetbe vett embereket védte. Holttestére december 5-én találtak rá. Jogvédő szervezetek vizsgálatot követelnek a halála ügyében. A norvégiai székhelyű Iran Human Rights nevű szervezet szerint nagyon komolyan felmerül a gyanú, hogy állami utasításra végrehajtott gyilkosság történt.

Haszan Hoszeini, Meshed kormányzója, akit a Horászán című napilap idézett, szintén megerősítette az ideiglenes őrizetbe vétel hírét, amelyet az ügyészség rendelt el szabálysértő jelszavak hangoztatása miatt.

A norvég Nobel-békedíj bizottság felszólítja az iráni hatóságokat, haladéktalanul tisztázzák, hol tartózkodik Mohammadi, garantálják a biztonságát és a testi épségét, feltételek nélkül engedjék őt szabadon

– olvasható a testület által pénteken Oslóban kiadott közleményben.

A letartóztatásra egy nappal azután került sor, hogy megérkezett Norvégiába a Nobel-békedíj idei kitüntetettje, a venezuelai María Corina Machado, hogy átvegye a díjat.

Tekintettel az iráni és venezuelai rendszer közötti szoros együttműködésre, a norvég Nobel-bizottság fontosnak tartja megjegyezni, hogy Mohammadi asszonyt pontosan akkor vették őrizetbe, amikor a Nobel-békedíjat átadták María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőnek

– közölte a bizottság.

