Nargesz MohammadiIránNobel díj

Iránban őrizetbe vették a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit

Iránban őrizetbe vették Nargesz Mohammadi Nobel-békedíjas aktivistát, aki eddig egészségügyi okok miatt volt börtönre ítéltként szabadlábon – közölte pénteken az emberi jogi aktivistát támogató bizottság, valamint a családja. A norvég Nobel-díj-bizottság elítélte az emberjogi aktivista brutális őrizetbe vételét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 12. 21:28
Nargesz Mohammadi Fotó: NOOSHIN JAFARI Forrás: Middle East Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nargesz Mohammadi Alapítvány az X-en bejelentette: olyan hiteles információkat kapott, amelyek szerint Mohammadit erőszakkal állították elő a rendőrök a múlt héten tisztázatlan körülmények között elhunyt ügyvéd, emberi jogi aktivista Hoszrou Alikordi gyászszertartásán. Chirine Ardakani, Mohammadi francia ügyvédje megerősítette az értesülést.

Az 53 éves Nargesz Mohammadit, akit számos alkalommal ítéltek el és zártak börtönbe, 2023-ban Nobel-békedíjjal tüntették ki azért a harcáért, amelyet az iráni nők elnyomása ellen, az emberi jogok és a szabadság mindenki számára történő biztosításáért folytatott. 2024 decembere óta volt feltételesen szabadlábon.

Egyik fivére, az Oslóban élő Hamid Mohammadi szerint Mohammadinak a lábát ütlegelték és a hajánál fogva rángatták őrizetbe vételekor.

A férfi az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy nővére a börtönben számos betegségtől – tüdő- és szívpanaszoktól – szenvedett, és több operáción átesett.

Az aktivista férje, a Párizsban élő Taghi Rahmani szintén közölte az X-en, hogy feleségét a kelet-iráni Meshedben egy másik ismert emberi jogi aktivistával, Szepideh Goliannal együtt előállították. 

A 45 évesen meghalt Hoszru Alikordi a 2022. évi tüntetések megtorlása során őrizetbe vett embereket védte. Holttestére december 5-én találtak rá. Jogvédő szervezetek vizsgálatot követelnek a halála ügyében. A norvégiai székhelyű Iran Human Rights nevű szervezet szerint nagyon komolyan felmerül a gyanú, hogy állami utasításra végrehajtott gyilkosság történt.

Haszan Hoszeini, Meshed kormányzója, akit a Horászán című napilap idézett, szintén megerősítette az ideiglenes őrizetbe vétel hírét, amelyet az ügyészség rendelt el szabálysértő jelszavak hangoztatása miatt.

A norvég Nobel-békedíj bizottság felszólítja az iráni hatóságokat, haladéktalanul tisztázzák, hol tartózkodik Mohammadi, garantálják a biztonságát és a testi épségét, feltételek nélkül engedjék őt szabadon

– olvasható a testület által pénteken Oslóban kiadott közleményben.

A letartóztatásra egy nappal azután került sor, hogy megérkezett Norvégiába a Nobel-békedíj idei kitüntetettje, a venezuelai María Corina Machado, hogy átvegye a díjat.

Tekintettel az iráni és venezuelai rendszer közötti szoros együttműködésre, a norvég Nobel-bizottság fontosnak tartja megjegyezni, hogy Mohammadi asszonyt pontosan akkor vették őrizetbe, amikor a Nobel-békedíjat átadták María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőnek

– közölte a bizottság.

Borítókép: Nargesz Mohammadi (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.