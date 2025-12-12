késes támadásbiztonságNémetországkarácsonyi vásárkockázat

Késes támadás egy német karácsonyi vásáron: életveszélyben egy 16 éves fiú

Súlyos késes támadás történt csütörtök este a németországi Herford városában, a karácsonyi vásár közvetlen közelében. Egy 16 éves fiút hátba szúrtak, állapota válságos. A tettes elmenekült.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 12. 12. 8:25
A késes támadás helyszíne Fotó: Christian Müller Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A késes támadás a rendőrség tájékoztatása szerint egy mellékutcában, a város karácsonyi vásárának peremén zajlott. A támadó egyetlen mozdulattal szúrta hátba a fiatalt, aki életveszélyes sérülésekkel került kórházba. A hatóságok nagy erőkkel keresik az elkövetőt, írja a Junge Freiheit.

A támadás helyszíne. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christian Müller

A nyomozók közlése szerint rendelkeznek információkkal a késelőről, ám a nyomozás érdekeire hivatkozva nem hoznak nyilvánosságra részleteket. A rendőrség elsődleges feltételezése, hogy az áldozat és a támadó ismerték egymást. A bűncselekmény körülményeit vizsgálják, a hatóságok tanúkat is keresnek, és arra kérnek mindenkit, aki látta az esetet, hogy jelentkezzen.

 

Késes támadások: egyre nagyobb a biztonsági kockázat

A német karácsonyi vásárok az elmúlt években többször kerültek a közbiztonsági viták középpontjába. A 2015 óta tartó bevándorlási hullám következtében a hatóságok fokozott veszélyeztetettséggel számolnak, és évről évre szigorúbb biztonsági előírásokat vezetnek be.

Európa nagyvárosaiban ma már az ünnepi hangulatot egyre inkább felváltja a biztonsági kockázatok miatti aggodalom. A karácsonyi tömegrendezvények nemcsak a családok és barátok találkozóhelyei, hanem a lehetséges terrortámadások kiemelt célpontjai is.

A berlini karácsonyi vásár elleni, 2016-os terrortámadás, majd a 2024-es magdeburgi merénylet – amelyek számos áldozatot követeltek – mély nyomot hagytak a német közvéleményben.

Karácsony barikádok mögött

A szervezők mindenhol részletes biztonsági koncepciókat dolgoznak ki, a vásárok környékét beton- és fémelemekkel erősítik meg, illetve több városban kifejezett késviselési tilalom is érvényben van.

 

Borítókép: A késes támadás helyszíne (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christian Müller) 

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

