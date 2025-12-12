Késes támadás egy német karácsonyi vásáron: életveszélyben egy 16 éves fiú

A nyomozók közlése szerint rendelkeznek információkkal a késelőről, ám a nyomozás érdekeire hivatkozva nem hoznak nyilvánosságra részleteket. A rendőrség elsődleges feltételezése, hogy az áldozat és a támadó ismerték egymást. A bűncselekmény körülményeit vizsgálják, a hatóságok tanúkat is keresnek, és arra kérnek mindenkit, aki látta az esetet, hogy jelentkezzen.

Késes támadások: egyre nagyobb a biztonsági kockázat

A német karácsonyi vásárok az elmúlt években többször kerültek a közbiztonsági viták középpontjába. A 2015 óta tartó bevándorlási hullám következtében a hatóságok fokozott veszélyeztetettséggel számolnak, és évről évre szigorúbb biztonsági előírásokat vezetnek be.

Európa nagyvárosaiban ma már az ünnepi hangulatot egyre inkább felváltja a biztonsági kockázatok miatti aggodalom. A karácsonyi tömegrendezvények nemcsak a családok és barátok találkozóhelyei, hanem a lehetséges terrortámadások kiemelt célpontjai is.

A berlini karácsonyi vásár elleni, 2016-os terrortámadás, majd a 2024-es magdeburgi merénylet – amelyek számos áldozatot követeltek – mély nyomot hagytak a német közvéleményben.

Footage reveals the arrest of a 50-year-old Saudi Arabian suspect in the Magdeburg attack, where a BMW ploughed into a Christmas market crowd, killing at least 11 and injuring up to 80.



An explosive device was reportedly found in the car.#Magdeburg #Germany https://t.co/ZhD1GfK3Fn pic.twitter.com/S1WhrQeimG — BPI News (@BPINewsOrg) December 20, 2024

Karácsony barikádok mögött

A szervezők mindenhol részletes biztonsági koncepciókat dolgoznak ki, a vásárok környékét beton- és fémelemekkel erősítik meg, illetve több városban kifejezett késviselési tilalom is érvényben van.