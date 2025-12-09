Rendkívüli

Éjszaka óta akadozik a One hálózata: sok helyen reggelre sem állt helyre az internet

idezojelek
Vélemény

Karácsonyi terrorveszély Németország-szerte

Az alkalmatlan német politikai elit a biztonság borsos árát is a választókkal fizetteti meg.

Sümeghi Lóránt avatarja
Sümeghi Lóránt
Cikk kép: undefined
Németországbiztonságkarácsonyivásárünnepterrorkancellárpolitikai elit 2025. 12. 09. 5:55
Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE/AFP
0

Kevesebb mint egy hónappal azután, hogy Nyugat-Európában sok helyen megemlékezéseket tartottak a több mint 130 halálos áldozattal járó, példátlan brutalitású párizsi terrortámadások tizedik évfordulója alkalmából, az ünnepek közeledtével egy régi-új vita csúcsosodott ki a közbeszédben. Az, hogy azokban az országokban, amelyek tömegével engedtek be az elmúlt évtizedben migránsokat, vajon van-e értelme megtartani az európai hagyományokhoz oly szorosan kötődő karácsonyi vásárokat, vagy egész egyszerűen le kell erről az igényről mondania az ott élőknek.

A terrorfenyegetettséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd az elmúlt évekhez képest idén jelentősen felerősödött. Nagy-Britanniától Franciaországon át egészen Németországig soha nem látott politikai nyomás nehezedik a kormányzópártokra, mivel azok egytől egyig hosszú hónapok óta a politikai túlélésért küzdenek, lévén, hogy szinte teljesen elillant a mögöttük lévő választói felhatalmazás. Ám miközben London és Párizs különböző hatalomtechnikai fogások mentén próbálja lefojtani a közbeszédet, addig 

Németországban már nyílt titokként beszélnek arról, hogy a bevándorlásellenes AfD, amely szep­tember óta vezeti a közvélemény-kutatásokat, előbb vagy utóbb politikai áttörést érhet el a bizonytalan szavazók körében is.

Ez a politikai feszültség, valamint az illegális migrációval kapcsolatos rekordmagas választói elégedetlenség szemlátomást rányomta a karácsonyi eseményekre is a bizonytalanság és a keserűség billogját. S miközben a németországi fősodratú véleményvezérek és a baloldali médiumok gőzerővel próbálják eloszlatni a bevándorlásból és a terrorfenyegetettségből fakadó félelmeket, addig már 

a szövetségi rendvédelem és a politika szintjén is polémia alakult ki arról, hogy egyáltalán biztonsággal megtarthatók-e a karácsonyi vásárok és a különböző megemlékezések. S ha igen, az óvintézkedésekkel kapcsolatosan felmerülő költségeket ki fogja állni?

Az első ránézésre egyszerűnek tűnő kérdés valójában komoly feszültséget generált Németországban, a vitába még a kancellár, Friedrich Merz is beszállt. Ugyanis bár a 2016-os berlini karácsonyi terrortámadás után elfogadott törvények szerint minden vásárt és szabadtéri megemlékezést lehetővé tevő téli rendezvényt vasbeton terelőelemekkel kötelesek a szervezők körülvenni, a tavalyi magdeburgi, 235 (!) sérülttel és öt halálos áldozattal járó karácsonyi gázolásos merénylet óta Németország-szerte megerősített biztonsági intézkedések bevezetését szorgalmazták a hatóságok. Ezek többek között motozásra alkalmas beléptetőrendszerek és állomások telepítését, az arcfelismerésre alkalmas elektronikus térfigyelőrendszerek kiépítését, valamint a rendőrség és a tűzoltóság koordinált helyszíni jelenlétének fokozását javasolták.

A megemelt biztonságnak azonban komoly anyagi vonzata van. A rendelkezésre álló adatok szerint csak erre a célra évente hárommilliárd eurót emésztenek fel a különböző téli rendezvények, ez pedig az elmúlt évek alatt mintegy 44 százalékos költségnövekményt jelent.

 Mondani sem kell, az elhibázott szankciós politika erőltetése révén jelentősen lassuló német gazdaság ez efféle járulékos kiadásoktól szívesen megszabadulna. Ennek tudatában érthetőbbé válik a német kancellár azon mondata, amelyet azoknak a városvezetőknek címzett, akik szóvá merték tenni, hogy karácsonykor a terrorelhárítással kapcsolatos kiadásokat a szövetségi kormánynak kellene átvállalnia. Merz hangsúlyozta: 

Sajnálattal veszem tudomásul, hogy még a kisvárosokban sem lehet komoly biztonsági óvintézkedések nélkül megtartani a karácsonyi vásárokat, de a költségekben a kormány nem tud segíteni, az a szövetségi tartományok rendvédelmi szerveinek a hatásköre.

Az illegális migrációval kapcsolatos terrorveszély politikai csapdáját kínosan kerülő Merz nyilatkozata számos városvezetőnél és rendvédelmi dolgozónál is felháborodást váltott ki mondván, a szövetségi kormány a felelős azért, hogy Németországot ellepték az illegális menekültek, így az állampolgárok biztonságának a szavatolása is a kormány felelőssége lenne. Csakhogy állami támogatás nélkül mindez nem garantált, ennek fényében Berlinben már több karácsonyi vásár szervezője egy fix kéteurós belépődíj bevezetését szorgalmazta, amellyel a terrorelhárítással kapcsolatos kiadásokat kívánják mérsékelni.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pedig 

a feladat Magyarországról nézve nem tűnik lehetetlennek. A nemzeti kormánynak sikerült az elmúlt évtizedben kialakítani a kérdéshez a megfelelő hozzáállást. Nevezetesen: hogy mindennapjaink és ünnepeink nyugalma csak akkor őrizhető meg, ha mi döntünk arról, hogy kik, milyen feltételekkel léphetnek be Magyarország területére. 

A brüsszeli szolgalelkűség tehát nemcsak rövid, hanem hosszú távon sem kifizetődő. Így a német politikai elit ennek – és amint látjuk, a biztonság – borsos árát is a választókkal fizetteti meg.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

Mára elfogadhatatlanná vált az unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekiszlamista terrorizmus

Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIsten

Az elit célja a totális tudatmódosítás

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKrasznahorkai László

A jó és a rossz metamorfózisa

Bayer Zsolt avatarja

Valahol előttünk, valahol nyugaton a remény meztelenre vetkőzött, és ráfeküdt a sínekre. Messze volt még, de nem mozdult. Tudtam, hamarosan el fogjuk érni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu