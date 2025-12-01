idezojelek
Vélemény

Gyengült Brüsszel diplomáciai hatásköre

A komoly ügyekben Magyarországot hamarabb hívják a tárgyalóasztalhoz, mint az EU-t.

Sümeghi Lóránt
Amikor tavaly nyáron Orbán Viktor vezetésével hazánk átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét, a magyar kormányfő egy átfogó helyzetértékelés keretében kijózanítóan beszélt Európa gyengülő érdekérvényesítő képességéről, valamint az azzal szorosan összefüggő, kifejezetten a hanyatlás jeleit mutató kontinentális versenyképességről is. Az önáltatásra szakosodott fősodratú brüsszeli véleményekkel szemben Orbán Viktor már akkor kendőzetlen őszinteséggel próbálta a problémák gyökereit feltárni, ebből kifolyólag már az elnökség legelején egy úgynevezett versenyképességi paktumot terjesztett elő.

Azonban a magyar elnökség kezdeményezése hamar a nemzetközi sajtó céltáblájává vált. 

Ahogy azt több progresszív sajtóorgánumban is olvashattuk, Európa érdekérvényesítő képessége és gazdasági versenyképessége az uniós integráció elmélyítésével és a tagállamok Ukrajna iránti szolidaritásával erősíthető, nem pedig olyan látszatintézkedésekkel, mint amilyeneket Magyarország alkalmaz. A hangzatos szalagcímek mellett egyes baloldali véleményformálók még azt is megjegyezték a magyar elnökséggel kapcsolatban, hogy az unió nem szorul Orbán innovációira, ugyanis Brüsszel kellőképpen fel van vértezve a világ kihívásaival szemben.

Hogy ezek a gőgös nyilatkozatok valójában mekkora hazugságokra, valamint önámításokra lettek alapozva, elég csak megvizsgálni az elmúlt hónapok tanulságai alapján az EU diplomáciai értelemben vett hatáskörének a teljes felszívódását. 

Amikor idén februárban az Egyesült Államok megkezdte az orosz–ukrán háború békés lezárásához szükséges előkészületek megszervezését Moszkva, majd később Kijev bevonásával, a magabiztosságtól elvakult brüsszeli bürokratáknak valamilyen kifürkészhetetlen oknál fogva nem jutott hely a tárgyalóasztalnál. Sőt amikor a háborús uszítást a legmagasabb szinten űző EU-s külügyi főképviselő, Kaja Kallas az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval szeretett volna egyeztetni Európa szerepéről, Washington egy sokatmondó gesztussal egész egyszerűen törölte a tervezett találkozót, „ütemezési problémákra” hivatkozva.

Ezek a bizonyos, amerikai részről tapasztalt ütemezési problémák azóta nem oldódtak meg, ugyanis brüsszeli források szerint ebbe az ominózus februári, Brüsszelnek kifejezetten kínos incidensbe Kaja Kallasnak a napokban ismét sikerült belefutnia. Ugyanis amíg az amerikai külügyminiszter és a teljes washingtoni adminisztráció szakmai stábja kiterjesztett egyeztetéseket, diplomáciai találkozókat és háttértárgyalásokat folytat nemcsak Moszkvával és Kijevvel, hanem a konfliktusra jól rálátó országvezetőkkel és stratégiai elemzőkkel egyaránt, addig az EU külügyi főképviselete újfent lepattant Washingtonról, kifejezetten azon érvelés mentén, miszerint az Egyesült Államok nem kíván Brüsszellel kétoldalú egyeztetéseket folytatni az orosz–ukrán háború rendezéséről.

Ahhoz, hogy érthetővé váljon az Európai Unió jelenlegi válságának szimbolikája, érdemes megvizsgálni hazánk helyzetét is, különösen a magyar miniszterelnök és a külügyminiszter józan észre alapozott megnyilvánulásait, amelyeket az Egyesült Államokkal és az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatban láthattunk.

Elsőként fontos leszögezni, hogy Orbán Viktor politikai éleslátása messzemenően túltesz Brüsszel valamennyi bürokratájának a teljesítményén, amit Washington kellőképpen meg is becsül. Nem véletlenül nyilatkozta a nyár végén Donald Trump egy sajtótájékoztatón azt: „Kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, […] megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. […] Ez egy nagyon érdekes meglátás volt.”

Ami pedig Magyarország érdekérvényesítő képességét illeti, a helyzet hasonló, ugyanis a mérleg nyelve Brüsszel helyett megint csak Budapest irányába billen.

 Miközben az EU külügyi főképviselője sorozatban másodszorra képtelen akár egy rövid tárgyalási lehetőséget kikönyörögni az amerikai külügyminiszternél, addig Szijjártó Péter idén már másodszorra járt Washingtonban, ahol mindkét alkalommal hosszan tartó és sikeres tárgyalásokat folytatott kollégájával.

De ami még alaposabban szemlélteti Brüsszel lobbierejének a markáns csökkenését, az Orbán Viktor november eleji amerikai sikertalálkozója, amelyen többek között arról született megállapodás az amerikai elnökkel, hogy a brüsszeli vízfejet megkerülve Magyarország közvetlenül Washingtonon keresztül kap mentességet az orosz energiahordozókra irányuló szankciók alól. Magyarán: ha komoly dolgokról van szó, Magyarországot hamarabb hívják meg a tárgyalóasztalhoz, mint Brüsszelt. A kérdés csupán az, hogy a korábbi, hazánkat gúnyoló szalagcímek után ez ügyben vajon mikor látunk majd a nemzetközi sajtóban nagy terjedelemben beszámolókat. Nagyobb tétben mernék rá fogadni, hogy soha.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

