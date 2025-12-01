Gyengült Brüsszel diplomáciai hatásköre

Amikor tavaly nyáron Orbán Viktor vezetésével hazánk átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét, a magyar kormányfő egy átfogó helyzetértékelés keretében kijózanítóan beszélt Európa gyengülő érdekérvényesítő képességéről, valamint az azzal szorosan összefüggő, kifejezetten a hanyatlás jeleit mutató kontinentális versenyképességről is. Az önáltatásra szakosodott fősodratú brüsszeli véleményekkel szemben Orbán Viktor már akkor kendőzetlen őszinteséggel próbálta a problémák gyökereit feltárni, ebből kifolyólag már az elnökség legelején egy úgynevezett versenyképességi paktumot terjesztett elő.

Azonban a magyar elnökség kezdeményezése hamar a nemzetközi sajtó céltáblájává vált.

Ahogy azt több progresszív sajtóorgánumban is olvashattuk, Európa érdekérvényesítő képessége és gazdasági versenyképessége az uniós integráció elmélyítésével és a tagállamok Ukrajna iránti szolidaritásával erősíthető, nem pedig olyan látszatintézkedésekkel, mint amilyeneket Magyarország alkalmaz. A hangzatos szalagcímek mellett egyes baloldali véleményformálók még azt is megjegyezték a magyar elnökséggel kapcsolatban, hogy az unió nem szorul Orbán innovációira, ugyanis Brüsszel kellőképpen fel van vértezve a világ kihívásaival szemben.

Hogy ezek a gőgös nyilatkozatok valójában mekkora hazugságokra, valamint önámításokra lettek alapozva, elég csak megvizsgálni az elmúlt hónapok tanulságai alapján az EU diplomáciai értelemben vett hatáskörének a teljes felszívódását.

Amikor idén februárban az Egyesült Államok megkezdte az orosz–ukrán háború békés lezárásához szükséges előkészületek megszervezését Moszkva, majd később Kijev bevonásával, a magabiztosságtól elvakult brüsszeli bürokratáknak valamilyen kifürkészhetetlen oknál fogva nem jutott hely a tárgyalóasztalnál. Sőt amikor a háborús uszítást a legmagasabb szinten űző EU-s külügyi főképviselő, Kaja Kallas az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval szeretett volna egyeztetni Európa szerepéről, Washington egy sokatmondó gesztussal egész egyszerűen törölte a tervezett találkozót, „ütemezési problémákra” hivatkozva.