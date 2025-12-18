Új Nyugat van születőben

Döbbenetes, meghökkentő, kiábrándító – az elmúlt napokban ilyen és ezekhez hasonló felütésű szalagcímekkel találkozhatunk az európai fősodratú médiában azzal kapcsolatban, hogy a Fehér Ház közzétette az Egyesült Államok legfrissebb nemzetstratégiai dokumentumát (NSS), amelyben számos megállapítás kendőzetlen őszinteséggel tárgyalja Európa hanyatló tendenciáját.

A progresszív médiaelit fékevesztett tobzódása persze érthető, hiszen Trump elnök visszatérése óta a nyugat-euró­paiak számára eddig vezércsillagként funkcionáló amerikai establishment nem pusztán hátat fordított a brüsszeli vízfejnek, hanem egész egyszerűen tudtára adta a világnak, hogy

folyamatban van az új Nyugat megszületése, amelynek előmozdításában kizárólag a szuverén, patrióta és kulturálisan konzervatív nemzetállamok segítségére számítanak.

Magyarán, az NSS szerint Brüsszelnek mint Európa politikai képviseletének egyáltalán nem osztottak lapot a jövő formálásának tekintetében, ugyanis a bürokraták elmúlt évekbeli teljesítménye mind gazdasági, mind pedig társadalmi értelemben is a szakadék szélére kormányozta a kontinensünket.

E megállapítás pontosságát nemcsak azok a közvélemény-kutatási adatok támasztják alá, amelyeket például Európa-szerte egyedül itt, Magyarországon a Századvég közölt 27 ezer (!) megkérdezett alapján – miszerint az európai polgárok nyolcvan százaléka szerint a kontinens stagnál vagy hanyatlik –, hanem számos, az elmúlt hetekben és hónapokban tapasztalt, a béketárgyalásokkal kapcsolatos diplomáciai történés is. Ez utóbbiak közé sorolható Brüsszel sorozatban átélt kínos megaláztatása, amelynek keretében Washington legmagasabb szintű diplomatái több alkalommal még találkozni sem voltak hajlandók az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével.

Ha azonban az amerikai stratégia vizsgálatának fénytörésén módosítunk és félretesszük a brüsszeli mocsár helyzetének kérdését, joggal merülhet fel bennünk, hogy az NSS-ben foglalt megállapítások és figyelmeztetések vajon mit jelentenek Magyarországra nézve?