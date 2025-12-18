Új Nyugat van születőben

idezojelek
Döbbenetes, meghökkentő, kiábrándító – az elmúlt napokban ilyen és ezekhez hasonló felütésű szalagcímekkel találkozhatunk az európai fősodratú médiában azzal kapcsolatban, hogy a Fehér Ház közzétette az Egyesült Államok legfrissebb nemzetstratégiai dokumentumát (NSS), amelyben számos megállapítás kendőzetlen őszinteséggel tárgyalja Európa hanyatló tendenciáját.

A progresszív médiaelit fékevesztett tobzódása persze érthető, hiszen Trump elnök visszatérése óta a nyugat-euró­paiak számára eddig vezércsillagként funkcionáló amerikai establishment nem pusztán hátat fordított a brüsszeli vízfejnek, hanem egész egyszerűen tudtára adta a világnak, hogy 

folyamatban van az új Nyugat megszületése, amelynek előmozdításában kizárólag a szuverén, patrióta és kulturálisan konzervatív nemzetállamok segítségére számítanak.

Magyarán, az NSS szerint Brüsszelnek mint Európa politikai képviseletének egyáltalán nem osztottak lapot a jövő formálásának tekintetében, ugyanis a bürokraták elmúlt évekbeli teljesítménye mind gazdasági, mind pedig társadalmi értelemben is a szakadék szélére kormányozta a kontinensünket.

E megállapítás pontosságát nemcsak azok a közvélemény-kutatási adatok támasztják alá, amelyeket például Európa-szerte egyedül itt, Magyarországon a Századvég közölt 27 ezer (!) megkérdezett alapján – miszerint az európai polgárok nyolcvan százaléka szerint a kontinens stagnál vagy hanyatlik –, hanem számos, az elmúlt hetekben és hónapokban tapasztalt, a béketárgyalásokkal kapcsolatos diplomáciai történés is. Ez utóbbiak közé sorolható Brüsszel sorozatban átélt kínos megaláztatása, amelynek keretében Washington legmagasabb szintű diplomatái több alkalommal még találkozni sem voltak hajlandók az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével.

Ha azonban az amerikai stratégia vizsgálatának fénytörésén módosítunk és félretesszük a brüsszeli mocsár helyzetének kérdését, joggal merülhet fel bennünk, hogy az NSS-ben foglalt megállapítások és figyelmeztetések vajon mit jelentenek Magyarországra nézve?

Először is rögzíteni szükséges, hogy a dokumentum átfogó filozófiája és kiterjedt célkitűzéseinek tanulságai szerint a modern Magyarország történelme során soha nem kapott ilyen szilárd megerősítést a tengerentúlról arra vonatkozóan, hogy jó társadalmi és kulturális irányban halad-e.

Ugyanis ami a dokumentumból feketén-fehéren kiolvasható a szigorú migrációspolitika fenntartásával, a születésszámok növelésének kívánatosságával, a nemzeti identitás megtartásával, valamint a szólásszabadság megóvásával kapcsolatban, az egyetlen megállapítás helyességét támasztja alá. Mégpedig azt, hogy az Orbán Viktor vezette Magyarország az elmúlt tizenöt évben nemcsak megközelítőleg, hanem pontosan úgy gondolkodott minden vízválasztó társadalmi kérdésről, ahogyan az egy politikailag szuverén és patrióta országtól elvárható, amely ráadásul a regionális keretekből kilépve is ambicionálja a nemzetközi tényezővé válást.

Hogy e szerepkör fontossága mennyire nem alábecsülendő, a dokumentum rendkívül pontosan fogalmaz: „Amerika arra bátorítja európai politikai szövetségeseit, hogy támogassák a szellemi megújulást, és a hazafias európai pártok növekvő befolyása valóban komoly okot ad az optimizmusra”. Mondani sem kell, a hazafias európai pártok növekvő befolyásának egyik, ha nem a legerősebb platformját épp a magyar miniszterelnök szolgáltatta azáltal, hogy tavaly nyáron a szövetségeseivel együtt megalapította a Patrióták Európáért képviselőcsoportot, amely az Európai Parlament harmadik legerősebb frakciójává vált.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a dokumentumban említett, Magyarországra is vetíthető lehetőségek a jelenlegi konfliktusokkal terhelt nemzetközi politikai színtéren óhatatlanul feszültségeket is eredményezhetnek.

Egyrészt azáltal, hogy mára végleg bizonyosságot nyert annak a kettős mítosznak a hamissága, miszerint Orbán Viktor politikája egyenlő a nemzetközi elszigetelődéssel, illetve, hogy Magyarország közelebb áll a keleti blokkhoz, mint a nyugatihoz; 

a progresszív nyugat-európai politikai és médiaelit egy rendkívül gyakran használt fegyvertől esett el, a szüntelen putyinozástól.

Másrészt, ami a Brüsszellel ápolt kapcsolatunkat illeti, mint az a kutatásokból, az amerikai dokumentumból és persze a valóságból is kiderül, az európai bürokratikus rendszer jelenleg a túlélésért küzd, mivel a működését garantáló gyakorlati szempontok elé olyan ideológiai kérdések képviseletét helyezte, mint a háború és a migráció, ami hanyatláshoz vezetett. Ebből fakadóan biztosra vehető, hogy Brüsszelnek nem érdeke a nemzetközi térben is erőtől duzzadó, kulturális és politikai értelemben is szuverén Magyarországgal való együttműködés, így a jövőben nem kevesebb, hanem éppen ellenkezőleg, több olyan konfliktusra kell számítanunk, amely az önrendelkezésünk és a biztonságunk garantálásáról szól majd.

Mind a honi, mind pedig a nemzetközi ellenzéki véleményformálók talán soha akkora pofont nem kaptak Washingtontól, mint amekkorát az NSS közzététele jelentett a számukra. 

Ennek tudatában már érthetőbbé válik a fősodratú média részéről a dokumentummal kapcsolatos elemi felháborodás kirobbanása.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

