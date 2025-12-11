Kis-Fleischmann ÉvaXI. kerületLászló ImreÚjbudaTiba ZsoltDemszky Gáborkabinetfőnökönkormányzat

Szereti a luxust Újbuda senki által meg nem választott vezetője

A XI. kerület polgármestere, László Imre helyett Budapest legnagyobb kerületét Kis-Fleischmann Éva vezeti, aki egy új Teslával furikázik a lakhelyéül szolgáló III. kerületi villa és az önkormányzat között.

Gábor Márton
2025. 12. 11. 4:52
Borítókép: Kis - Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem veti meg a luxust a XI. kerület tényleges vezetője, Kis-Fleischmann Éva. Lapunk információi szerint László Imre polgármester kabinetfőnöke, aki az egykori SZDSZ-es politikusokból álló kör élén jóformán teljhatalommal rendelkezik az újbudai önkormányzatnál, egy 2024 végén forgalomba állított, piros színű Tesla Model 3-mal közlekedik.

Fotó: Tesla

Egy ilyen gépjármű ára 15,49 millió forint. A Model 3-nak 13,0 kWh/100 km a szabványos WLTP fogyasztása, így az LFP-akkus modellek 534 kilométeres hatótávolságot érhetnek el, és természetesen jogosultak a Supercharger töltőhálózat használatára. Lassúnak sem mondható a hátsókerék-hajtású Model 3 Standard, amit jelez, hogy 6,2 másodperc alatt gyorsul fel óránként 100 kilométeres sebességre.

Az újbudai önkormányzatot uraló balliberális csapat több tagja is úgy vezeti a kerületet, hogy mindeközben biztos távolban élnek a III. kerület egyik elitnegyedében. Kis-Fleischmann Éva, aki jelenleg László Imre kabinetfőnökeként tevékenykedik és a 2000-es években, Demszky Gábor főpolgármestersége alatt Tiba Zsolt (jelenleg újbudai jegyző) irodavezetőjeként dolgozott, egy több mint ezer négyzetméteres telken álló, mélygarázzsal és kitűnő panorámával rendelkező ingatlan tulajdonosa.

Forrás: Google Maps
Forrás: Magyar Nemzet

Mint ismert, Kis-Fleischmann Éva gyakorlatilag egyeduralkodóként vezeti a XI. kerületi önkormányzatot László Imre, a DK-s polgármester helyett. A kerület vezetése elismeri, hogy ő felügyeli a közbeszerzési eljárásokat,

miközben a családjához volt köthető az a tanácsadó cég, amely a kerület közbeszerzéseiben részt vesz.

Az önkormányzati közbeszerzéseket irányító polgármesteri kabinetfőnök, Kis-Fleischmann Éva apjának közbeszerzési cégét, a Korong Bt.-t pedig épp az újbudai önkormányzat „független” közbeszerzési szakértője, Varga Dóra Katalin és férje vásárolta meg. Csak idén már a tizennegyedik közbeszerzési eljárást bonyolítja Varga Dóra Katalin ügyvédi irodája.

A Magyar Nemzet információi szerint az évtizedek óta a baloldal szekerét toló Kis-Fleischmann Éva az elmúlt időszakban egyre jobb kapcsolatot kezdett ápolni a helyi tiszásokkal, rendszeresek az egyeztetések a kabinetfőnök és Magyar Péter helyi szimpatizánsai között.

Borítókép: Kis-Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekgyermek

Tüntetés övcsattal

Megyeri Dávid avatarja

Ahol a saját családja után immár az egész társadalmat terrorizálni akaró tiszás góré megjelenik, ott tényleg úgy érzik az emberek, hogy odakint és idebent is szörnyek járnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu