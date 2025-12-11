Szereti a luxust Újbuda senki által meg nem választott vezetője

Nem veti meg a luxust a XI. kerület tényleges vezetője, Kis-Fleischmann Éva. Lapunk információi szerint László Imre polgármester kabinetfőnöke, aki az egykori SZDSZ-es politikusokból álló kör élén jóformán teljhatalommal rendelkezik az újbudai önkormányzatnál, egy 2024 végén forgalomba állított, piros színű Tesla Model 3-mal közlekedik.

Fotó: Tesla

Egy ilyen gépjármű ára 15,49 millió forint. A Model 3-nak 13,0 kWh/100 km a szabványos WLTP fogyasztása, így az LFP-akkus modellek 534 kilométeres hatótávolságot érhetnek el, és természetesen jogosultak a Supercharger töltőhálózat használatára. Lassúnak sem mondható a hátsókerék-hajtású Model 3 Standard, amit jelez, hogy 6,2 másodperc alatt gyorsul fel óránként 100 kilométeres sebességre.

Az újbudai önkormányzatot uraló balliberális csapat több tagja is úgy vezeti a kerületet, hogy mindeközben biztos távolban élnek a III. kerület egyik elitnegyedében. Kis-Fleischmann Éva, aki jelenleg László Imre kabinetfőnökeként tevékenykedik és a 2000-es években, Demszky Gábor főpolgármestersége alatt Tiba Zsolt (jelenleg újbudai jegyző) irodavezetőjeként dolgozott, egy több mint ezer négyzetméteres telken álló, mélygarázzsal és kitűnő panorámával rendelkező ingatlan tulajdonosa.

Forrás: Google Maps Forrás: Magyar Nemzet

Mint ismert, Kis-Fleischmann Éva gyakorlatilag egyeduralkodóként vezeti a XI. kerületi önkormányzatot László Imre, a DK-s polgármester helyett. A kerület vezetése elismeri, hogy ő felügyeli a közbeszerzési eljárásokat,

miközben a családjához volt köthető az a tanácsadó cég, amely a kerület közbeszerzéseiben részt vesz.

Az önkormányzati közbeszerzéseket irányító polgármesteri kabinetfőnök, Kis-Fleischmann Éva apjának közbeszerzési cégét, a Korong Bt.-t pedig épp az újbudai önkormányzat „független” közbeszerzési szakértője, Varga Dóra Katalin és férje vásárolta meg. Csak idén már a tizennegyedik közbeszerzési eljárást bonyolítja Varga Dóra Katalin ügyvédi irodája.

A Magyar Nemzet információi szerint az évtizedek óta a baloldal szekerét toló Kis-Fleischmann Éva az elmúlt időszakban egyre jobb kapcsolatot kezdett ápolni a helyi tiszásokkal, rendszeresek az egyeztetések a kabinetfőnök és Magyar Péter helyi szimpatizánsai között.