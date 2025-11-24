Demszky GáborLászló ImreÚjbudaKis-Fleischmann ÉvaVarga Dóra Katalinkabinetfőnök

Villákból irányítja Újbudát a balliberális polip

Az általuk vezetett kerülettől biztos távolban él Újbuda senki által meg nem választott árnyékpolgármestere, Kis-Fleischmann Éva.

Gábor Márton
2025. 11. 24. 15:43
Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)
Az újbudai önkormányzatot uraló balliberális csapat több tagja is úgy vezeti a kerületet, hogy mindeközben biztos távolban élnek a III. kerület egyik elitnegyedében található villában. Kis-Fleischmann Éva, aki jelenleg László Imre kabinetfőnökeként tevékenykedik, és a 2000-es években, Demszky Gábor főpolgármestersége alatt Tiba Zsolt irodavezetőjeként dolgozott, egy több mint ezer négyzetméteres telken álló, mélygarázzsal és kitűnő panorámával rendelkező ingatlan tulajdonosa.

Forrás: Google Maps
Forrás: Magyar Nemzet

Mint ismert, Kis-Fleischmann Éva gyakorlatilag egyeduralkodóként vezeti a XI. kerületi önkormányzatot László Imre, a DK megválasztott polgármestere helyett. A kerület vezetése nyíltan elismeri, hogy ő felügyeli a közbeszerzési eljárásokat, 

miközben a családjához volt köthető az a tanácsadó cég, amely a kerület közbeszerzéseiben részt vesz. 

Az önkormányzati közbeszerzéseket irányító polgármesteri kabinetfőnök, Kis-Fleischmann Éva apjának közbeszerzési cégét, a Korong Bt.-t pedig épp az újbudai önkormányzat „független” közbeszerzési szakértője, Varga Dóra Katalin és férje vásárolta meg. Csak idén már a 14. közbeszerzési eljárást bonyolítja Varga Dóra Katalin ügyvédi irodája.

A Magyar Nemzet információja szerint az évtizedek óta a baloldal szekerét toló Kis-Fleischmann Éva az elmúlt időszakban egyre jobb kapcsolatot kezdett ápolni a helyi tiszásokkal, rendszeresek az egyeztetések a kabinetfőnök és Magyar Péter helyi szimpatizánsai között.

Nem messze Kis-Fleischmann Éva otthonától, szintén a III. kerület elit negyedében él a XI. kerület megbízott független közbeszerzési szakértője, Varga Dóra Katalin. Az újbudai önkormányzat álfüggetlen közbeszerzési szakértőjeként működő hölgy és ügyvédi irodája komoly hírnevet szerzett magának az elmúlt évtizedekben. Varga Dóra Katalin egy több mint 800 négyzetméteres telken található családi házban tengeti a mindennapjait, szintén kiváló panoráma mellett. 

Forrás: Google Maps
Forrás: Magyar Nemzet

Mint ismert, a már a Demszky-érában is zsíros szerződéseket nyerő, Tóth Csaba volt szocialista képviselőhöz közel álló ügyvédi iroda is komoly szerepet kap az újbudai közbeszerzések végrehajtásában. A Varga Dóra Katalin ügyvédi iroda László Imre polgármester 2019-es megválasztása után szinte azonnal feltűnt a kerületben. 

Forrás: Magyar Nemzet

A Kis-Fleischmann Éva kabinetfőnökkel közeli kapcsolatot ápoló iroda ugyanakkor már Demszky Gábor főpolgármestersége idején is komoly megbízásokat kapott. 

Az ügyvédi irodát Újbuda önkormányzata annak ellenére foglalkoztatja, hogy az az OLAF-jelentésekben szabálytalan közbeszerzések miatt is szerepelt. 

Az OLAF-jelentés szerint a 4-es metró megvalósítása kapcsán az ügyvédi irodával 2007-ben kötött szerződés jogszabályellenes volt, mert nem folytattak le közbeszerzési eljárást, hanem csak úgy megbízták őket.

Ezen felül a Demszky Gábor vezette fővárosi önkormányzat a Varga Dóra Katalin ügyvédi irodának harmincmillió forint maximális szerződési díjat úgy fizetett ki, hogy csak részben teljesítették a szerződésben foglaltakat, sőt úgy kaptak még plusz húszmillió forint bónuszt, hogy ilyet a szerződés nem tartalmazott. A szabálytalan megbízás és kifizetés eredményeként a főváros ezen ötvenmillió forintos kifizetés finanszírozására nem vehetett igénybe támogatást.

Az ügyvédi iroda 2010 előtti tevékenysége is megerősíti a korábban a lapunkban megjelent információkat, miszerint egy 2010 előtt a fővárosban tevékenykedő, a volt SZDSZ-hez és az MSZP-hez erősen kötődő csoport vette át a hatalmat Újbudán. 

A Varga Dóra Katalin ügyvédi iroda ugyanis Demszky Gábor főpolgármestersége alatt közvetlenül kapcsolatban lehetett mind Tiba Zsolt akkori főjegyzővel, aki jelenleg Újbuda jegyzőjeként tevékenykedik, illetve Kis-Fleischmann Évával, aki az akkori főjegyzői iroda vezetőjeként dolgozott, jelenleg pedig László Imre polgármester kabinetfőnöke. 

Az említett cég az egykori szocialista képviselőhöz, Tóth Csabához is köthető. Egy 2010-es, a zuglói önkormányzat visszaéléseit tartalmazó cikkben ugyanis felbukkan a Varga Dóra Katalin ügyvédi iroda. A szóban forgó cikkben Varga Dóra közbeszerzési tanácsnokra, mint Tóth Csabához közel álló szereplőre hivatkoznak, aki 2008–2009-ben hét hónap jogi munkáért 26,1 millió forintot kaszált, ami több mint 3,5 milliós havi apanázst jelent.

A cég 2022-ben is felbukkant Zuglóban, amikor kiderült, a Varga Dóra ügyvédi iroda nemcsak az önkormányzati hivatalnak, de a Zuglói Zrt.-nek is adott közbeszerzési tanácsokat havi ötszázezer forintért.

Fontos még megjegyeznünk, hogy annak ellenére, hogy Varga Dóra ügyvédi irodája 2014 óta állandó megbízási szerződéssel rendelkezik, az elmúlt három évben összesen 615 beszerzési eljárásból mindösszesen tizenöt volt közbeszerzési eljárás

– áll a Zuglói Zrt. átvilágításában. Átlagosan tehát havi 0,4 közbeszerzésért kapott félmillió forintot Varga ügyvédi irodája. Tavaly ráadásul több mint 35 millió forintot fizetett ki külső ügyvédi irodáknak a cég, míg 2020-ban alig több mint húszmilliót, azt azonban nem tudni, mi okozta a költségek ilyen mértékű növekedését.

Az ügyvédi iroda 2020-ban Újpesten is felbukkant, az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. a 2020-as év során közbeszerzési tanácsadásra 20 millió forintos szerződést kötött a Varga Dóra Ügyvédi Irodával.

