Villákból irányítja Újbudát a balliberális polip

Az újbudai önkormányzatot uraló balliberális csapat több tagja is úgy vezeti a kerületet, hogy mindeközben biztos távolban élnek a III. kerület egyik elitnegyedében található villában. Kis-Fleischmann Éva, aki jelenleg László Imre kabinetfőnökeként tevékenykedik, és a 2000-es években, Demszky Gábor főpolgármestersége alatt Tiba Zsolt irodavezetőjeként dolgozott, egy több mint ezer négyzetméteres telken álló, mélygarázzsal és kitűnő panorámával rendelkező ingatlan tulajdonosa.

Forrás: Google Maps Forrás: Magyar Nemzet

Mint ismert, Kis-Fleischmann Éva gyakorlatilag egyeduralkodóként vezeti a XI. kerületi önkormányzatot László Imre, a DK megválasztott polgármestere helyett. A kerület vezetése nyíltan elismeri, hogy ő felügyeli a közbeszerzési eljárásokat,

miközben a családjához volt köthető az a tanácsadó cég, amely a kerület közbeszerzéseiben részt vesz.

Az önkormányzati közbeszerzéseket irányító polgármesteri kabinetfőnök, Kis-Fleischmann Éva apjának közbeszerzési cégét, a Korong Bt.-t pedig épp az újbudai önkormányzat „független” közbeszerzési szakértője, Varga Dóra Katalin és férje vásárolta meg. Csak idén már a 14. közbeszerzési eljárást bonyolítja Varga Dóra Katalin ügyvédi irodája.