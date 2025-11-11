Rendkívüli

SZDSZ-es kör kerítette hatalmába Újbuda önkormányzatát

Demszky Gábor bizalmi emberei, SZDSZ-es kötődésű főépítész és bukott polgármester is helyett kapott a testület vezetésében.

Gábor Márton
2025. 11. 11. 16:49
Fotó: MTI/Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Stratégiai pozíciókat tudhat magáénak Újbuda önkormányzatában egy óbaloldali, döntően a régi SZDSZ-hez tartozó csoport. A 2024-es önkormányzati és EP-választásokat követően sorra kezdtek a DK-s László Imre vezette kerület kulcspozícióiba beszivárogni a 2010 előtti politikai elit kitartottjai. 

 László Imre újbudai polgármester és Tiba Zsolt jegyző az önkormányzati tanácsteremben. Fotó: Havran Zoltán

Első fecskeként az óbaloldal kimenekítette Zuglóból Demszky Gábor egykori SZDSZ-es főpolgármester főjegyzőjét. 

Tiba Zsolt 22 évig tevékenykedett a baloldali kormányok idején a fővárosnál különböző beosztásokban.

A Demokratikus Koalíció és az összbaloldal által támogatott László Imre XI. kerületi polgármester egy „fantasztikus igazolással” megszerezte Újbudának Demszky egykori főjegyzőjét. Az önkormányzat döntése azonban megosztó, mivel sokan úgy érzik, hogy Tiba Demszky mellett töltött korszaka a jelenlegi kerületvezetés részéről nosztalgikus visszalépést jelenthet a fővárosi közigazgatás megújítása helyett.

Mint emlékezetes, Tiba Zsolt 18 éven keresztül volt az SZDSZ-es Demszky Gábor főjegyzője, és kulcsszereplőként tartotta a hátát a balliberális fővárosi vezetés ámokfutása idején az összes korrupciógyanús döntés miatt. Tiba Zsolt 2010-ben távozott a főjegyzői posztról. 

Ennek okát ugyan nem indokolta a közgyűlésnek, de azt megelőzően az MTI-nek azt mondta: Tarlós István főpolgármester kérte, hogy távozzon. Tiba Zsolt ekkor már 22 éve tevékenykedett a fővárosnál különböző beosztásokban.
Tiba Zsolt, akinek neve elválaszthatatlanul összeforrt Demszky Gábor főpolgármesterségével, hosszú éveken át töltött be vezető szerepet a fővárosi hivatalban. Annak idején az általa irányított közigazgatás gyakran volt kritika tárgya: sokan a bürokrácia túlburjánzását, valamint a Városháza átláthatatlan működését emlegették az ő tevékenysége kapcsán. Tiba Zsolt főjegyzőként számos olyan adminisztratív intézkedést vezetett be, amelyek a kritikusok szerint túlságosan megnehezítették a Városháza működését. 

A hosszú ügyintézési folyamatok, a lassú válaszidők és az átláthatatlan procedúrák miatt sokan elégedetlenek voltak az általa irányított hivatallal.

Mindeközben Tiba Zsolt főjegyzőként olyan szerződéseket és közbeszerzési eljárásokat felügyelt, amelyekre annak idején számos kritika érkezett az átláthatóság hiánya miatt. Egyesek szerint a hivatalában sokszor olyan cégek és személyek kaptak előnyösebb elbírálást, amelyek és akik Demszky Gáborhoz közel álltak. A Demszky-érában felügyelt számos olyan gazdasági döntést, amelyek később a főváros költségvetésére komoly terheket róttak. Több költségvetési projekt kudarcos végrehajtása vagy túlköltekezése Tiba felügyelete alatt történt, ami kérdéseket vet fel a pénzügyi kompetenciáját illetően is. 

Demszky egykori főjegyzője korábban Zuglóban is feltűnt. Tiba Zsolt 2019. november 21-én tette le a hivatali esküt, és Hor­váth Csaba polgármesterségének öt éve alatt végig serényen támogatta a XIV. kerület összbaloldali vezetését.

Szintén a Demszky-éra egyik túlélője Kis-Fleischman Éva, aki jelenleg László Imre kabinetfőnökeként tevékenykedik. A kabinetfőnök a 2000-es években, Demszky Gábor főpolgármestersége alatt Tiba Zsolt irodavezetőjeként tevékenykedett. 

László Imre polgármester és kabinetfőnöke, Kis-Fleischman Éva a BME rektorával, Charaf Hassannal. Forrás: Facebook/Charaf Hassan

Kis-Fleischmann Éva külön figyelmet érdemel: az önkormányzat vezetése nyíltan elismeri, hogy ő felügyeli a közbeszerzési eljárásokat, 

miközben a családjához volt köthető az a tanácsadó cég, amely a kerület közbeszerzéseiben részt vesz. 

Az önkormányzati közbeszerzéseket irányító polgármesteri kabinetfőnök, Kis-Fleischmann Éva apjának közbeszerzési cégét, a Korong Bt.-t pedig épp az újbudai önkormányzat „független” közbeszerzési szakértője, Varga Dóra Katalin és férje vásárolta meg. Az összefonódás nyilvánvaló. Csak idén már a 14. közbeszerzési eljárást bonyolítja Varga Dóra Katalin ügyvédi irodája.

A Magyar Nemzet információja szerint az évtizedek óta a baloldal szekerét toló Kis-Fleischmann Éva az elmúlt időszakban egyre jobb kapcsolatot kezdett ápolni a helyi tiszásokkal, rendszeresek az egyeztetések a kabinetfőnök és Magyar Péter helyi szimpatizánsai között.

Szintén Újbudán tűnt fel Barta Ferenc is, aki idén július óta vezeti a kerületi főépítészi irodát. A szakembert egy újságcikk tanúsága szerint még 2010 előtt nevezte ki Zugló polgármestere, az SZDSZ és MSZP által támogatott Weinek Leonárd. Barta 2007-től mostanáig Zugló, Józsefváros és (jelenleg) Újbuda önkormányzatában töltötte be a főépítészi pozíciót. Ezalatt pedig többek között Pikó András és Karácsony Gergely mellett is tevékenykedett. Kiemelendő, hogy Barta Ferenc Zuglóban főépítészként dolgozott, amikor elindult a mintaház projekt. 

Mint ismert, a zuglói önkormányzat még 2018-ban, Karácsony Gergely polgármestersége idején pályázott és nyert az Európai Bizottság Urban Innovative Actions programjától másfél milliárd forintot egy eredetileg 25-30 önkormányzati bérlakásból álló, alacsony energiafelhasználású társasház felépítésére, amit egy üresen álló önkormányzati telekre terveztek. A projekt azonban már a tervezés fázisában elakadt, az önkormányzat a koronavírus-járvány építőanyagárakra gyakorolt hatásával magyarázta, miért is halad olyan nehézkesen a beruházás.

Végül 2022 áprilisában Zugló önkormányzata abban látta meg a megoldást, hogy egy már meglévő, önkormányzati tulajdonban lévő bérházat újít fel. Így lett az újonnan felépülő 25-30 lakásból mindössze 15 felújított lakás.

A 2022-es költségvetésből először 160 millió, majd 364 millió forintot vettek el, hogy elkészülhessen a felújítás, aminek a befejezését először 2023 márciusára, majd 2023 májusára ígérték. Ehhez képest a kivitelező csak 2023 szeptember végén jelentette műszaki átadásra késznek az épületet.

Az újbudai polgármesteri kabinet vezető főtanácsadójaként Molnár Gyula tevékenykedik, aki MSZP-s politikusként 2002 és 2010 között volt a főváros XI. kerületének polgármestere. Az egykori szocialista politikus a polgármestersége mellett országgyűlési képviselője is volt a kerületnek. Molnár Gyula 2021-ben már a DK támogatásával indult az előválasztáson, majd a rá következő évben be is lépett a pártba. Újabb mandátumot viszont nem szerzett. De ebbe nem eshetett nehezére beletörődni, hiszen László Imre maga mellé vette.

A birtokunkban lévő 2024-es szerződései szerint 

Molnár Gyulának havi 1 247 500 forintért az a dolga, hogy szervezi és működteti a polgármester által kezdeményezett újbudai tanácsadó testület munkáját és együttműködik a kerületi egyházakkal.

 Októberig, amíg László Imre fővárosi képviselő is volt, ezeken felül besegített még a közgyűlési ügyek vitelébe.

A balliberális vezetésnek köszönhetően az elmúlt években számos sikertelen baloldali politikus gyűjtőhelyévé vált a XI. kerületi önkormányzat. A László Imre vezette kerület közterület-felügyeletének tagja lett a Demokratikus Koalíció (DK) volt árnyék-belügyminisztere, Mustó Géza. A politikus jelenleg Kőbánya önkormányzati képviselője és a DK Budapest alelnöke. 

Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára bizalmasa után korábban csalás miatt nyomozott a rendőrség, a vádemelést azonban megúszta a volt árnyék-belügyminiszter, ugyanis az ügye elévült. A BRFK által folytatott nyomozásban a tanúk maguk ellen vallva elismerték: Mustóval együtt meghamisítottak egy végrendeletet, ami miatt 25 milliós kár érte a Gyurcsány-párti politikus fivérét. Az eredetileg csalás gyanújával indult nyomozás során kiderült,

Mustó valójában hamis tanúzást követhetett el, azonban következmények nélkül megúszta az ügyet.

A X. kerületben 2017-ben kezdte meg pályafutását, amikor külsős tag lett a kerületi pénzügyi és gazdasági bizottságban, majd a 2019-es önkormányzati választáson több mint két és fél százalékponttal kikapott a fideszes ellenfelétől, Radványi Gábortól, így a Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd listájáról jutott be a képviselő-testületbe. A tavalyi júniusi önkormányzati és európai parlamenti voksoláson a DK–MSZP–Momentum–Párbeszéd–Zöldek–LMP polgármesterjelöltje volt, azonban komoly vereséget szenvedett a kormánypárti ellenfelével szemben. Ennek ellenére kompenzációs listán ismét bejutott a kőbányai képviselő-testületbe, ugyanakkor a mandátumát először nem kívánta felvenni, majd mégis meggondolta magát.

Emellett Mustó Gézának nemcsak Kőbányán jutott pozíció, hanem a DK-s Szaniszló Sándor vezette XVIII. kerületben is.

A baloldali politikus a Pestszentlőrinc–Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságába is bekerült. Illetménye pedig a mindenkori bruttó kötelező munkabér nyolcvan százaléka.

 

Az árnyék-külügyminiszter is Újbudán talált menedéket

Szintén a XI. kerületi adózók pénzéből él Rónai Sándor, a DK egykori európai parlamenti képviselője, aki az árnyékkormány külügyminisztere volt. Rónai Sándor a DK tavalyi csúfos júniusi veresége után nem jutott újabb EP-mandátumhoz, ezért László Imre polgármester kabinetjében kapott helyet. A Gyurcsány-párt árnyék-külügyminisztereként is tevékenykedő Rónai korábban egyenesen azzal büszkélkedett, hogy az autópálya-koncessziók ügyében az ő kezdeményezésére indult eljárás hazánk ellen, amitől pedig a források visszatartását várja. A politikusnak emellett saját bevallása szerint sincs semmilyen újbudai kötődése. A DK hivatalos oldalán fellelhető bemutatkozója szerint Rónai a Demokratikus Koalíció alapító tagja és választókerületi elnöke Dunakeszin, ahol feleségével és kislányával él.

 

Momentumos kitartottak 

Szintén a XI. kerületbe menekült több, a júniusi választáson csúfos vereséget szenvedő momentumos politikus. A XVI. kerületi Momentum helyi szervezetének elnöke, Lengyel Partik sem tartozik a kifejezetten sikeres politikusok közé. Lengyel felkerült az összbaloldal fővárosi és XVI. kerületi listájára is, azonban egyik jelölés eredményeként sem jutott mandátumhoz. Ezt követően a politikus láthatóan átigazolt Újbudára, ahol külső bizottsági tagként folytatta a tevékenységét. Lengyel a közösségi médiában mindeközben rendkívül inaktív, utoljára 2023 februárjában közölt bejegyzést. 

Hegyvidékről is emigrált egy momentumos politikus a XI. kerületbe. Farkas Csaba a párt XII. kerületi polgármesterjelöltje lett volna, azonban már az előválasztáson elbukott, és alulmaradt Kovács Gergellyel szemben, így még a hivatalos szavazólapokra sem tudott felkerülni. A csúfos vereséget követően a politikus eltűnt a közéletből, a közösségimédia-oldalára április óta nem töltött fel új tartalmakat. 

Azonban a mérhetetlen támogatottságú Párbeszéd sem maradt veszteg, ha már a pozíciók osztogatásáról van szó. Szintén külső bizottsági tag lett Újbudán Major Petra, Karácsony Gergely pártjának politikusa. A rendkívüli sikerekkel nem büszkélkedő hölgy 2016-tól két cikluson át a párt II. kerületi alapszervezetének alelnöke volt, majd 2019-ben Kőbánya 7. számú egyéni választókerületének önkormányzati képviselőjévé választották. 

Szintén 2019 után a BKV Vasúti Járműjavító Kft. felügyelőbizottságának tagjává választották. Major Petra 2024-ben azonban már nem jutott mandátumhoz a X. kerületben, így Újbudára igazolt. 

 A kitartott baloldali politikusokkal kapcsolatban lapunk korábban megkereste Újbuda önkormányzatát. A XI. kerület a válaszában kiemelte, Rónai Sándor főként Újbuda nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése terén látja el tanácsokkal a polgármesteri kabinetet, Mustó Géza közterület-felügyeletben ellátott tevékenységével kapcsolatban azonban nem szolgáltak további információval, arra kérték lapunkat, hogy az ügyben forduljunk a közterület-felügyelethez. A külső bizottsági tagok ügyében pedig Újbuda sajtóosztálya közölte, azok személyét a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül fogadta el.

 

Borítókép: Demszky Gábor volt főpolgármester (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

 

