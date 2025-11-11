SZDSZ-es kör kerítette hatalmába Újbuda önkormányzatát

Stratégiai pozíciókat tudhat magáénak Újbuda önkormányzatában egy óbaloldali, döntően a régi SZDSZ-hez tartozó csoport. A 2024-es önkormányzati és EP-választásokat követően sorra kezdtek a DK-s László Imre vezette kerület kulcspozícióiba beszivárogni a 2010 előtti politikai elit kitartottjai.

László Imre újbudai polgármester és Tiba Zsolt jegyző az önkormányzati tanácsteremben. Fotó: Havran Zoltán

Első fecskeként az óbaloldal kimenekítette Zuglóból Demszky Gábor egykori SZDSZ-es főpolgármester főjegyzőjét.

Tiba Zsolt 22 évig tevékenykedett a baloldali kormányok idején a fővárosnál különböző beosztásokban.

A Demokratikus Koalíció és az összbaloldal által támogatott László Imre XI. kerületi polgármester egy „fantasztikus igazolással” megszerezte Újbudának Demszky egykori főjegyzőjét. Az önkormányzat döntése azonban megosztó, mivel sokan úgy érzik, hogy Tiba Demszky mellett töltött korszaka a jelenlegi kerületvezetés részéről nosztalgikus visszalépést jelenthet a fővárosi közigazgatás megújítása helyett.

Mint emlékezetes, Tiba Zsolt 18 éven keresztül volt az SZDSZ-es Demszky Gábor főjegyzője, és kulcsszereplőként tartotta a hátát a balliberális fővárosi vezetés ámokfutása idején az összes korrupciógyanús döntés miatt. Tiba Zsolt 2010-ben távozott a főjegyzői posztról.

Ennek okát ugyan nem indokolta a közgyűlésnek, de azt megelőzően az MTI-nek azt mondta: Tarlós István főpolgármester kérte, hogy távozzon. Tiba Zsolt ekkor már 22 éve tevékenykedett a fővárosnál különböző beosztásokban.

Tiba Zsolt, akinek neve elválaszthatatlanul összeforrt Demszky Gábor főpolgármesterségével, hosszú éveken át töltött be vezető szerepet a fővárosi hivatalban. Annak idején az általa irányított közigazgatás gyakran volt kritika tárgya: sokan a bürokrácia túlburjánzását, valamint a Városháza átláthatatlan működését emlegették az ő tevékenysége kapcsán. Tiba Zsolt főjegyzőként számos olyan adminisztratív intézkedést vezetett be, amelyek a kritikusok szerint túlságosan megnehezítették a Városháza működését.

A hosszú ügyintézési folyamatok, a lassú válaszidők és az átláthatatlan procedúrák miatt sokan elégedetlenek voltak az általa irányított hivatallal.

Mindeközben Tiba Zsolt főjegyzőként olyan szerződéseket és közbeszerzési eljárásokat felügyelt, amelyekre annak idején számos kritika érkezett az átláthatóság hiánya miatt. Egyesek szerint a hivatalában sokszor olyan cégek és személyek kaptak előnyösebb elbírálást, amelyek és akik Demszky Gáborhoz közel álltak. A Demszky-érában felügyelt számos olyan gazdasági döntést, amelyek később a főváros költségvetésére komoly terheket róttak. Több költségvetési projekt kudarcos végrehajtása vagy túlköltekezése Tiba felügyelete alatt történt, ami kérdéseket vet fel a pénzügyi kompetenciáját illetően is.