ÚjbudapolgármesterLászló ImreSzabó LászlóNébihönkormányzatpályázat

Megbukott cég is etetheti az újbudai menzákon a gyerekeket

A legnagyobb kerület, Újbuda első embere, László Imre átláthatóságról papol, de más a helyzet, ha egy önkormányzati képviselő a napirenden lévő közérdekű, pontosabban közétkeztetési, menzaügyekről érdeklődik.

Munkatársunktól
2025. 08. 15. 15:55
újbudai testületi ülés László Imre (DK) szerint nincs itt semmi látnivaló, a gyermekek étkeztetésén spórol az önkormányzat Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budapest XI. kerületének polgármestere, a DK-s László Imre vizet prédikál, és bort iszik. A baloldali kerületvezető egy ellenzéki képviselőnek, Szabó Lászlónak (Fidesz) ajtót mutatott, amikor a közétkeztetésről próbált tájékozódni.

A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy több más baloldali vezetésű önkormányzat mellett Újbuda baloldali vezetése

olyan céget favorizál a közétkeztetési pályázaton, amelyik nemrégiben került fel Nébih jogsértési listájára, mert lejárt szavatosságú és nyomon követhetetlen élelmiszerekkel bukott meg Budaörsön.

Mára ez az ügy messze túlnőtt a menzán, terítékre került az átláthatóság és a politika is.

 

Súlyos felelőtlenség

– Elfogadhatatlan, hogy Újbuda önkormányzata tízezer ember napi közétkeztetését egy olyan cégre bízná, amely bizonyítottan törvénysértést követett el, és jogszerűtlenül, szabálytalanul működött – fogalmazott lapunknak Szabó László, azt követően, hogy lapunk megírta, a Nébih ellenőrzése szerint a Julienne Kft. konyháján 21 kilogramm lejárt szavatosságú, nem nyomon követhető élelmiszert találtak, és számos higiéniai hiányosságot is feltártak.

Szakmai körökben is megbotránkoztatónak tartják az esetet, egy ilyen vállalkozás kiválasztása súlyos felelőtlenség, főleg úgy, hogy a közbeszerzési felhívás világosan kimondta: csak olyan pályázó nyújthat be érvényes ajánlatot, amelynek szakmai alkalmassága megkérdőjelezhetetlen.

Ezek után tette fel Szabó László fideszes képviselő Újbuda polgármesterének a kérdést:

mi kell még ahhoz, hogy valaki szakmailag alkalmatlannak minősüljön?

 

Átláthatóság csak szavakban

– Megdöbbentő, hogy az önkormányzatnál még csak fel sem vetődött, hogy ez probléma lenne. Amikor a bírálóbizottság ülésén figyelmeztetni akartam a
döntéshozókat, egyszerűen közölték: önkormányzati képviselőként nem vehetek részt az ülésen. Ezután levélben fordultam László Imre polgármesterhez. Arra kértem, ne akadályozza az önkormányzati képviselők munkáját, és azonnal biztosítsa számomra a közétkeztetési közbeszerzési eljárások teljes iratanyagához való hozzáférést. Ez nem magánügy, hanem a kerület átláthatóságának és a lakosság biztonságának kérdése – fogalmazott a kormánypárti képviselő. 

Szabó képviselő úgy véli, az olcsó húsnak híg a leve kifejezés ide illik,

az önkormányzat által preferált cég a piacon közismert rossz gyakorlata miatt olcsó.

– Hogyan egyeztethető össze ez a gyakorlat azokkal a minőségi elvárásokkal, amelyeket a közétkeztetési szolgáltatással szemben támasztunk? Az önkormányzat döntése alapján most a bölcsődések, óvodások és idősek esetében a minőség rovására kötne olyan céggel szerződést, amely a lejárt szavatosságú, nem nyomon követhető, higiéniai hiányosságok mellett üzemelő gyakorlatot fogja folytatni – hívta fel a figyelmet Szabó László, aki éppen emiatt aggódik és a Nébih határozatára hivatkozik, ami alapján jogsértőként elmarasztalták a Julienne Kft-t.

 

Aggódnak a szülők

Ismert, a lejárt szavatosságú, nem nyomon követhető élelmiszerek felhasználása nem éppen jó hírét keltette a közétkeztető cégnek, s a pályázaton való támogatása

sok, a kerületben élő szülőnél kiverte a biztosítékot.

Jogosan merült fel a szülők részéről, hogy két héttel az iskolakezdés előtt ki garantálja az Újbuda iskolásainak és óvodásainak az egészségét, ha itt is ez gyakorlat fordul elő.

 

Demszky embere kulcspozícióban

Megjegyezzük, hogy László Imre újbudai polgármester ugyanakkor szívesen látja a Demszky-éra „ejtőernyőseit”. A kabinetfőnök például az a Kis-Fleischman Éva, aki anno Tiba Zsolt jegyző irodavezetője volt a Demszky Gábor vezette Városházán.

Ahogy lapunk megírta, ebben az évben már országos visszhangra találó komoly ételmérgezés fordult elő Nagykőrösön egy közétkeztető cég hanyagságából. Az eset rávilágított arra, hogy miért kiemelten fontos a megbízhatóság egy közétkeztetési megbízás esetén.

László Imre és az olcsó hús

Több nyertese is lett a főváros XI. kerületében kiírt közétkeztetési pályázatnak – hívta fel a figyelmet a Hír TV. Az eredményről Újbuda honlapján számoltak be kedden.

A balliberális vezetésű önkormányzat oldalán arról írnak, hogy az új pályázatnak köszönhetően sikerült több mint 730 millió forintot spórolni.

A beszámoló szerint a megtakarítás nem az ételek mennyiségének és minőségének rovására történt. A kerület DK-s polgármestere is eldicsekedett az intézkedéssel. László Imre közösségi oldalán azzal büszkélkedett, hogy a megspórolt pénzt vissza fogják forgatni például a gyermekek egészségesebb étkeztetésére. A DK-s polgármester azonban arról hallgatott, hogy konkrétan mely cégek nyertek a pályázaton.

 

Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Hírek egymás után

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu