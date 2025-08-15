Megbukott cég is etetheti az újbudai menzákon a gyerekeket

Budapest XI. kerületének polgármestere, a DK-s László Imre vizet prédikál, és bort iszik. A baloldali kerületvezető egy ellenzéki képviselőnek, Szabó Lászlónak (Fidesz) ajtót mutatott, amikor a közétkeztetésről próbált tájékozódni.

A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy több más baloldali vezetésű önkormányzat mellett Újbuda baloldali vezetése

olyan céget favorizál a közétkeztetési pályázaton, amelyik nemrégiben került fel Nébih jogsértési listájára, mert lejárt szavatosságú és nyomon követhetetlen élelmiszerekkel bukott meg Budaörsön.

Mára ez az ügy messze túlnőtt a menzán, terítékre került az átláthatóság és a politika is.

Súlyos felelőtlenség

– Elfogadhatatlan, hogy Újbuda önkormányzata tízezer ember napi közétkeztetését egy olyan cégre bízná, amely bizonyítottan törvénysértést követett el, és jogszerűtlenül, szabálytalanul működött – fogalmazott lapunknak Szabó László, azt követően, hogy lapunk megírta, a Nébih ellenőrzése szerint a Julienne Kft. konyháján 21 kilogramm lejárt szavatosságú, nem nyomon követhető élelmiszert találtak, és számos higiéniai hiányosságot is feltártak.

Szakmai körökben is megbotránkoztatónak tartják az esetet, egy ilyen vállalkozás kiválasztása súlyos felelőtlenség, főleg úgy, hogy a közbeszerzési felhívás világosan kimondta: csak olyan pályázó nyújthat be érvényes ajánlatot, amelynek szakmai alkalmassága megkérdőjelezhetetlen.

Ezek után tette fel Szabó László fideszes képviselő Újbuda polgármesterének a kérdést:

mi kell még ahhoz, hogy valaki szakmailag alkalmatlannak minősüljön?

Átláthatóság csak szavakban

– Megdöbbentő, hogy az önkormányzatnál még csak fel sem vetődött, hogy ez probléma lenne. Amikor a bírálóbizottság ülésén figyelmeztetni akartam a

döntéshozókat, egyszerűen közölték: önkormányzati képviselőként nem vehetek részt az ülésen. Ezután levélben fordultam László Imre polgármesterhez. Arra kértem, ne akadályozza az önkormányzati képviselők munkáját, és azonnal biztosítsa számomra a közétkeztetési közbeszerzési eljárások teljes iratanyagához való hozzáférést. Ez nem magánügy, hanem a kerület átláthatóságának és a lakosság biztonságának kérdése – fogalmazott a kormánypárti képviselő.