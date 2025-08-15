Szent István napjaKarácsony GergelytűzijátékBudapestKovács Zoltánaugusztus 20

Karácsonynak nem tetszik a tűzijáték, de a brutális dugók már nem zavarják annyira

Némileg ironikus, hogy a főpolgármester most a lezárások miatt aggódik, miközben a döntései miatt hetek óta brutális dugók vannak a városban – jegyezte meg Karácsony Gergely támadásaira válaszul Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A főpolgármester ezúttal azt kifogásolja, hogy a kormány egy teljes hétre lezárja a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 12:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karácsony Gergely többhetes nyári szabadságát tölti, így honnan is tudná, mi történik a Szent István-napi rendezvénysorozat előkészítésekor a fővárosban… – jegyezte meg közösségi oldalán Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Karácsony Gergely idén is elkezdte a Szent István-nap elleni hangulatkeltést: azt kifogásolja, hogy a kormány egy teljes hétre lezárja a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is. A főpolgármester korábban azt is kijelentette: ha rajta múlna, nem lenne Budapesten tűzijáték.

Kovács Zoltán kifejtette: az idei augusztus 20-i tűzijáték előkészítése a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan zajlik. A látványtér idén is a Petőfi hídtól a Margitsziget alsó harmadáig terjed, a lezárások pedig az érintett hatóságokkal egyeztetve, a lakosság kellemetlenségének minimalizálásával valósulnak meg. Az érintett hidak csak a tűzijáték és a drónshow idejére, valamint a mentesítés alatt lesznek zárva, a gyalogosforgalom folyamatosan biztosított.

Karácsony Gergelynek második ciklusát töltő főpolgármesterként hivatalból tudnia kellene arról, hogy a műszaki telepítéshez szükséges zárási terv – a Budapesti Rendőr-főkapitányság és Budapest Főváros Kormányhivatala mellett – a Budapesti Közút Zrt. bevonásával készült el

– hangsúlyozta. Az államtitkár rámutatott: a rendezvény ebben az évben is rendelkezik a BKK Zrt. – azaz áttételesen a fővárosi önkormányzat – tulajdonában álló Budapest Közút Zrt. hivatalos hozzájárulásával. Tehát mindaz, ami a zárás kapcsán történik, az a fővárosi önkormányzat bevonásával és jóváhagyásával történik – összegzett.

Megjegyezte azt is, némileg ironikus, hogy a főpolgármester most a lezárások miatt aggódik, miközben a döntései miatt hetek óta brutális dugók vannak a városban. 

Vajon melyik okoz nagyobb kellemetlenséget: egy félórás, több százezer ember által várt és követett tűzijáték vagy a nyári szünidő kezdete óta tartó, a fővárosban közlekedők mindennapjait megkeserítő, a korábbiaknál is hatalmasabb torlódások?

– tette fel a kérdést az államtitkár. Hozzátette: bízik benne, hogy a főpolgármesterrel egyszer eljutnak odáig, hogy a nemzeti ünnepeink ne vörös posztók, hanem mindannyiunk közös pillanatai legyenek.

A Szent István-napi rendezvénysorozat augusztus 16-tól 21-ig, tehát hat napon át, 19 helyszínen több száz ingyenes programmal várja az ünnepelni és szórakozni vágyókat – célunk, hogy mindenki biztonságban és élménydúsan tehesse – hangsúlyozta Kovács Zoltán, az ünnepségek lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu