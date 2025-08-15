Szent István Nap – Isten éltessen Magyarországaugusztus 20 programokBudapestünnepi tűzijáték

Támadás alatt a Szent István-nap

Mostanra baloldali hagyománnyá vált, hogy az augusztus huszadika köré épülő államalapítás és államalapító Szent István király ünnepét rendre támadják. Idén Karácsony Gergely főpolgármester kezdte meg a hangulatkeltést, azt kifogásolja, hogy a kormány egy teljes hétre lezárja a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is. A főpolgármester korábban azt is kijelentette: ha rajta múlna, nem lenne Budapesten tűzijáték. Nem említette, hogy évről évre az ünnepi tűzijátékot több százezren nézik a helyszínről, és másfél mil­lióan követik a televízió képernyőjén keresztül. Idén minden idők leglátványosabb európai tűzijátékára készül a kormány, összesen ötszáz indítási pontot fognak elhelyezni a Dunán és környezetében.

Nagy Orsolya
2025. 08. 15. 5:40
Fotó: Csudai Sándor
– A fővárosi Fidesz kormánya jövő hét végén egy hétre egyszerre akarja lezárni a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is. A kormány megint a budapestiek türelmével és jóindulatával él vissza. Az összesen több mint 14 milliárd forintba kerülő állami ünnepség, ezen belül a három és fél milliárdos tűzijáték már nemcsak egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja.

 Még ha el is fogadjuk, hogy ez az augusztus 20-i ünnepség egyik leglátogatottabb programja,

 akkor is tény, hogy az évről évre növekedő tűzijáték egyre nagyobb zaj- és légszennyezést okoz – írta Karácsony Gergely főpolgármester az államalapítás ünnepéről, amiről saját maga is elismeri: Budapest leglátogatottabb programja. Karácsony azért támadt a fővárosi Fideszre, mert kritikával illetik a nyár folyamán kialakult dugókat és napközben üresen kongó pesti alsó rakpartot. Mint ismert: Karácsony Gergely nyár közepétől lezárta a rakpartot a forgalom elől úgy, hogy Budapest közlekedése ellehetetlenült.
 

A főpolgármester nem olyan rég még azzal zsarolta a kormányt, hogy ha nem tudnak megegyezni, akkor augusz­tus 20-án leállítja a tömegközlekedést, ezzel tönkretéve százezrek ünnepi szórakozását.

 Karácsony a korábbi években is szónokolt a tűzijáték ellen, azt mondta: le kellene szokni róla. Másik alkalommal arról is beszélt: ha rajta múlna, akkor nem lenne tűzijáték a fővárosban. Emlékezetes, hogy 2022-ben a baloldalhoz köthető aHang nevű szervezet tiltakozó aláírásokat gyűjtött a tűzijáték ellen. A baloldallal közösen heteken keresztül támadták a kormányt, amiért a hagyományoknak megfelelően megtartják az augusztus 20-i állami ünnepen a budapesti tűzijátékot. Kommunikációs hadjáratuk szerint az esemény túl nagy költséget emészt fel, ezért le kellene azt fújni. A következő évben, 2023-ban Korózs Lajos (MSZP) azzal állt elő, hogy a nyár közepére komoly megélhetési válság alakult ki Magyarországon, ezért le kellene fújni Magyarország legnagyobb ünnepének, az államalapításhoz kötődő hagyományként tartott tűzijátékot. Karácsony párbeszédes párttársa, Jávor Benedek korábban úgy vélekedett: a tűzijáték világszerte „egyre inkább megy ki a divatból”. Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője még egy napirend előtti felszólalásában is nehezményezte a tűzijáték megrendezését. 

Rajta kívül Szabó Tímea (Párbeszéd) sem maradhatott ki: „rongyrázásnak” nevezte a Szent István-napi tűzijátékot.


Ezzel szemben milliókat érdekel az esemény, több százezren a helyszínen, és több mint egymillióan a televíziók képernyője előtt követik az állami ünnepséget. Lapunk megírta: idén minden korábbinál grandiózusabb tűzijátékra készülhetünk a Szent István-napon. A látványtéren több mint 45 ezer fény- és pirotechnikai elem jelenik meg augusztus 20-án. A tűzijáték mellett idén is lesz drónshow és fényfestés is. 

A tűzijátékot tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak teszik látványossá. 

A Dunán horgonyzó kilenc uszály lesz a fő kilövési pont, emellett három hidat is bevonnak a látványba (a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat és a Margit hidat), ezekre szinte minden típusú pirotechnikai terméket és effektet telepítenek. Összesen ötszáz indítási pontot fognak elhelyezni.

Borítókép: ünnepi tűzijáték (Fotó: Csudai Sándor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

