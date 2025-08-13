Minden korábbinál grandiózusabb tűzijátékra készülhetünk a Szent István-napon

Minden korábbinál grandiózusabb tűzijátékra készülhetnek a Szent István-nap látogatói, a csaknem öt kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer fény- és pirotechnikai elem jelenik meg augusztus 20-án. A tűzijáték mellett idén is lesz drónshow és fényfestés is – közölték a szervezők.

(Fotó: MTI/Varga György)

A közlemény szerint az idei Szent István-napi tűzijátékot tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak teszik látványossá. A tűzijáték mellett a drónshow-ban a pilóta nélküli repülő eszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik meg. Visszatér a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor (Körtvélyessy Zsolt), aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el, benne az államalapító uralkodásának kiemelkedő eseményeit, a halála utáni zavaros időket, az Árpád-házi királyok korai éveit és Szent László király csodás tetteit.

Az Ugron Zsolna által írt történetben az öreg pásztor elmesélésében felvillantott mondabéli és történelmi epizódok adják a narrációval ellátott tűzijáték-show hat tételét, és ezt Elek Norbert erre az alkalomra szerzett zenei kompozíciója teszi teljessé. A műsorban Pápai Erika is hallható lesz.

Európa legnagyobb tűzijátékának látványtervét ezúttal is a nemzetközi szinten elismert szakember, a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja, Seres Anikó készítette, míg a művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás dolgozta ki, akik már fél éve a Szent István-napi rendezvény előkészítésén munkálkodnak.

A Dunán horgonyzó kilenc uszály lesz a fő kilövési pont, felettük főként nagy kaliberű pirotechnikai tűzvirágok jelennek meg, nyolcvan-háromszáz méter magasságban. Hatvanöt darab kisebb pontonról – amelyek sorban felfűzve az uszályok között lesznek kötelékben – kisebb kaliberű, attraktív effektek indulnak, amelyek százméteres magasságig biztosítják az alsó látványteret.

Három hidat is bevonnak a látványba (a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat és a Margit hidat), ezekre szinte minden típusú pirotechnikai terméket és effektet telepítenek.

Összesen ötszáz indítási pontot fognak elhelyezni; a műszaki tervezésben húsz fő, a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vesz részt. Emellett mintegy százan fognak dolgozni az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és vízen mozgatásán.