Minden korábbinál grandiózusabb tűzijátékra készülhetünk a Szent István-napon

Visszatér a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor (Körtvélyessy Zsolt) is, aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el.

Forrás: MTI2025. 08. 13. 18:14
Tűzijáték a Duna felett Budapesten az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén 2024. augusztus 20-án. Középen az Országház (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
Minden korábbinál grandiózusabb tűzijátékra készülhetnek a Szent István-nap látogatói, a csaknem öt kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer fény- és pirotechnikai elem jelenik meg augusztus 20-án. A tűzijáték mellett idén is lesz drónshow és fényfestés is – közölték a szervezők.

Fonyód, 2023. augusztus 20. Szent István-napi tűzijáték Fonyódon 2023. augusztus 20-án. MTI/Varga György
(Fotó: MTI/Varga György)

A közlemény szerint az idei Szent István-napi tűzijátékot tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak teszik látványossá. A tűzijáték mellett a drónshow-ban a pilóta nélküli repülő eszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik meg. Visszatér a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor (Körtvélyessy Zsolt), aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el, benne az államalapító uralkodásának kiemelkedő eseményeit, a halála utáni zavaros időket, az Árpád-házi királyok korai éveit és Szent László király csodás tetteit.

Az Ugron Zsolna által írt történetben az öreg pásztor elmesélésében felvillantott mondabéli és történelmi epizódok adják a narrációval ellátott tűzijáték-show hat tételét, és ezt Elek Norbert erre az alkalomra szerzett zenei kompozíciója teszi teljessé. A műsorban Pápai Erika is hallható lesz.

Európa legnagyobb tűzijátékának látványtervét ezúttal is a nemzetközi szinten elismert szakember, a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja, Seres Anikó készítette, míg a művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás dolgozta ki, akik már fél éve a Szent István-napi rendezvény előkészítésén munkálkodnak. 

A Dunán horgonyzó kilenc uszály lesz a fő kilövési pont, felettük főként nagy kaliberű pirotechnikai tűzvirágok jelennek meg, nyolcvan-háromszáz méter magasságban. Hatvanöt darab kisebb pontonról – amelyek sorban felfűzve az uszályok között lesznek kötelékben – kisebb kaliberű, attraktív effektek indulnak, amelyek százméteres magasságig biztosítják az alsó látványteret.

Három hidat is bevonnak a látványba (a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat és a Margit hidat), ezekre szinte minden típusú pirotechnikai terméket és effektet telepítenek.

Összesen ötszáz indítási pontot fognak elhelyezni; a műszaki tervezésben húsz fő, a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vesz részt. Emellett mintegy százan fognak dolgozni az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és vízen mozgatásán. 

A díszkivilágítás, lézerjáték, fényfestés, drónshow és a zenei felvételek létrehozásán további több száz szakember vesz részt. Az előkészületek hat hónapnyi munkát, a kitelepülés 21 napot vesz igénybe. 

A Szent István-nap programjaival kapcsolatos részletes információk elérhetők a rendezvénysorozat folyamatosan frissülő honlapján, valamint a Szent István-nap mobilapplikációban.

Borítókép: Tűzijáték a Duna felett Budapesten az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén 2024. augusztus 20-án. Középen az Országház (Fotó: MTI/ Balogh Zoltán)

 

Bayer Zsolt
Árad, mint a fene!

Tessék jó alaposan megnézni a hatalmas, áradó tömeget…

