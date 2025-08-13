Orbán Viktor gyors gyógyulást kívánt Demjén Ferencnek

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, otthoni baleset miatt kórházba került Demjén Ferenc: a 78 éves énekes felsőcombtörést szenvedett, és sürgősségi műtéten esett át.

Felépülése hetekig tarthat, ezért a közeljövőre tervezett fellépéseit későbbi időpontban tartják meg.

Az imatámogatásokért és a szimpátiaüzenetekért hálásak vagyunk!

– közölte Demjén Ferenc menedzsmentje az énekes Facebook-oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök gyors gyógyulást kívánt Demjén Ferencnek a Facebook-bejegyzés alatti hozzászólásában.

