Orbán ViktorjókívánságDemjén FerencDemjén Ferencnekműtét

Orbán Viktor gyors gyógyulást kívánt Demjén Ferencnek

Felépülése hetekig tarthat, ezért a közeljövőre tervezett fellépéseit későbbi időpontban tartják meg.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 16:54
Forrás: FACEBOOK
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, otthoni baleset miatt kórházba került Demjén Ferenc: a 78 éves énekes felsőcombtörést szenvedett, és sürgősségi műtéten esett át. 

Demjén Ferenc (Forrás: Facebook)
Demjén Ferenc (Fotó: Varadi Eszter)

Felépülése hetekig tarthat, ezért a közeljövőre tervezett fellépéseit későbbi időpontban tartják meg.

Az imatámogatásokért és a szimpátiaüzenetekért hálásak vagyunk! 

– közölte Demjén Ferenc menedzsmentje az énekes Facebook-oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök gyors gyógyulást kívánt Demjén Ferencnek a Facebook-bejegyzés alatti hozzászólásában.

Orbán Viktor is jobbulást kívánt

Borítókép: Demjén Ferenc (Forrás: Facebook)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán

Nevet és bizonyítékot!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu