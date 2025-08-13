Deutsch Tamás: Fogadjunk, hogy napokon belül jön majd Magyar Péter dörgedelmes posztja az augusztus 20-i tűzijáték gyalázásáról!

„Már csak néhányat kell aludnunk, hogy a budai zsúrpubi osztályharcos lendülettel idén is felpattanjon a Szent István Napi tűzijáték módszeres anyázásának biciklijére” – írta Deutsch Tamás Magyar Péterre utalva.
A Fidesz EP-képviselője kifejtette:
Nagyon is jól érthető és végtelenül elszomorító okokból (a nemzeti érzés, a nemzeti gondolat, a nemzeti összetartozás zsigeri elutasítása miatt, amiatt, hogy folyamatosan politikai fenyegetésnek tekintik a jóakaratú magyarok erős nemzeti közösségét) oldhatatlan kötődése van az összes posztkommunista és libernyák és brüsszelita ellenzéki főfontoskának, aktuális Megváltó Péternek és aztán jól elhasaló miniszterelnök-jelöltnek az augusztus 20-i, Szent István-napi ünnepségek gyalázásához.