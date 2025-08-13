Szent István NapiBALLIBERÁLIS TÁMADÁSOKBALLIBERÁLIS HERGELÉStűzijátékTisza PártSzent István Napjabudai zsúrpubimindenszarizmusDeutsch TamásMagyar Péter

Deutsch Tamás: Fogadjunk, hogy napokon belül jön majd Magyar Péter dörgedelmes posztja az augusztus 20-i tűzijáték gyalázásáról!

Már csak néhányat kell aludnunk, hogy a budai zsúrpubi osztályharcos lendülettel idén is felpattanjon a Szent István-napi tűzijáték módszeres anyázásának biciklijére – üzente a Fidesz EP-képviselője.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 19:41
„Már csak néhányat kell aludnunk, hogy a budai zsúrpubi osztályharcos lendülettel idén is felpattanjon a Szent István Napi tűzijáték módszeres anyázásának biciklijére” – írta Deutsch Tamás Magyar Péterre utalva.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője
A Fidesz EP-képviselője kifejtette:

Nagyon is jól érthető és végtelenül elszomorító okokból (a nemzeti érzés, a nemzeti gondolat, a nemzeti összetartozás zsigeri elutasítása miatt, amiatt, hogy folyamatosan politikai fenyegetésnek tekintik a jóakaratú magyarok erős nemzeti közösségét) oldhatatlan kötődése van az összes posztkommunista és libernyák és brüsszelita ellenzéki főfontoskának, aktuális Megváltó Péternek és aztán jól elhasaló miniszterelnök-jelöltnek az augusztus 20-i, Szent István-napi ünnepségek gyalázásához.

A kormánypárti politikus hozzátette: hol „az ócska demagógia (drága a tűzijáték), hol az indulatos mindenszarizmus (az emberek nehéz helyzete miatt ne is legyen tűzijáték), hol a szimpla hergelés (az ünnepi rendezvények miatt elviselhetetlenek lesznek a dugók), hol pedig a primitív riogatás (a közelgő vihar ellenére megrendezett tűzijátékkal a nézők életét, testi épségét kockáztatja az operatív törzs) és a többi, és a többi” hangzik el érvként.

Szóval, miben fogadjunk, napokon belül jön majd a budai zsúrpubi dörgedelmes posztja a Szent István-napi ünnepségek fénypontjának gyalázásáról! Ezek ugyanis mind ilyenek.

„A jóakaratú magyar emberek viszont tudják: Szent István napja közös nemzeti ünnepünk, Magyarország születésnapja. És ha valami, hát éppen a tűzijáték élménye mutatja meg, hogy összetartozunk – akár tetszik ez a budai zsúrpubinak és más ellenzéki fontoskáknak, akár nem. Ennyi” – zárta bejegyzését a Fidesz EP-képviselője.

