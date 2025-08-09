Szentkirályi AlexandraFideszKarácsonyrakpartnyár

Szentkirályi Alexandra: A baloldal páros lábbal tapossa augusztus huszadikát

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint nem is olyan régen még azzal zsarolták a budapestieket, hogy augusztus huszadikán azzal teszik tönkre ünneplő százezrek programját, hogy leállítják aznap a közösségi közlekedést.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 10:50
Fotó: Kurucz Árpád Fotó: Fotó: Kurucz Árpád
Minden év augusztusának első fele arról szól, hogy a baloldal páros lábbal tapossa augusztus huszadikát és a Szent István-napi rendezvénysorozatot – kezdte hivatalos közösségi oldalára írt bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: – Igaz, idén korábban kezdték, és Vitézy Dáviddal nem is olyan régen még azzal zsarolták a budapestieket, hogy augusztus huszadikán azzal teszik tönkre ünneplő százezrek programját, hogy leállítják aznap a közösségi közlekedést.
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely öthetes nyári szabadsága közben pedig arra ébredt ma reggel, hogy itt az ideje vagdalkoznia egy kicsit – most épp az ünnep miatti forgalmirend-változásokon. – Teszi mindezt az a főpolgármester, aki arra nem képes, hogy a város évi rendes karbantartása a nyári időszakban úgy történjen meg, hogy ne legyenek nagyobb dugók, mint iskolaidőben – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, aki arra is rámutatott, hogy 

a Lánchíd mellett nyárra Karácsony még a rakpartot is lezárja, azért, hogy a perzselő betonon ne legyen senki, de cserébe mindenhol máshol dugókban vesztegeljünk.

– Persze ahhoz talán Budapesten kellene lenni a nyáron, hogy ezt lássa vagy akár tegyen valamit – fűzte hozzá. 
Szentkirályi Alexandra bejegyzésében feltette a kérdést: 

Mi lenne, ha a baloldal egyszer eljutna odáig, hogy a nemzeti ünnepeink ne vörös posztók, hanem mindannyiunk közös pillanatai legyenek? Ha nem azon törnék a fejüket évről évre, hogyan lehet ezeket a napokat, pillanatokat tönkretenni. Ha csak legalább néhány olyan nap lenne, ami nem az alacsony színvonalú politikai adok-kapokról szól. Ha jobb- és baloldali ember közösen tudna büszkének lenni a hazájára, és egyszerűen csak gyönyörködhetne a csodás főváros világhírű tűzijátékában…

Talán egy nyugodtabb, békésebb országban élhetnénk. Kezdhetnénk Szent István napjával, az államalapítás ünnepével és annak méltó megélésével – fogalmazott a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

