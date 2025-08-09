Már mától forgalomkorlátozások vannak Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén – írja a Police.hu. A tájékoztatás szerint lezárják: 2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 18-án 24 óra között, valamint 2025. augusztus 21-én 6 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest XI.,

Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest I. és V.,

Lánchidat a gépjármű forgalom elől.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest I. és V.,

Lánchíd északi és déli járdáját a gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 22-én 6 óra között a Budapest XIV.,

Konrád Adenauer utat a Kós Károly sétánytól a Zichy Mihály útig.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 22-én 6 óra között, valamint

2025. augusztus 22-én 22 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II. és XI.,

Budai alsó rakpartot a Slachta Margit rakparttól (Üstökös utca) a Dombóvári útig.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 18 óra között a Budapest I.,

Tárnok utcát a Dísz tér és Szentháromság tér között,

Palota utat a sorompónál.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest I.,

Táncsics Mihály utcát a Hess András tér és a Bécsi kapu tér között.

2025. augusztus 15-én 22 óra és augusztus 16-án 6 óra között, augusztus 16-án 22 óra és augusztus 21-én 6 óra között, augusztus 21-én 22 óra és augusztus 22-én 6 óra között, valamint augusztus 22-én 22 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest V., IX. és XIII.,

Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér) a Közraktár utcáig.

2025. augusztus 15-én 22 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest II. és V.,

Margit híd északi oldalán egy forgalmisávot.

2025. augusztus 13-án 0 órától augusztus 22-én 24 óráig a Budapest V.,

Harmincad utcát a Bécsi utcától,

József nádor teret a Wekerle Sándor utcától.

2025. augusztus 16-án 7 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest II. és V.,