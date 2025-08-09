Már mától forgalomkorlátozások vannak Budapesten

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II., V., IX., XI. és XIII.,
- Slachta Margit rakpart mindkét oldalán az Üstökös utcától a Margit hídig,
- Angelo Rotta rakpart mindkét oldalán a Margit hídtól a Batthyány tér magasságáig,
- Sztehlo Gábor rakpart mindkét oldalán a Margit hídtól a Lánchídig,
- Friedrich Born rakpart mindkét oldalán a Lánchídtól a Szabadság hídig,
- Raul Wallenberg rakpart mindkét oldalán,
- Valdemar és Nina Langlet rakpart mindkét oldalán a Szabadság hídtól a Bertalan Lajos utca magasságáig,
- Budai alsó rakpart mindkét oldalán a Bertalan Lajos utca magasságától (felhajtó is) a Petőfi hídig,
- Henryk Slawik rakpart mindkét oldalán a Petőfi hídtól a Dombóvári útig,
- Jégverem utca mindkét oldalán a Fő utcától a Bem rakpartig,
- Pesti alsó rakpart Lánchíd északi és déli parkolóban,
- Pesti alsó rakparton az Erzsébet hídtól Szabadság hídig,
- Carl Lutz rakpart Duna felé eső oldaloán a Radnóti Miklós utca magasságában a Margit hídig,
- Carl Lutz rakparton a Margit híd északi parkolójától (Jászai Mari tér) Margit híd déli parkolójáig (Jászai Mari tér), valamint a le- és felhajtók mindkét oldalán,
- Id. Antall József rakpart mindkét oldalán a Margit híd déli parkolójától a Lánchídig,
- Eötvös téren,
- Jane Haining rakpart mindkét oldalán,
- Pesti alsó rakpart mindkét oldalán a Jane Haining rakparttól a Salkaházi Sára rakpartig,
- Salkaházi Sára rakpart mindkét oldalán a Pesti alsó rakparttól a Közraktár utcáig,
- Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkolóban.
2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 4 óra 30 perc között a Budapest I.,
- Tárnok utca mindkét oldalán a Dísz tértől a Szentháromság térig,
- Bécsi Kapu tér 5-8. szám előtt mindkét oldalon,
- Bécsi Kapu téren körben.
2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,
- Kereszt utca mindkét oldalán a Krisztina körúttól a Naphegy utcáig.
2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 21-én 16 óra között a Budapest I.,
- Ybl Miklós téren a Lánchíd utcától az Apród utcáig,
- Ybl Miklós téren körben,
- Apród utcában az Attila úttól az Ybl Miklós térig,
- Szarvas téren körben,
- Öntőház utca mindkét oldalán.
2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest V.,
- Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalai utcától a Markó utcáig.
2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 22-én 10 óra között a Budapest I.,
- Úri utca 31. szám előtt négy gépjármű részére fenntartott helyen,
- Úri utca 62. szám előtt két gépjármű részére fenntartott helyen,
- Nőegylet utca minkét oldalán az Úri utcától a Tóth Árpád sétányig,
- Lant utca mindkét oldalán a Tóth Árpád sétánytól az Úri utcáig,
- Lovas úti nagy parkoló 39-41. számmal szemben két szakasz.
2025. augusztus 16-án 16 óra és augusztus 21-én 16 óra között a Budapest I.,
- Váralja utca mindkét oldalán a Sarló utca és a Szarvas tér között,
- Döbrentei utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tértől a Várkert rakpartig (Döbrentei térig),
- Fátyol utca mindkét oldalán a Várkert rakparttól a Döbrentei utcáig,
- Fogas utca mindkét oldala a Várkert rakparttól a Döbrentei utcáig,
- Várkert rakpart az Ybl Miklós tértől a Döbrentei térig,
- Attila utca mindkét oldalán a Döbrentei utcától az Apród utcáig.
2025. augusztus 17-én 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest V.,
- Szabadság téren a volt MTV székház mögött a Zoltán utca és a Bank utca folytatása között.
2025. augusztus 18-án 0 óra és augusztus 20-án 23 óra között a Budapest I.,
- Orom utca mindkét oldalán az Antal utcától a Padok útjáig,
- Kapisztrán téren az Úri utca és a Tóth Árpád sétány között.
2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 20-án 20 óra között a Budapest V.,
- Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tértől a Balaton utcáig,
- Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól a Balassi Bálint utcáig,
- Széchenyi rakparton a Kossuth tértől a Markó utcáig.
2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,
- Kapisztrán téren körben a parkolóban is.
2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 6 óra között a Budapest XIV.,
- Kós Károly sétányon a Hősök terétől a Hermina útig.
2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 10 óra között a Budapest V.,
- Balassi Bálint utca Olimpiai park oldalán a Markó utca és a Stollár Béla utca között.
2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 24 óra között a Budapest XI.,
- Budafoki út mindkét oldalán a Szent Gellért tértől a Csiky utcáig,
- Csiky utca mindkét oldalán a Budafoki úttól a Bartók Béla útig,
- Bartók Béla út mindkét oldalán a Szent Gellért tértől a Csiky utcáig,
- Műegyetem rakpart mindkét oldalán az Egry József utcától a Bertalan Lajos utcáig.
2025. augusztus 19-én 6 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest V.,
- Széchenyi rakparton a Kossuth tértől a Széchenyi térig.
2025. augusztus 19-én 17 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest V.,
- Akadémia utca mindkét oldalán a Zoltán utcától a Garibaldi utcáig.
2025. augusztus 19-én 18 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I., II., V. és XI.,
- Jászai Mari tér déli részén lévő parkolóban,
- Széchenyi rakparton a Jászai Mari tértől (északi oldaltól) a Kossuth térig,
- Zoltán utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig,
- Steindl Imre utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig,
- Széchenyi utca mindkét oldalán a Széchényi rakparttól az Akadémia utcáig,
- Arany János utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig,
- Széchenyi téren körben (a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkolóban is),
- Bem rakparton a Lánchídtól a Bem térig,
- Pala utca mindkét oldalán a Bem rakpart és Fő utca között,
- Aranyhal utcában a Bem rakpart és Fő utca között,
- Szent Gellért rakpart, illetve a Rudas fürdő parkolójában.
2025. augusztus 19-én 20 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I. és V.,
- Palota úton a Tábor utcától a Váralja utcáig,
- Dózsa György téren,
- Attila úton található busz parkolóban (a Dózsa György tér magasságában),
- Szent István Bazilika északi és déli oldalán lévő parkolóban,
- Hercegprímás utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
- Sas utca mindkét oldalán a József Attila utca és az Arany János utca között,
- Október 6. utca mindkét oldalán a Szabadság tér és a József Attila utca között,
- Nádor utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
- Akadémia utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és az Arany János utca között,
- Arany János utca mindkét oldalán Akadémia utca és a Hercegprímás utca között,
- Bajcsy Zsilinszky út páros oldalán a Nagysándor József utca és a Szent István Bazilika között,
- Széchenyi téren a Zrínyi utcától a Vigyázó Ferenc utcáig.
2025. augusztus 20-án 0 óra és 24 óra között a Budapest V.,
- Nádor utca mindkét oldalán a Zoltán utca és a Széchenyi utca között.
Borítókép: a Lánchíd (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)