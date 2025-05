Íme a menü, ami megmérgezett majd ezer embert, köztük sok gyermeket Nagykőrösön

A jogsértést – mert ez hivatalosan annak minősül – a Takács Zsolt vezette Eatrend Kft. követte el – áll a Nébih most kiadott közleményében. Eddig csak annyit lehetett tudni az elmúlt évtized legnagyobb, Nagykőrösön történt ételmérgezési ügyében – amiről elsők között számolt be a Magyar Nemzet –, hogy óvodások és iskolások betegedtek meg, de most az is kiderült, hogy egy időskorúakat gondozó házban is megjelent a kór.

Az érintett intézményekbe az Eatrend Kft. szállítja az ételeket

– közli a Nébih.

Mára az is világossá vált, hogy a tömeges ételmérgezés észlelése után nem egyszerűen fertőtlenítős nagytakarítást rendeltek el. Az intézkedés hosszát elnézve ennél jóval többről lehetett szó.

Egy egész héten át – pontosan 2025. március 7-én 11 óra 40 perctől 2025. március 13-án 14 óráig – zárva voltak az Eatrend Kft. főzőkonyhái Nagykőrösön, mert a hatóság felfüggesztette azok működését.

Többé már az sem titok, mi okozta a tömeges ételmérgezést, ami hét óvodát, hat általános iskolát, három szociális intézményt és egy idősek otthonát érintett.

A pulykavagdaltat és a házi sajtkrémes rozskenyeret tálalta romlottan az Eatrend Kft.

Amint azt már megírtuk, a jogsértést megállapító hatóság élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabott ki. Ez 8,6 millió forint, ami példátlanul nagy a maga nemében, de hasonló nagyságú tömeges ételmérgezésre sem volt példa több mint egy évtizede.

Főhet a feje a város önkormányzatának és vezetésének, hiszen a nagykőrösi szülők több alkalommal demonstráltak a cég ellen és az igazság kiderítése érdekében, ugyanis kezdetben a közétkeztető cég tagadta, hogy ők lennének a ludasak. Most is fellebbeztek, ám

a „jogsértésüknek” valójában 867 ember lett elszenvedője, akik közül jó néhányan napokra kórházba kerültek.

Jogos a kérdés: vajon tudják-e garantálni és mivel, hogy ne forduljon elő hasonlóan súlyos ételmérgezés a jövőben.