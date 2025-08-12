Orbán ViktorEUEurópai TanácsminiszterelnökTrump

Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

Európa nem lehet szánalmas és gyenge. Erről beszélt a Mandinernek adott nyilatkozatában a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor kemény kritikát fogalmazott meg. A kormányfő megvétózta az ukránpárti nyilatkozatot.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája címmel indult online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. július 28-án
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája címmel indult online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. július 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)
Magyarország nem írta alá az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump és Vlagyimir Putyin közelgő találkozója kapcsán. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a Mandinernek elmondta: két okból döntött így. Egyrészt a dokumentum egyértelműen sürgette Ukrajna EU-tagságát, amit a magyarok a Voks 2025 népszavazáson elutasítottak. A másik ok szerinte az, hogy Európa gyengének tűnik, ha nem képes saját háborús ügyeit rendezni, de kívülről kommentál egy amerikai–orosz csúcsot.

A miniszterelnök reggeli Facebook-posztjában is hangsúlyozta: az EU vezetőit meg sem hívták a találkozóra, ezért különösen szomorú, hogy a partvonalról próbálnak feltételeket szabni.

Az egyetlen észszerű lépés az lenne, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményeznénk egy EU–Oroszország csúcstalálkozót. Adjunk esélyt a békének!

– írta.

„Ez a mi hátsó udvarunkban zajló konfliktus. Európának öntudatra kell ébrednie, kezdeményező szerepet kell játszania” 

– húzta alá az interjúban. 

A pénteki Trump–Putyin-találkozótól pedig Orbán Viktor azt reméli, csökken a világháború kockázata.

