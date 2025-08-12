Az Egyesült Államok és Magyarország ismét tisztelettel bánnak egymással

A külügyminisztériumban szerzett tapasztalatokkal rendelkező Palladino – akinek politikai elképzelései összhangban állnak az elnök szuverenitás-központú víziójával – hangsúlyozza:

ma az Egyesült Államok és Magyarország tisztelettel bánnak egymással, és az együttműködés már kézzelfogható eredményeket hozott olyan kulcsfontosságú területeken, mint az energia – például megállapodás született az amerikai kis moduláris atomerőművek telepítésének vizsgálatáról –, a védelem és a határbiztonság.

A lap számára interjú készült Palladinóval az Esztergomban megrendezett legutóbbi MCC Fesztiválon, amely mára a Duna-parti város egyik legfontosabb konzervatív fórumává vált, és idén a világ minden tájáról vonzott politikai vezetőket, tudósokat és diplomatákat. Palladino ebben a közegben értékelte a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi állását, Magyarország szerepét Európában, valamint az amerikai külpolitika jövőjét Trump vezetése alatt.

Az interjúban elhangzott kérdésre, miszerint hogyan jellemezné az amerikai–magyar kapcsolatokat Trump elnök visszatérése után, Palladino azt válaszolta:

Rubio miniszter úr azért kért fel, hogy biztosítsam: nagykövetségünk tevékenysége összhangban legyen Trump elnök »Amerika az első« doktrínájával – és pontosan ezt tettem. Új irányvonalunk a szuverenitásra, a realizmusra és a kölcsönös tiszteletre épül.

– Kevés olyan ország van, amelynek külpolitikája ennyire drasztikusan megváltozott volna egyik kormányzatváltásról a másikra, és az eredmények már most látszanak. Visszatértünk a klasszikus diplomáciához, amely a gyakorlati érdekekre összpontosít – ilyen az energia, a védelem, az űrkutatás és a kereskedelem.