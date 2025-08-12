Soha nem volt még ennyi lehetőség a fiatalok előtt, mint most

– Meggyőződésem, hogy jó most magyarnak, fiatalnak lenni, hiszen a magyar kormány tényleg figyel arra, hogy könnyebb legyen elindulni az életben. Mivel támogatjuk a magyar fiatalokat? – tette fel a kérdést Varga-Bajusz Veronika. Az államtitkár a közösségi oldalán a fiatalok világnapja alkalmából közzétett videóban hosszan sorolta a kormány által bevezetett, fiatalok támogatásáról szóló intézkedéseket.

– Huszonöt év alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetni, így többet tehetek félre a fizetésükből. Elérhető a kamatmentes, négymilliós munkáshitel, ami tényleg nagy segítség lehet a pályakezdésnél. Ha a lakhatásra vagy családalapításra gondolunk, ott a fix3 program, a babaváró támogatás, a csok plusz, a lakhatási és tanulmányi támogatások – emlékeztetett.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kifejtette, a kollégiumok országos szinten megújultak, megújulnak, és egyre több ösztöndíjprogram, tehetséggondozó lehetőség nyílik meg a fiatalok előtt.

– Az egyetemi, szakképzési, pályakezdő lehetőségek folyamatosan bővülnek, a tanári fizetések egyre erősebbek. Azoknak a fiataloknak, akikkel az elmúlt időszakban találkoztam, elmondásuk alapján sokat jelent, hogy egyre könnyebb önálló életet kezdeni. Nem kell választani a tanulás, a munka vagy a család között. Ezek egyszerre elérhetők és támogatottak – húzta alá, majd azzal zárta: