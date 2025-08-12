Több mint háromszázezer családnak segített a kormány céljai elérésében

– A családokat segítő állami támogatások rendkívül népszerűek, hiszen jelentős segítséget nyújtanak, legyen szó lakásvásárlásról, lakásépítésről vagy bővítésről. 2025 szeptemberétől elindul az Otthon start program – mondta el a közösségimédia-oldalán közzétett videójában Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár.

A fix 3 százalékos hitel több tízezer fiatal számára jelent érdemi segítséget. A program biztonságot nyújt az első lakásvásárlóknak, mivel a törlesztőrészlet a teljes, legfeljebb 25 éves futamidő alatt változatlan lesz. Jó hír, hogy a fix 3 százalékos hitel kombinálható lesz a már ismert és népszerű családtámogatásokkal

– jelentette ki. Hozzátette, a babaváróval, a csok plusszal és a falusi csokkal is lehet kombinálni az Otthon startot.

A csok plusszal megszerezhető első közös ingatlan forgalmi értékét a jelenlegi 80 millió forintról lakás esetén száz-, családi ház esetén százötven millió forintra emeljük. Szintén jó hír, hogy a csok pluszhoz és a falusi csokhoz járó illetékmentesség és a falusi csokhoz járó áfa-visszatérítés kombinációjával is maximalizálhatók a lehetőségek

– tette hozzá a politikus. Kiemelte, ezzel még több és az eddigieknél is kedvezőbb lehetőséget tudnak biztosítani azoknak, akik családot és gyereket szeretnének az első otthon megvétele után. Emellett fontosnak tartják, hogy a családokat érintő intézkedéseik kapcsán mindig megkérdezzék az érintetteket.