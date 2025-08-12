Orbán Balázs a Facebook-oldalán közzétette: „Magyarország évek óta következetesen mondja: az orosz–ukrán konfliktusnak nem a fronton, hanem a tárgyalóasztalnál lehet véget vetni – és mivel a Nyugat közvetett módon háborús féllé vált, ez csak akkor lehetséges, ha az amerikai és az orosz elnök ülnek le egyeztetni. Most pontosan ez történik: az amerikai elnök megnyitotta az utat a béketárgyalások előtt.”
Magyarország békét akar, a Nyugat még mindig a háborút erőlteti
Kaja Kallas újabb szankciókat és az ukránoknak szánt további támogatást, Magyarország mielőbbi békét akar – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi médiában.
Mint írta:
Mindeközben a háborúpárti nyugati vezetők az európai érdeket teljesen mellőzve ma is csak az ukrán pozíciók javításán fáradoznak. Nem véletlen, hogy az amerikai elnök kispadra ültette őket. Ma a német kancellár, a francia elnök és a brit miniszterelnök online meetinget tart, hogy egyeztessék álláspontjaikat az amerikai–orosz tárgyalás előtt – ennyire futotta.
Hozzátette:
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig továbbra is követeli, hogy Kijev legyen a tárgyalások részese, illetve újabb orosz szankciókat és az ukrán háborús erőfeszítések fokozását sürgeti. Pedig az ismert mondás figyelmeztet: az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint: „Nem a szankciók, nem a fegyverszállítások és nem a háborús retorika hozza közelebb a békét, hanem az, hogy végre azok ülnek tárgyalóasztalhoz, akik valóban képesek lezárni a konfliktust. Brüsszel pedig kétségbeesetten próbál úgy tenni, mintha még számítana a véleménye. De a történelem kereke most máshol fordul. A világ szeme most Alaszkán van.”
Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)
