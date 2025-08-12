A köztársasági elnököt támadja a baloldali elemző

Az elemző szerint a poszt politikailag célt tévesztett, és inkább ártott a köztársasági elnöki szerep méltóságának. Török Gábor nem kímélte Sulyok Tamást, a politológus-elemző keményen reagált a köztársasági elnök bejegyzésére saját Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Vajon ezzel mi volt a cél? Mit remélt ettől a politikus?

– fogalmazott. Szerinte, ha a szándék a politikai hűség demonstrálása volt, az sikerült.

Magyar Péter is kényszert érzett, hogy hozzászóljon a bejegyzéshez, Petőfi Sándort emlegette kommentjében.

Amint arról korábban beszámoltunk, a köztársasági elnök a Facebook-oldalán megosztott egy bejegyzést, amelyet kifejezetten a fiataloknak címzett. Sulyok Tamás kiemelte, hogy fiatalnak lenni kiváltság, de jó néha lassítani. Az államfő úgy fogalmazott: látni a fiatalok arcát a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon, a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennük forr, és ami gyakran nem találja a helyét.

Szerinte a fiatalok kiáltása üzenet, azonban nem szabad engedni, hogy a hangjuk mások indulatait visszhangozza, mert kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják.