Sulyok TamásTörök Gáborelnök

A köztársasági elnököt támadja a baloldali elemző

Török Gábor élesen bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnök Facebook-bejegyzését, amelyben az államfő a fesztiválokon skandált obszcén rigmusokra reagált.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 11:57
Forrás: Facebook/Sulyok Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elemző szerint a poszt politikailag célt tévesztett, és inkább ártott a köztársasági elnöki szerep méltóságának. Török Gábor nem kímélte Sulyok Tamást, a politológus-elemző keményen reagált a köztársasági elnök bejegyzésére saját Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Vajon ezzel mi volt a cél? Mit remélt ettől a politikus?

– fogalmazott. Szerinte, ha a szándék a politikai hűség demonstrálása volt, az sikerült.

Magyar Péter is kényszert érzett, hogy hozzászóljon a bejegyzéshez, Petőfi Sándort emlegette kommentjében.

Amint arról korábban beszámoltunk, a köztársasági elnök a Facebook-oldalán megosztott egy bejegyzést, amelyet kifejezetten a fiataloknak címzett. Sulyok Tamás kiemelte, hogy fiatalnak lenni kiváltság, de jó néha lassítani. Az államfő úgy fogalmazott: látni a fiatalok arcát a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon, a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennük forr, és ami gyakran nem találja a helyét.

Szerinte a fiatalok kiáltása üzenet, azonban nem szabad engedni, hogy a hangjuk mások indulatait visszhangozza, mert kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják.

 

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu