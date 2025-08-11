Sulyok Tamásindulatállamfőkoncertfesztiválelnök

Sulyok Tamás a fiatalokhoz fordult

A köztársasági elnök kitért a fesztiválokra, a koncertekre és a lázadásra is. Szerinte a fiatalok kiáltása üzenet, de nem szabad engedni, hogy a hangjuk mások indulatait visszhangozza.

Munkatársunktól
2025. 08. 11. 21:51
Fiatalnak lenni kiváltság. Ez az az életkor, amikor az ember száguld, de jó, ha közben néha lassít, és ellenőrzi a térképen, miként befolyásolja úti célját egy látványos, de valójában olykor bevehetetlen kanyar – írta Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán. Az államfő úgy fogalmazott: látni a fiatalok arcát a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon, a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennük forr, és ami gyakran nem találja a helyét.

Szerinte a fiatalok kiáltása üzenet, azonban nem szabad engedni, hogy a hangjuk mások indulatait visszhangozza, mert kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják.

Nem kérek tőletek csendet, csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül. Legyetek azok, akikre holnap is büszkék vagytok! Bízom bennetek!

– írta a legfőbb közjogi méltóság.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Forrás: Facebook)

