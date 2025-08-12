vádállatkínzásbűncselekmény

Halálra éheztette kutyáját, felelnie kell érte

Ráadásul láncra verve tartotta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 12:25
Fotó: Bencsik Ádám Forrás: Békés Megyei Hírlap
A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki két kutyáját addig éheztette, míg az egyik el nem pusztult – tájékoztatta a Nógrád Vármegyei Főügyészség az MTI-t.

A vádirat szerint a 20 éves férfi 2023-ban befogadott drégelypalánki otthonába két kutyát, ahol azokat pár méteres láncon kikötve tartotta – írták a közleményben. Ismertették, 2024 januárjától nem biztosított nekik állandó ivóvizet és élelmet, ezért az egyik kutya február 2-án elhalálozott, míg a másik életveszélyes állapotba került. A férfi a kutyák állatorvosi ellátásáról egyetlen alkalommal sem gondoskodott.

Az életben maradt ebet előbb állatvédők vették magukhoz, majd Németországban fogadták örökbe.

Az ügyészség a 20 éves, büntetlen előéletű férfit állatkínzás bűntettével vádolta meg. Közölték: arra az esetre, ha a bíróság előtt a váddal egyezően beismeri a bűncselekmény elkövetését, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség egy év hat hónap börtönbüntetésre és két év közügyektől eltiltásra tett mértékes indítványt. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.

 

