Így írnak ők – Augusztus 12., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Sulyok Tamás, Kacsoh Dániel, Dippold Pál, Nagy Attila Tibor és Jakab Péter gondolataiból tallóztunk.
Török Gábor élesen bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnök Facebook-bejegyzését, amelyben az államfő a fesztiválokon skandált obszcén rigmusokra reagált.
Varga-Bajusz Veronika: Éljetek vele!
Kemény üzenetet hagyott a Harcosok Klubjában a miniszterelnök.
Hollik István szerint amíg a jobboldalnak van víziója, a baloldal mindenre csak azt mondja: nem jó.
