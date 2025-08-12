A 2024-es évben összesen 15 825 alkalommal kellett a rendőröknek kivonulniuk ilyen létesítményekhez, míg 2025 első félévében már 6797 esetet regisztráltak. Ez havi átlagban meghaladja az 1100 intézkedést.
Havonta több mint ezer rendőri beavatkozás a németországi menekültszállásokon
Észak-Rajna–Vesztfália tartományi kormánya egy AfD-s képviselői kérdésre válaszolva megdöbbentő adatokat közölt a menekültszállásokon történt rendőri intézkedésekről.
A részletes adatok szerint 2025 januárjában 1156, februárban 1062, márciusban 1207, áprilisban 1140, májusban 1148, júniusban pedig 1084 riasztás történt – ez januárban például napi 37 esetet jelentett, írta az Origó.
A rendőrségi „eCebius” adatfeldolgozó rendszer alapján a kivonulások okai széles skálán mozogtak: kábítószer-kereskedelem, lopás, zsarolás, hamis pénz használata, késelés, szexuális bűncselekmények, fegyvertartási vétségek és emberölések is szerepeltek a listán. A leginkább érintett városok között volt Neuss, Münster, Soest, Weeze és Bonn.
AfD: Ki kell toloncolni a bűnelkövető menedékkérőket
Az AfD észak-rajna–vesztfáliai tartományi frakciójának szóvivője, Markus Wagner szerint az adatok „a kormányzat teljes kudarcát” bizonyítják:
A kormány teljesen elvesztette az irányítást. Havonta több mint ezer rendőri intézkedés menekültszállásokon egyértelmű bizonyíték. A vélt menedékkérők bűnelkövetési potenciálja továbbra is rendkívül magas szinten marad.
A menekültszállások nem biztonságosak
Wagner hozzátette: nem minden bevándorló követ el bűncselekményt, de a valóság tagadása nem megoldás. Szerinte aki már a menekültszálláson sem képes betartani a szabályokat, azt nem szabad a lakosság közé engedni, és semmiképp sem lehet állampolgárságot adni neki.
Az AfD célja, hogy jogi lehetőség szerint minden bűnelkövető menedékkérőt kitoloncoljanak.
A tartományi kormány ugyanakkor hangsúlyozta: a puszta intézkedésszám alapján nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni a bűncselekmények tényleges számáról.
Borítókép: Illusztráció, német rendőrök egy akcióban (Fotó: DPA/AFP/Gianni Gattus)
