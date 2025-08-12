Havonta több mint ezer rendőri beavatkozás a németországi menekültszállásokon

A részletes adatok szerint 2025 januárjában 1156, februárban 1062, márciusban 1207, áprilisban 1140, májusban 1148, júniusban pedig 1084 riasztás történt – ez januárban például napi 37 esetet jelentett, írta az Origó.

A rendőrségi „eCebius” adatfeldolgozó rendszer alapján a kivonulások okai széles skálán mozogtak: kábítószer-kereskedelem, lopás, zsarolás, hamis pénz használata, késelés, szexuális bűncselekmények, fegyvertartási vétségek és emberölések is szerepeltek a listán. A leginkább érintett városok között volt Neuss, Münster, Soest, Weeze és Bonn.

AfD: Ki kell toloncolni a bűnelkövető menedékkérőket

Az AfD észak-rajna–vesztfáliai tartományi frakciójának szóvivője, Markus Wagner szerint az adatok „a kormányzat teljes kudarcát” bizonyítják:

A kormány teljesen elvesztette az irányítást. Havonta több mint ezer rendőri intézkedés menekültszállásokon egyértelmű bizonyíték. A vélt menedékkérők bűnelkövetési potenciálja továbbra is rendkívül magas szinten marad.