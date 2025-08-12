OroszországBrüsszelEurópahéliumgyárorosz-ukrán háború

Ukrajna támadást intézett Oroszország egyetlen héliumgyára ellen + videó

Az ukrán katonai hírszerzés drónjai augusztus 11-én csapást mértek az orenburgi héliumgyárra, amely Oroszország egyetlen ilyen létesítménye. A támadás jelentős hatással lehet az orosz rakétagyártásra. Ukrajna úgy tűnik mégsem érdekelt a békében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 12:25
Továbbra is tart az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Továbbra is tart az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Az RBC-Ukraine forrásai szerint a gyár kulcsfontosságú szerepet tölt be az orosz hadiipari komplexumban, mivel héliumot állít elő rakéták számára. A hélium nélkülözhetetlen a rakétahajtóművek üzemanyag-ellátásának biztosításához, írta meg az Origó. Ukrajna ezzel a lépéssel akár a békefolyamatot is megtorpedózhatja.

Nem mindenki számára fontos Ukrajna békéje (Fotó: AFP)
Nem mindenki számára fontos Ukrajna békéje (Fotó: AFP)

A helyi lakosok robbanássorozatot hallottak a finomító környékén, és drónokat láttak a levegőben. A hatóságok lezárták az M–5 Ural szövetségi autópálya egy szakaszát a támadás idején.

Az orenburgi üzem Európa egyik legnagyobb héliumtermelő vállalata, éves kapacitása mintegy 15 milliárd köbméter földgáz feldolgozását teszi lehetővé. 

A héliumot széles körben használják a rakétagyártásban, az űriparban és a repülésben.

Ez a precíziós támadás azt mutatja, hogy Ukrajna képes mélyen az orosz területen csapást mérni stratégiai fontosságú célpontokra. A művelet jelentős hatással lehet Oroszország rakétagyártási képességeire.

Ukrajna sorsáról Európa nélkül döntenek

Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aggódik, miután kimaradt Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozójából. Az ukrán vezető dühös és pánikban van a fejlemények miatt.

Borítókép: Továbbra is tart az orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

