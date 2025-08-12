Ukrajna támadást intézett Oroszország egyetlen héliumgyára ellen + videó

Az RBC-Ukraine forrásai szerint a gyár kulcsfontosságú szerepet tölt be az orosz hadiipari komplexumban, mivel héliumot állít elő rakéták számára. A hélium nélkülözhetetlen a rakétahajtóművek üzemanyag-ellátásának biztosításához, írta meg az Origó. Ukrajna ezzel a lépéssel akár a békefolyamatot is megtorpedózhatja.

Nem mindenki számára fontos Ukrajna békéje (Fotó: AFP)

A helyi lakosok robbanássorozatot hallottak a finomító környékén, és drónokat láttak a levegőben. A hatóságok lezárták az M–5 Ural szövetségi autópálya egy szakaszát a támadás idején.

🛸Reports say GUR struck the Orenburg Helium Plant – the only facility in Russia producing a critical component for missiles, the space industry, and aviation.



It is the sole helium producer in Russia and one of the largest in Europe, with an annual capacity to process around 15… pic.twitter.com/YhMQeqvpk5 — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 12, 2025

Az orenburgi üzem Európa egyik legnagyobb héliumtermelő vállalata, éves kapacitása mintegy 15 milliárd köbméter földgáz feldolgozását teszi lehetővé.