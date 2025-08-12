Ukrajna támadást intézett Oroszország egyetlen héliumgyára ellen + videó

Az RBC-Ukraine forrásai szerint a gyár kulcsfontosságú szerepet tölt be az orosz hadiipari komplexumban, mivel héliumot állít elő rakéták számára. A hélium nélkülözhetetlen a rakétahajtóművek üzemanyag-ellátásának biztosításához, írta meg az Origó. Ukrajna ezzel a lépéssel akár a békefolyamatot is megtorpedózhatja.
A helyi lakosok robbanássorozatot hallottak a finomító környékén, és drónokat láttak a levegőben. A hatóságok lezárták az M–5 Ural szövetségi autópálya egy szakaszát a támadás idején.
Az orenburgi üzem Európa egyik legnagyobb héliumtermelő vállalata, éves kapacitása mintegy 15 milliárd köbméter földgáz feldolgozását teszi lehetővé.