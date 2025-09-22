ÚjbudaközbeszerzésDKközétkeztetés

László Imre mindenkit hülyének néz menzaügyben

László Imre DK-s polgármester és csapata az Újbuda hasábjain büszkén hirdetik, hogy menzamentő akciót hajtottak végre, mert kemény munkával kellett megoldani a gyerekek közétkeztetését. A hősiesnek beállított akció azonban nem más, mint kész átverés, sőt annál is több, olyan ügy, amit a gyanús összefonódások miatt ki kell vizsgálni.

2025. 09. 22. 5:05
Több ezer XI. kerületi gyermek és idős étkeztetése függ az önkormányzattól Fotó: Bach Máté
Az újbudai közétkeztetése közbeszerzési eljárásának egyik résztvevője megtámadta a pályázat eredményét, a vizsgálat ideje alatt pedig a XI. kerület nem tud szerződést kötni a László Imréék által győztesnek remélt Julienne Kft.-vel, amely amúgy nemrégiben megbukott a Nébih-ellenőrzésen. A DK-s vezetésű XI. kerületi önkormányzat ennek kapcsán bejelentette: kemény munkával találtak egy főzőkonyhát, ahol ők maguk főzetnek, hogy ne legyen fennakadás a közétkeztetésben. 

 

Trükkös konyha

Újbuda polgármestere a közelmúltban azt állította, hogy minden feltétel adott a kerületi közétkeztetés biztosításához. Aggasztó azonban, hogy a közbeszerzésből kizárt Julienne Kft. és az önkormányzat intézménye, az Újbudai Gamesz valójában ugyanazt a konyhát, ugyanazokat a beszállítókat és ugyanattól a cégtől bérelt infrastruktúrát használja.

Ez azt a gyanút veti fel, hogy a kerület csak látszatmegoldással próbálja elfedni a valóságot: ugyanaz a cég szolgáltat, csupán más néven. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a konyhát bérbe adó PL-Estate Kft. azonos székhelyen működik és azonos tulajdonosi körrel rendelkezik, mint a Julienne Kft., ez pedig egyértelmű összefonódásra utal – mondta el lapunknak Szabó László fideszes önkormányzati képviselő. 

Ami a XI. kerületi Újszász utca 45/B alatti főzőkonyhát illeti, micsoda véletlen, pont itt van a már máskor megbírságolt Julienne Kft. egyik telephelye, amellyel ugyebár egyelőre tilos szerződést kötnie az önkormányzatnak. 

És ha mindez még nem lenne elég, a konyhát bérbe adó PL-Estate mögött ugyanaz a tulajdonosi kör áll, mint amit a Julienne Kft. mondhat magáénak. Informátoraink szerint az egész mögött a Demszky Gábor–Hagyó Miklós
„iskoláján” nevelkedett Kis-Fleischman Éva áll, akit most a kerületben előszeretettel „Újbuda nagyasszonyának” neveznek. 

 

Botrányos összefonódások

A helyben ellenzéki, kormánypárti politikus szerinte a szerződés véglegesen megbukott. 

Az alapanyag-beszerzések átláthatósága szintén megkérdőjelezhető. Egy ekkora volumenű közétkeztetés – amely több ezer gyermek mindennapi étkezését biztosítja – csak nyílt közbeszerzési eljárásokon keresztül valósulhatna meg. Mivel ilyen eljárások nem voltak, így teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a beszállítói szerződések nem a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően jöttek létre.

Külön figyelmet érdemel a polgármester kabinetfőnökének, Kis-Fleischmann Évának a szerepe. Az önkormányzat vezetése nyíltan elismeri, hogy ő felügyeli a közbeszerzési eljárásokat, miközben a családjához volt köthető az a tanácsadó cég, amely a kerület közbeszerzéseiben részt vesz. Ha valóban felmerült a gyanú, hogy a kabinetfőnök befolyásolta valamiképpen a pályázatot, akkor az ügyet azonnal ki kell vizsgálni.  Ez kísértetiesen emlékeztet arra a hozzáállásra, amelyet az önkormányzat a gazdagréti Szivárvány óvodában történt pedofilügyben tanúsított: ott is mindenkit mentegettek, majd az ügyészség bizonyítékok alapján letöltendő börtönbüntetést kért az elkövetőre – világított rá az ügy hátterére Szabó László, aki azonnali vizsgálatot vár el az önkormányzat részéről. 

 

Hatvankét gyerek, egy kiló kenyér

A kormánypárti politikus fontosnak tartja leszögezni: senki nem vitatja, hogy a kerületnek gondoskodnia kell a gyermekek és rászorulók mindennapi étkezéséről. De felmerül a kérdés: miért nem kezdték el időben a közbeszerzési eljárást, miért nem hosszabbították meg – a jogszabály adta lehetőségek között – az előző szolgáltató szerződését? Ehelyett tisztázatlan szerződések alapján látják el a közétkeztetést.
 

A szolgáltatás minősége pedig a lakossági panaszok alapján szintén kifogásolható. Az óvodákban például csípős, a gyermekek számára fogyaszthatatlan ételeket szolgáltak fel, és előfordult, hogy 62 gyermek számára mindössze egy kilogramm kenyeret biztosítottak.

Újbuda gyermekei és idősei nem lehetnek politikai játszmák vesztesei. A közétkeztetés alapvető közszolgáltatás, amelynek biztonságát, minőségét és átláthatóságát minden körülmények között garantálni kell. Ezért felszólítom a polgármestert, hogy a képviselő-testület előtt adjon számot a beszerzéssel kapcsolatos korábbiakban felvetett kérdésekről, a beszállítói szerződések jogszerűségéről, valamint a kabinetfőnökkel szemben felmerült
vádak kezeléséről – összegezte a jelenleg ellenzékben lévő képviselő, akinek véleményét, bejelentéseit a hivatal igyekszik szőnyeg alá söpörni.

