A polgármester helyett valójában egy baloldali kör irányítja Újbudát

– Nagyon egyszerű a képlet, nyilván egy kapcsolatrendszeren keresztül kerültek a régi baloldali szereplők fontos pozícióba Újbudán – mondta el lapunknak Szabó László, a kerületi Fidesz-frakció vezetője. Kiemelte, az egyik első ilyen szereplő volt Kis-Fleischmann Éva, a polgármester kabinetfőnöke, akit számos levitézlett balos arc követett.

Dr. László Imre polgármester és a kabinetfőnök, Kis-Fleischman Éva beszélget a BME rektorával, Charaf Hassannal (Forrás: Facebook/Charaf Hassan)

Demszky Gábor egykori főjegyzője, Tiba Zsolt például egyértelműen úgy került ide, hogy Kis-Fleischmann Éva megkereste őt azzal, hogy Zuglóban úgyis változás lesz, nekünk pedig kellene egy új jegyző. Így lett Újbuda jegyzője a kabinetfőnök korábbi főnöke

– jelentette ki a frakcióvezető. Hozzátette, mostanra teljesen egyértelműen látszik, hogy László Imre polgármester és a testület helyett egy baloldali kör bitorolja a hatalmat Újbudán.

Még a baloldali képviselők is polgármester asszonynak hívják Kis-Fleischmann Évát, aki kabinetfőnökként a 79 éves László Imre kezéből kicsavarta a hatalmat. A polgármester pedig alig van bent a hivatalban, fogalma sincs arról, hogy mi történik a kerületben

– emelte ki a politikus. Elmondta, éppen ezért a kabinetfőnöknek életbe vágó kérdés volt, hogy hozzá közel álló jegyzőt hozzon a hivatalba, ketten ugyanis képesek irányítani a hivatalt és az önkormányzatot.

Egyértelműen olyan ügyekben mozog az Éva, ami amúgy nem kabinetfőnöki hatáskör

– jelentette ki Szabó László. Hozzátette, a Demszky-éra levitézlett szereplőinek hatalomra jutásával egyértelművé vált, hogy Újbuda mindösszesen egy kifizetőhely a baloldal számára.

A baloldali koalíció kifizetőhelynek használja Újbudát, és amíg a képviselők nem ismerik fel, hogy ez milyen rossz irány, addig folyamatosan romlani fog a kerület megítélése és a működés hatékonysága is

– tette hozzá a politikus. A frakcióvezető példaként hozta, hogy számos politikai kitartott van fizetési listán Újbudán, akik érdemben nem tesznek hozzá a kerület működéséhez.

Romlik a hivatal hatékonysága, sokan ugyanis nem hajlandók együtt dolgozni Tiba Zsolt jegyzővel, és az említett kör tagjaival, akik birtokukba vették a hivatalt

– zárta a beszélgetést Szabó László.