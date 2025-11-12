polgármesterÚjbudaTiba ZsoltKis-Fleischman ÉvaLászló Imre

A polgármester helyett valójában egy baloldali kör irányítja Újbudát

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a megválasztott képviselők és a polgármester helyett a Demszky-éra emberei irányítják Budapest legnépesebb kerületét.

Gábor Márton
2025. 11. 12. 18:12
Borítókép: Kis - Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)
Borítókép: Kis - Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)
– Nagyon egyszerű a képlet, nyilván egy kapcsolatrendszeren keresztül kerültek a régi baloldali szereplők fontos pozícióba Újbudán – mondta el lapunknak Szabó László, a kerületi Fidesz-frakció vezetője. Kiemelte, az egyik első ilyen szereplő volt Kis-Fleischmann Éva, a polgármester kabinetfőnöke, akit számos levitézlett balos arc követett.

Dr. László Imre polgármester, és kabinetfőnök Kis-Fleischman Éva beszélget a BME rektorával, Charaf Hassannal. (Forrás: Facebook! Charaf Hassan)
Dr. László Imre polgármester és a kabinetfőnök, Kis-Fleischman Éva beszélget a BME rektorával, Charaf Hassannal (Forrás: Facebook/Charaf Hassan)

Demszky Gábor egykori főjegyzője, Tiba Zsolt például egyértelműen úgy került ide, hogy Kis-Fleischmann Éva megkereste őt azzal, hogy Zuglóban úgyis változás lesz, nekünk pedig kellene egy új jegyző. Így lett Újbuda jegyzője a kabinetfőnök korábbi főnöke

– jelentette ki a frakcióvezető. Hozzátette, mostanra teljesen egyértelműen látszik, hogy László Imre polgármester és a testület helyett egy baloldali kör bitorolja a hatalmat Újbudán. 

Még a baloldali képviselők is polgármester asszonynak hívják Kis-Fleischmann Évát, aki kabinetfőnökként a 79 éves László Imre kezéből kicsavarta a hatalmat. A polgármester pedig alig van bent a hivatalban, fogalma sincs arról, hogy mi történik a kerületben

– emelte ki a politikus. Elmondta, éppen ezért a kabinetfőnöknek életbe vágó kérdés volt, hogy hozzá közel álló jegyzőt hozzon a hivatalba, ketten ugyanis képesek irányítani a hivatalt és az önkormányzatot. 

Egyértelműen olyan ügyekben mozog az Éva, ami amúgy nem kabinetfőnöki hatáskör

– jelentette ki Szabó László. Hozzátette, a Demszky-éra levitézlett szereplőinek hatalomra jutásával egyértelművé vált, hogy Újbuda mindösszesen egy kifizetőhely a baloldal számára. 

A baloldali koalíció kifizetőhelynek használja Újbudát, és amíg a képviselők nem ismerik fel, hogy ez milyen rossz irány, addig folyamatosan romlani fog a kerület megítélése és a működés hatékonysága is

– tette hozzá a politikus. A frakcióvezető példaként hozta, hogy számos politikai kitartott van fizetési listán Újbudán, akik érdemben nem tesznek hozzá a kerület működéséhez. 

Romlik a hivatal hatékonysága, sokan ugyanis nem hajlandók együtt dolgozni Tiba Zsolt jegyzővel, és az említett kör tagjaival, akik birtokukba vették a hivatalt

– zárta a beszélgetést Szabó László. 

Amint arról nemrég elsőként beszámoltunk, stratégiai pozíciókat tudhat magáénak Újbuda önkormányzatában egy óbaloldali, döntően a régi SZDSZ-hez tartozó csoport. A 2024-es önkormányzati és EP-választásokat követően sorra kezdtek a DK-s László Imre vezette kerület kulcspozícióiba beszivárogni a 2010 előtti politikai elit kitartottjai. 

Borítókép: Kis-Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)

