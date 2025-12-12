Ezek ugyanazok: a már ismert álhírgyártó az egyik szerzője Magyar Péter „leleplező” dokumentumának

A Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantója és a Soros-féle Közép-európai Egyetem (CEU) egyik korábbi kutatója készítette többek között azt a Magyar Péter által eltitkoltnak és óriási botránynak titulált gyermekvédelmi jelentést, amelyet pénteken tett közzé a Tisza Párt a saját honlapján – fedte fel a Mandiner. Mint írták, az ellenzéki szervezet óriási durranásnak szánta a dokumentumot, amelynek szerzőit megpróbálták kitakarni, ám mindez olyan gyengén sikerült, hogy jelenleg is bárki könnyen kiderítheti a neveket.

A dokumentumon ugyanis elég kicsit lejjebb vinni a kurzort, és máris feltűnik, hogy fehérre írták át az eredetileg fekete betűket a neveknél, kimásolva pedig az is láthatóvá válik, hogy kik állnak a 2021-es jelentés mögött.

A fehér háttéren nem látszódnak a fehér betűk

A hat személy mindegyike szociológusként dolgozik. Egyikük Sebhelyi Viktória, aki az interneten elérhető információk szerint 2013 és 2015 között a Soros-egyetemen volt kutató, a gyermekkereskedelmet térképezte fel a szexuális kizsákmányolástól a koldulásra kényszerítésig. Nála sokkal ismertebb Kuslits Gábor neve, az egykori szociális gondozóé, aki szeptemberben robbantotta ki az elhíresült Szőlő utcai álhírbotrányt. Kuslits volt az, aki a Válasz Online-nak adott interjújában – amelyet több baloldali portál is forráskritika nélkül vett át – súlyos állításokat fogalmazott meg.

Hiába beszélt az interjúban eltussolásokról, soha nem tett az általa említett ügyekben semmilyen jelzést vagy panaszt, holott jelzőrendszeri tagként erre törvény kötelezte volna.

Később, amikor tanúként hallgatták ki, ő maga is csak annyit mondott a korábbi állításairól, hogy ezek közszájon forgó pletykák voltak.

A Mandiner úgy tudja, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt tett feljelentést ellene. Állítólag Kuslits 1996-ban kezdte pályáját szociális gondozóként, majd 2013 és 2021 között fővárosi vezetőként dolgozott a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben. Környezete szerint alkoholproblémákkal küzdött. 2021-ben vezetői megbízatását visszavonták, majd 2022 októberében megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya is a Kossuth Lajos Gyermekotthonban. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy Kormányinfón is azt mondta róla, hogy egy sértett ember vádaskodásáról van szó, aki elbocsátása miatt akar bosszút állni.