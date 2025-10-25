Felsültek a Szőlő utcai álhírbotrány rágalmazói, nyilvános bocsánatkérésre szólít fel a KDNP + videó

A kormánytagokat, köztük a miniszterelnök-helyettest a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán alaptalanul rágalmazták meg – közölte a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP).

Szolidaritási akció Juhász Péter mellett (Fotó: Polyák Attila)

A párt elvárja, hogy mindazok,

akik a hamis vádakat megfogalmazták vagy terjesztették, nyilvánosan kérjenek bocsánatot.

A KDNP emlékeztetett: az ügyet a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vizsgálja, soron kívüli eljárásban, amelybe bekapcsolódott a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is.

A vizsgálat során megállapították, hogy a „Zsolti bácsi” néven említett állítólagos szereplő létezését semmilyen konkrét bizonyíték vagy tanúvallomás nem támasztja alá, és politikus részéről sem merült fel bűncselekmény gyanúja.

A KDNP ezért határozottan elutasítja a rágalmakat.

Nincs politikus érintettje az ügynek

A Szőlő utcai javítóintézetet érintő nyomozást 2025. szeptember 26. óta a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozócsoport soron kívüli eljárásban végzi – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Az ügyészség felkérésére az eljárásban a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is közreműködik.

A nyomozásban kiterjedt adatgyűjtés és a bizonyítékok széles körű beszerzése zajlott és zajlik jelenleg is. Ennek során a nyomozó ügyészség

elsők között vizsgálta a közvéleményt kiemelten foglalkoztató, a sajtóban „Zsolti bácsinak” nevezett állítólagos személy ügyét is.

Az eljárás során a nyomozó ügyészség igazságügyi informatikai szakértőt vont be a Juhász Péter blogger által nyilvánosságra hozott hangfelvétel eredetiségének és az információt közlő személy személyazonosságának vizsgálatára. Juhász Péter az eljárás során együttműködött az ügyészséggel, megnevezte Látó Jánost, aki a hangfelvételen „Zsolti bácsiról” beszélt.

A nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki a rendszeresen videókat megosztó, így nyilvános szereplőnek minősülő Látó Jánost. A tanú előbb Juhász Péter tanúvallomásának, majd

önmagának is több ponton ellentmondó vallomást tett, ügyvédje jelenlétében úgy nyilatkozott, hogy sem az általa hivatkozott „két srác”, sem az általuk említett sértettek nem nevezték meg, ki az állítólagos „Zsolti bácsi”.

Arra sem tudott egyértelmű választ adni, hogy honnan vette, ki mondta az állítólagos személyről, hogy az egy „nagyon magas rangú politikus”. Látó János elmondta azt is, hogy a mai napig nem tudja, ki volt az a „két srác”, aki annak idején odament hozzá, összesen három percet beszélt velük. Olyan adatot nem tudott közölni az ügyészséggel, amelynek alapján az illetőket be lehetne azonosítani. Látó János tanú nem vállalta vallomásának műszeres, azaz poligráfos vizsgálatát.