Felsültek a Szőlő utcai álhírbotrány rágalmazói, nyilvános bocsánatkérésre szólít fel a KDNP + videó

A Kereszténydemokrata Néppárt határozottan visszautasítja a Szőlő utcai álhírbotrányban megfogalmazott vádakat, és nyilvános bocsánatkérést vár el mindazoktól, akik alaptalan rágalmakkal illették a kormány tagjait. A párt rámutatott: a hatósági vizsgálatok nem találtak politikusra utaló bűncselekménygyanút.

2025. 10. 25. 18:55
Szolidaritási tüntetés Juhász Péter mellett a Kossuth téren, demonstráció Polyák Attila
A kormánytagokat, köztük a miniszterelnök-helyettest a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán alaptalanul rágalmazták meg – közölte a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP).

Szolidaritási tüntetés Juhász Péter mellett a Kossuth téren, Látó János demonstráció
Szolidaritási akció Juhász Péter mellett (Fotó: Polyák Attila)

A párt elvárja, hogy mindazok,

akik a hamis vádakat megfogalmazták vagy terjesztették, nyilvánosan kérjenek bocsánatot.

A KDNP emlékeztetett: az ügyet a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vizsgálja, soron kívüli eljárásban, amelybe bekapcsolódott a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is.

A vizsgálat során megállapították, hogy a „Zsolti bácsi” néven említett állítólagos szereplő létezését semmilyen konkrét bizonyíték vagy tanúvallomás nem támasztja alá, és politikus részéről sem merült fel bűncselekmény gyanúja.

A KDNP ezért határozottan elutasítja a rágalmakat.

 

Nincs politikus érintettje az ügynek

A Szőlő utcai javítóintézetet érintő nyomozást 2025. szeptember 26. óta a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozócsoport soron kívüli eljárásban végzi – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Az ügyészség felkérésére az eljárásban a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is közreműködik.

A nyomozásban kiterjedt adatgyűjtés és a bizonyítékok széles körű beszerzése zajlott és zajlik jelenleg is. Ennek során a nyomozó ügyészség

elsők között vizsgálta a közvéleményt kiemelten foglalkoztató, a sajtóban „Zsolti bácsinak” nevezett állítólagos személy ügyét is.

Az eljárás során a nyomozó ügyészség igazságügyi informatikai szakértőt vont be a Juhász Péter blogger által nyilvánosságra hozott hangfelvétel eredetiségének és az információt közlő személy személyazonosságának vizsgálatára. Juhász Péter az eljárás során együttműködött az ügyészséggel, megnevezte Látó Jánost, aki a hangfelvételen „Zsolti bácsiról” beszélt.

A nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki a rendszeresen videókat megosztó, így nyilvános szereplőnek minősülő Látó Jánost. A tanú előbb Juhász Péter tanúvallomásának, majd

önmagának is több ponton ellentmondó vallomást tett, ügyvédje jelenlétében úgy nyilatkozott, hogy sem az általa hivatkozott „két srác”, sem az általuk említett sértettek nem nevezték meg, ki az állítólagos „Zsolti bácsi”.

Arra sem tudott egyértelmű választ adni, hogy honnan vette, ki mondta az állítólagos személyről, hogy az egy „nagyon magas rangú politikus”. Látó János elmondta azt is, hogy a mai napig nem tudja, ki volt az a „két srác”, aki annak idején odament hozzá, összesen három percet beszélt velük. Olyan adatot nem tudott közölni az ügyészséggel, amelynek alapján az illetőket be lehetne azonosítani. Látó János tanú nem vállalta vallomásának műszeres, azaz poligráfos vizsgálatát.

A nyomozó ügyészség a sérelmezett bűncselekmények lehetséges elkövetési helyeként a sajtóban megjelölt település közeli

gyermekvédelemi intézményekben és azok környékén széles körű tanúkutatást és adatgyűjtést végzett, azonban senki nem hallott korábban a Látó János által említett történetről.

A nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki a korábban sajtónyilatkozatot tett Kuslits Gábort is, aki azon túl, hogy „közszájon forgó” dologként tett említést az ügyről, nem tudott megnevezni egyetlen olyan konkrét személyt sem, akitől az ügyet hallotta, illetve aki az ügyet érdemben előbbre vivő információkkal szolgálhatna.

Az ügyészség tanúként hallgatta ki azt a nem közszereplő személyt is, akire Káncz Csaba akként hivatkozott, hogy egy „befolyásos politikuscsaládnak a tagjától” szerzett tudomást két politikusról, akiknek kislányokat, illetve kisfiúkat szállítottak. A tanú ügyvédje jelenlétében tett vallomásában ezt cáfolta, arról számolt be, hogy az ügyről úgy hallott, mint ami „a városban közbeszéd tárgyát képezi”,

egyetlen konkrét tényről vagy lehetséges tanúról sem tudott beszámolni.

Az ügyben beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a sajtóban „Szőlő utcai ügyként” hívott nyomozást egyéb vonatkozásokban továbbra is folytatja – tájékoztatott az ügyészség.

Borítókép: Szolidaritási akció Juhász Péter mellett (Fotó: Polyák Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

