Világos, mint a nap: nincs politikus érintettje a Szőlő utcai botránynak

A Szőlő utcai ügy kapcsán a beszerzett adatok alapján politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja – tájékoztatta az Indexet Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője. A nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen alakult csoport soron kívüli eljárásban végzi.

Nagyo lábon élt a Szőlő utcai igazgató, egy személygépkocsit is lefoglaltak (Forrás: Facebook)

A nyomozás során több tanút hallgattak meg, de

egyikük sem tudott pontos választ adni arra, ki az állítólagos „Zsolt bácsi”, és arra sem, hogy ki nevezte a személyt „nagyon magasrangú politikusnak”.

Mint ismert, idén májusban letartóztatták Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját. A gyanú szerint élettársával együtt több fiatal helyzetét kihasználva prostitúciós tevékenységre kényszerítette őket, miközben papíron az intézményben alkalmazták őket. Juhász Pétert emberkereskedelem, kényszermunka, többrendbeli közfeladati visszaélés és lőfegyverrel visszaélés bűntettével gyanúsították.

Az ügynek jelenleg két gyanúsítottja van, akiknek a letartóztatását a nyomozási bíró ügyészi indítványra november 29-ig hosszabbította meg.

Látó János megtagadta vallomása poligráfos vizsgálatát

Az Index a Szőlő utcai javítóintézet ügyének jelenlegi állásáról érdeklődött a Központi Nyomozó Főügyészségnél. Kovács Katalin szóvivő, főügyészségi ügyész közölte, hogy a nyomozást 2025. szeptember 26. óta a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség megalakult nyomozó csoportja soron kívüli eljárásban végzi, közreműködnek a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai is.

Látó János és Juhász Péter Forrás: MN-Montázs

A nyomozás során kiterjedt adatgyűjtés zajlik, és elsőként vizsgálták a sajtóban „Zsolt bácsi”-ként emlegetett személy ügyét. Az ügyészség igazságügyi informatikai szakértőt is bevont, hogy ellenőrizze Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel eredetiségét és a felvételt szolgáltató személyazonosságát. Juhász Péter együttműködött az ügyészséggel, megnevezve Látó Jánost, aki a felvételen a „Zsolt bácsiról” beszélt.

A nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki Látó Jánost, aki rendszeresen tesz közzé videókat, így nyilvános szereplőnek minősül.

Látó János több ponton ellentmondott korábbi vallomásának, és ügyvédje jelenlétében elmondta, hogy sem az általa hivatkozott „két srác”, sem az érintett sértettek nem nevezték meg, ki az állítólagos „Zsolt bácsi”, illetve honnan származik az információ, miszerint a személy „nagyon magasrangú politikus”.

Hozzátette, hogy a mai napig nem tudja, ki volt az a „két srác”, akikkel összesen három percet beszélt, és nem tudott olyan adatot adni, amely alapján az illetőket be lehetne azonosítani.