Álhírbotrány: Minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytat az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

A Központi Nyomozó Főügyészség vette át a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozást – derült ki a Legfőbb Ügyészség pénteki közleményéből. A minden részletre kiterjedő vizsgálatra egy külön nyomozócsoport alakult. Ellenzéki szereplők és influenszerek ebből az ügyből kreáltak egy brutális lejárató kampányt Semjén Zsolt ellen és a kormány ellen.

Munkatársunktól
2025. 09. 26. 12:32
A Legfőbb Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta – írja közleményében a Legfőbb Ügyészség. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) soron kívül, nyomozócsoportban folytatja le – tették hozzá. A közleményben az írták, hogy 

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben. A Legfőbb Ügyészség – a büntetőéljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – a mai napon úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el

Külön nyomozócsoport alakult

A közleményben az is szerepel, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán, az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozócsoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el. 

A nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – 2025. november 29-ig –meghosszabbította – írták.

Minden alapot nélkülöző lejáratókampány

Ismert, ebben az ügyben vették őrizetbe a javítóintézet volt igazgatóját és élettársát májusban. 

Hónapokkal később pedig ezt az eljárást kihasználva egy jól körülhatárolható – influenszerekből és ellenzéki politikusokból álló – kör brutális lejáratókampányt indított Semjén Zsolt és a kormány ellen, valamint pedofilügyet kiáltott annak ellenére, hogy nincs kiskorú sértett.

Minderről a közvélemény Tuzson Bence igazságügyi miniszter által a Szőlő utcai javítóintézet ügyében zajló nyomozásról készített jelentéséből tudhatott meg többet. 

A jelentés szerint nem történt kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény az intézményben, politikusok pedig pláne nem érintettek az ügyben

Tanúként alaposan felsültek a rágalmazók

Az egész rágalomhadjárat azután kezdődött, hogy megjelent egy interjú a Válasz Online-on Kuslits Gáborral, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatójával, aki mindenféle bizonyíték nélkül azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik a letartóztatott volt intézményigazgatót védték és egyiknek fiúkat vittek, a másiknak lányokat szállítottak a javítóintézetből. 

Pár nappal Káncz Csaba, a Privátbankár nevű online lap újságírója szintén bizonyítékok nélkül politikusokat nevezett meg (egyikük Semjén Zsolt volt) és utalt arra, hogy ők azok, akiknek gyerekeket szállítottak.

A rendőrség a nyomozásban mindkettőjüket tanúként hallgatta ki, igazmondásra kötelezve pedig már mentegetőzésbe kezdtek és elismerték, hogy csak szóbeszédeket hallottak, nincsenek bizonyítékaik. 

Az ügyben Káncz Csabát érintően külföldi titkosszolgálati szál is felmerült.

