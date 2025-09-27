Nagyobb lábon élt a Szőlő utcai igazgató, ez feltűnt a hatóságoknak

– A Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán fontos tisztázni, hogy mi keltette fel a hatóságok gyanúját Juhász Péter Pállal szemben. A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) a kifogástalan életvitel ellenőrzése során azt tapasztalta, hogy az igazgatónak és társának az életmódja nem áll arányban a jövedelmi viszonyaikkal.

Jóval nagyobb lábon éltek, mint amennyit hivatalosan kerestek. Például egy Lexusuk volt, ami feltűnést keltett

– írta közösségi oldalán Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Hozzáfűzte: az is gyanússá vált, hogy egyes fiatal lány alkalmazottak nem tudták megmondani, mi a munkakörük, mit csinálnak nap mint nap. Emellett viszont Ford Ranger Raptoruk volt.

Egy lefoglalt személygépkocsi (Forrás: Facebook)

– Mint a nyomozás kiderítette,

az ő hivatalos munkakörük csak fedőállás volt, valójában futtatták őket. A kifogástalan életvitel ellenőrzését az ellenzék folyamatosan támadta.

Egyes NGO-k is élesen bírálták, így a TASZ vagy a Demokratikus Jogállamért Egyesület. Jól látható viszont, hogy a felderítést elősegítette, hogy az NVSZ-nek széles körű ellenőrzési jogosítványai lettek a gyermekvédelem területén. Így eredményesebbé vált a nyomozás és Juhász Péter Pál kezén is kattant a bilincs – zárta a bejegyzést Rétvári Bence.