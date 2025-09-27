– Elmentek ti a… – kezdi bejegyzését Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője. Mint írja: látja, okoskodik a Telex a Szőlő utcai álhírbotrányról. Arra jutottak, hogy a Fidesz politikusai

az elmúlt napokban megtorlással fenyegettek és „Semjénből megpróbáltak áldozatot csinálni”.

Forrás: Facebook

– Még egyszer: Semjénből megpróbáltak áldozatot csinálni. A Fidesz politikusai. Írja a Telex. Az a Telex, amelyik vastagon benne van az álhírek felhangosításában, és a külföldről fizetett hálózat egyik fontos tagja – húzta alá a szóvivő. Hozzátette:

az igazság az, hogy a Telex és a teljes álhírterjesztő horda ment neki Semjén Zsoltnak (és személyén keresztül a magyar államnak), miközben pontosan tudták a vérszomjas patkányok, hogy semmi alapja a miniszterelnök-helyettes elleni virtuális gyilkosságnak.



– Semjén Zsolt a liberális, tiszás, ellenzéki álhírterjesztők áldozata, és nem utólag „próbáltak áldozatot csinálni belőle” a fideszes politikusok.

Menekülnek, mosakodnak, kenik szét a felelősséget.

Rettegnek a propagandisták. Felveszik az áldozati pózt. De már késő – hangsúlyozta Németh Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője azt is megjegyzi, hogy akik ráncot látnak Ruszin-Szendi fegyvere helyett a kabátján, akik szerint nem tiszások fenyegettek akasztással Kötcsén, akik kritika nélkül terjesztik Magyar Péter hazug rágalmait, és akik napokon át Zsolti bácsiznak, azok hiába próbálnak menekülni. Nekik már annyi.