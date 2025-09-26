Kirobbantják az álhírbotrányt, most pedig mértéktartásra szólítanak – balról kapott kemény kritikát a Válasz Online

Nem kíméli a Válasz Online-t legfrissebb facebook-posztjában Mandula Viktor újságíró. A Nyugati Fény blog alapítója arra reagált, hogy az álhírbotrányt kirobbantó portál ma már meg akarja védeni Semjén Zsoltot.

Micsoda fordulat! Ma már az a portál szólít fel mértéktartásra Semjén-ügyben, akik minden újságírói etikai normát megtaposva szeptember 8-án útjára indították a bizonyítatlan pletykát a két magas rangú politikusnak szállított gyerekekről

– írja Mandula Viktor. Emlékeztetett, két hete még azt írták, az egyiknek a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat. Most viszont már azt írják, hogy nem szabad alaptalanul vádaskodni

Mi lesz a következő? A viszkis rabló lesz az OTP reklámarca? Lagzi Lajcsi villanyóra-leolvasási tanácsokat ad?

– tette fel a kérdést az újságíró. Bejegyzését úgy zárta:

Magyarország. Itt kell élned, hogy elhidd.

Mint megírtuk, nemcsak a Válasz Online farol ki az ügy mögül, a 444 is arról írt, hogy senki nem vezényelt lejárató kampányt, emiatt Kocsis Máté tette helyre a balliberális portált.

Az álhírbotrány miatt váratlan helyről is megvédték Semjén Zsoltot, beszámoltunk róla, hogy a volt SZDSZ-es képviselő, Horn Gábor szerint sem szabad ilyet csinálni. Sőt, az álhírbotrány még a baloldali véleményvezérnek számító Pankotai Lilinek is sok volt.

Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában pedig arról beszélt, hogy súlyos jogkövetkezmények várnak azokra, akik ilyen súlyos álhíreket terjesztenek.