Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

Horn GáborSemjén ZsoltATV Start

Váratlan helyről védték meg Semjén Zsoltot + videó

Ez korrekt volt: Horn Gábor kiállt a miniszterelnök-helyettes mellett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 14:46
Horn Gábor az ATV-ben Forrás: Képernyőfotó
A volt SZDSZ-es politikus, Horn Gábor az ATV Start című műsorában kijelentette, hogy személyesen is jól ismeri az ügyben a baloldal által igaztalanul megvádolt Semjén Zsoltot és kizárnak tartja, hogy a vádak igazak legyenek.

 Én Semjént személyesen jól ismerem. Kizártnak tartom, hogy ez megtörtént volna vele. Ez az én személyes véleményem

– fogalmazott. Hozzátette: „Nem lehet valakit még úgy se belekeverni egy ilyenbe, hogy úgy csinálok, mintha nem ő lenne, de közben mindenki tudja, hogy ő. Ez nem elfogadható, egészen addig, amíg nincs érvényes bizonyíték ezekre a szörnyű bűnökre.”

Horn, aki a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke, a műsorban rámutatott arra is: „Itt nem egy akármilyen ügyről van szó, itt családok, emberi egzisztenciák és életek mehetnek tönkre egy félresikerült gyanúsítgatás következtében, aminek az alapja, hogy valaki azt nyilatkozta valahol, hogy hallott arról, hogy a nem tudom, ki a nem tudom, kinek mit szállított.”

Horn Gábor hozzátette, utalva az ellenzéki politikusok hozzáállására is, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet.

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

