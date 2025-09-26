Már hátrál a Válasz Online: megvédenék Semjén Zsoltot, miután az ő cikkükkel kezdődött az álhírbotrány

Bár a Válasz Online robbantotta ki az álhírbotrányt, most mégis úgy tesznek, mintha nem lenne közük hozzá – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A hírportál kiszúrta Stumpf András véleménycikkét, amely a következő címet kapta: „Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER”. A szerző szerint „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolt bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”

Stumpf András, a Válasz Online publicistája (Forrás: YouTube)

A Mandiner viszont emlékeztetett, az említett interjúból nem véletlenül nem „a megfelelő irányba” folytatódott a történet: Kuslits Gábor azt állította, két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik védték Juhász Péter Pált, az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat.

A Válasz Online újságírójának, Sashegyi Zsófiának az volt erre a következő kérdése, hogy Juhász Péter Pál hány év börtönbüntetést kaphat. Vagyis nem kérdezett vissza a súlyos állításra, nem kért bizonyítékokat, nem kereste a tényeket, amelyekkel igazolni lehetett volna az „emlegetést”. A Mandiner rámutatott: nem véletlen, hogy a cikk megjelenését követően rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt jelentették fel a volt gyermekotthon-vezetőt.

Információik szerint az ÁGOTA Alapítvány, amelynek Kuslits a munkájára hivatkozott, több súlyos ténybeli tévedés miatt helyreigazítási kérelmet nyújtott be a Válasz Online szerkesztőségének.

A Mandiner felhívta a figyelmet arra is, a Válasz Online interjújában megjelent durva állításokat több baloldali portál is forráskritika nélkül vette át. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök ma közösségi oldalán közölte: „Aki pedig egy másik embert pedofil bűncselekménnyel vádol meg minden alap és bizonyíték nélkül, azt súlyosan meg kell büntetni.”

A Szőlő utcai javítóintézetben történtek Orbán Viktor hagyományos pénteki reggeli rádióinterjújában is szóba kerültek. A miniszterelnök azt mondta, ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkre tegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert, vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.