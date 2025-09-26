Rendkívüli

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

Orbán Viktor: Egyetlen miniszter becsületéhez sem férhet kétség

A kormányfő közölte, aki egy másik embert pedofil bűncselekménnyel vádol meg minden alap és bizonyíték nélkül, azt súlyosan meg kell büntetni.

2025. 09. 26. 9:08
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. február 14-én
„A kormány egyetlen tagja sem érintett, egyetlen miniszter becsületéhez sem férhet kétség” – írta a Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatban Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök leszögezte: az ügynek kiskorú sértettje nincs, az igazgató pedig börtönben van.

A kormányfő bejegyzésében hangsúlyozta:

Aki pedig egy másik embert pedofil bűncselekménnyel vádol meg minden alap és bizonyíték nélkül, azt súlyosan meg kell büntetni.

A Szőlő utcai javítóintézetben történtek Orbán Viktor hagyományos pénteki reggeli rádióinterjújában is szóba kerültek. A miniszterelnök azt mondta,

ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkre tegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert, vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. február 14-én


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

