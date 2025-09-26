Kocsis Máté: Mindenkire kiterjedhet a megtorlás, aki részt vett a Szőlő utcai lejárató akcióban

– Tekintettel arra, hogy itt nem csak személyek rágalmazásáról van szó, hanem az államszervezet megbénítására irányuló cselekvésről is, minden létező jogi eszközt fel kell használni, és minden létező állami információt meg kell szerezni ahhoz, hogy világossá váljon, milyen hálózat állította elő ezt a helyzetet – fogalmazott Kocsis Máté az Indexnek adott interjúban a Szőlő utcai ügyről.

Semjén Zsoltot piszkos és méltánytalan vád érte (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Fidesz frakcióvezetője szerint olyan dolog történt, aminek következtében megbénulhatott volna az állam cselekvőképessége, stabilitása. A megtorlás kapcsán jelezte, hogy azokat érintheti, akik kitalálták, megtervezték és végrehajtották ezt a lejárató akciót. Emellett szükségesnek gondolja a feljelentést mindenkivel szemben, aki kitalálta, megtervezte és végrehajtotta az akciót.

Az események láncolata és a kormány jelentése már most sok mindent világossá tesz, de elvárjuk a hatóságoktól, hogy mindent részletesen derítsenek fel

– húzta alá a politikus.

Úgy véli, hogy többen megijedtek és már menekülnek a helyzetből, de azt is érzékeli, hogy sokan még tovább akarják vinni a hamis kampányt. Kocsis közölte, hogy veszélyeztetné a hálózat pontos és alapos feltérképezését, ha most nyilvánosságra kerülne, hogy az ügyet melyik befolyásos és gazdag ellenzéki család egy tagja indította el.

A frakcióvezető emberileg megérti Semjén Zsolt parlamenti felszólalását, amiben reagált az ügyre, mert piszkos és méltánytalan vád érte.

Az ő személye ellen irányult a rágalomhadjárat. Beszédes, hogy azok, akik a vádat fenn akarták tartani, a felszólalása után is tovább provokálták. Charlie Kirköt ólommal ölték meg, Semjén Zsoltot pedig ezzel a váddal akarták

– tette hozzá.

Kocsis Máté leszögezte, hogy Zsolti bácsi kitalált karakterét Juhász Péter (az Együtt–PM korábbi politikusa – a szerk.) alkotta meg. A rágalomhadjárat forgatókönyve szerint ez a kitalált Zsolti bácsi az ózdi gyermekotthonba jár lesötétített autóval olyan koromsötétben, hogy a gyerekek nem is látják az arcát.

Nem túl életszerű, de a legnagyobb bökkenő az, hogy Ózdon nincs gyermekotthon, de még a környéken sincs

– hívta fel a figyelmet.