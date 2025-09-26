Rendkívüli

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

Kocsis MátéFideszfrakcióvezető

Kocsis Máté: Mindenkire kiterjedhet a megtorlás, aki részt vett a Szőlő utcai lejárató akcióban

Kocsis Máté az Indexnek adott interjúban beszámolt a Szőlő utcai ügy legújabb fejleményeiről. A Fidesz frakcióvezetője szerint olyan dolog történt, aminek következtében megbénulhatott volna az állam cselekvőképessége. Mint jelezte, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes személye ellen indult rágalomhadjárat. Azt pedig elvárják a hatóságoktól, hogy mindent részletesen derítsenek fel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 9:32
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
– Tekintettel arra, hogy itt nem csak személyek rágalmazásáról van szó, hanem az államszervezet megbénítására irányuló cselekvésről is, minden létező jogi eszközt fel kell használni, és minden létező állami információt meg kell szerezni ahhoz, hogy világossá váljon, milyen hálózat állította elő ezt a helyzetet – fogalmazott Kocsis Máté az Indexnek adott interjúban a Szőlő utcai ügyről. 

Budapest, 2025. szeptember 22. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Máthé Zoltán
Semjén Zsoltot piszkos és méltánytalan vád érte (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Fidesz frakcióvezetője szerint olyan dolog történt, aminek következtében megbénulhatott volna az állam cselekvőképessége, stabilitása. A megtorlás kapcsán jelezte, hogy azokat érintheti, akik kitalálták, megtervezték és végrehajtották ezt a lejárató akciót. Emellett szükségesnek gondolja a feljelentést mindenkivel szemben, aki kitalálta, megtervezte és végrehajtotta az akciót.

Az események láncolata és a kormány jelentése már most sok mindent világossá tesz, de elvárjuk a hatóságoktól, hogy mindent részletesen derítsenek fel

– húzta alá a politikus.

Úgy véli, hogy többen megijedtek és már menekülnek a helyzetből, de azt is érzékeli, hogy sokan még tovább akarják vinni a hamis kampányt. Kocsis közölte, hogy veszélyeztetné a hálózat pontos és alapos feltérképezését, ha most nyilvánosságra kerülne, hogy az ügyet melyik befolyásos és gazdag ellenzéki család egy tagja indította el.

A frakcióvezető emberileg megérti Semjén Zsolt parlamenti felszólalását, amiben reagált az ügyre, mert piszkos és méltánytalan vád érte. 

Az ő személye ellen irányult a rágalomhadjárat. Beszédes, hogy azok, akik a vádat fenn akarták tartani, a felszólalása után is tovább provokálták. Charlie Kirköt ólommal ölték meg, Semjén Zsoltot pedig ezzel a váddal akarták

– tette hozzá.

Kocsis Máté leszögezte, hogy Zsolti bácsi kitalált karakterét Juhász Péter (az Együtt–PM korábbi politikusa – a szerk.) alkotta meg. A rágalomhadjárat forgatókönyve szerint ez a kitalált Zsolti bácsi az ózdi gyermekotthonba jár lesötétített autóval olyan koromsötétben, hogy a gyerekek nem is látják az arcát. 

Nem túl életszerű, de a legnagyobb bökkenő az, hogy Ózdon nincs gyermekotthon, de még a környéken sincs

– hívta fel a figyelmet.

A politikus kitért arra is, hogy a kormánypártok fogadták el a pedofilellenes törvénycsomagot, ami például a kiskorúakkal szembeni szexuális bűncselekmények büntetési tételeit a gyilkosságéval tette egyenlővé. Ennek a törvénynek egyetlen részét sem szavazta meg a baloldal. Többletjogokat adtak a rendvédelmi szerveknek arra, hogy a gyermekvédelemben dolgozók életvitelét teljeskörűen átvilágíthassák. Ezen a rendszeren akadt fenn Juhász Péter Pál, a javítóintézet volt vezetője is. 

Minden döntésünk a gyermekek védelmére és segítésére irányult

– tette hozzá Kocsis Máté. 

Megjegyezte, hogy személyesen is érdekelt abban, hogy semmilyen kiskapu ne maradjon az aberráltak számára, sőt a Fideszen belül nyíltan a halálbüntetés-pártiak közé tartozik. De hangsúlyozta, hogy a most emlegetett ügyben nincsenek gyermekek a nyomozás érintettjei között. 

Úgy építettek fel egy hamis és lejárató pedofilügyet, hogy valójában sem gyermekotthon nincs a történetben, sem gyerek

– fogalmazott.

Az interjúban szó esett Hadházy Ákos legújabb akciójáról is, amikor a szokásos keddi tüntetésükön a demonstrálók inzultálták Reisz Pál atyát, aki megszólaltatta a Ferenciek terén található templom harangját.

A frakcióvezető szerint a legsötétebb bolsevista-kommunista időket idézi, hogy egy szerzetest személyében vegzálnak a templom kapujában, mert harangozik. A hitbéli meggyőződés gyalázását Magyar Péter kezdte tavaly Putnokon, Hadházy meg nem akart lemaradni ebben a versenyben

– tette hozzá.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


